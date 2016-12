Maakonna aasta õpetaja on Kadi Tänav Tänak (2)

Läinud nädalal otsustas Saare maavalitsuse komisjon valida tänavuseks aasta õpetajaks Kuressaare vanalinna kooli klassi- ja kehalise kasvatuse õpetaja Kadi Tänav Tänaku.

Kadi Tänav Tänakule tuli tunnustus eile hommikul üllatusena. „Kuulsin seda oma kolleegidelt,“ märkis vastne aasta õpetaja, kes ise ütleb endale suurimaks tunnustuseks olevat laste särasilmad.

Maavalitsuse haridusosakonna juhataja Raivo Peetersi sõnul on Kadi Tänav Tänak nõudlik ja täpne nii enese kui ka oma õpilaste suhtes, tal on hea kontakt lapsevanematega ning ta on ka nende poolt hinnatud pedagoog. Lisaks on Kadi Tänav Tänaku juhendatud sportlased saavutanud edu nii maakonnas kui ka vabariigis.

Ka vanalinna kooli direktor Sulev Soodla ei olnud kiidusõnadega kitsi: „Oleks vaid selliseid inimesi koolis rohkem, Kadi Tänav Tänak on just selline, nagu üks õpetaja olema peab – ta teeb lastega isetegevust ning juhendab neid spordis. Ta on eluterve suhtumisega ning igati teistele eeskujuks.“

Kadi Tänav Tänak on lõpetanud 1989. aastal Tartu pedagoogikakooli, Kuressaare vanalinna koolis on ta pedagoogiametit pidanud 1994. aastast. Enne seda oli Tartumaalt Kambjast pärit neiu õpetaja Kambja 9-klassilises koolis ning Kuressaare gümnaasiumis.

Saaremaale sattus ta tänu abikaasa Margusele, kellega tutvus sõna otseses mõttes kartulivagude vahel – kui Tartus õpetajaks õppides Saaremaal kartuleid võtmas käis.

Saare maakonna aasta õpetaja peres sirgub kaks last – Kädy on Kuressaare gümnaasiumi abiturient ning Mario õpib vanalinna koolis –, kellega koos usinasti sporti tehakse, jooksmas käiakse ja jalgrattaga sõidetakse.