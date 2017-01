Saaremaa laevaehitaja sai loa võõrtööliste sissetoomiseks (3)

Lähinädalatel peaks Saaremaale jõudma viis ukraina laevaehitajat, kes asuvad tööle ettevõttes AS Baltic Workboats.

Baltic Workboatsi tegevjuht Peeter Laum kinnitas Oma Saarele, et Eesti kodakondsus- ja migratsiooniamet on väljastanud ukrainlastele viisasaamise loa. Nüüd peavad mehed Ukraina Eesti saatkonda minema, et sealt Eestisse tööletulemiseks vajalikud dokumendid kätte saada, ütles Laum. “Märtsis peaksid nad juba Eestisse saabuma ja tööle asuma,” lisas Baltic Workboatsi tegevjuht.

Oskustöölised on pärit Ukraina laevaehituslinnast Nikolajevist ja jäävad Eestisse esialgu aastaks. “Eks see selgu tulevikus, kas taotleme nende tähtaegade pikendamist, kuid esialgu võivad nad seaduse kohaselt töötada kuus kuud aasta jooksul,” mainis Laum.

“Need viis ukrainlast, kes siia tulevad, on laeva koostajad ning keevitajad,” lausus Laum. “Tööraamatu väljavõtete põhjal julgeme neid väga kõrgelt hinnata,” mainis ta. “Eestis pole nendelaadseid oskustöölisi üldse olemas – nad on õppinud seda eriala koolis ja töötanud selles vallas 10–15 aastat,” lisas ta.

Eesti laevakeevitajad on tavaliselt ettevõtte enda poolt välja koolitatud.

Laevaehituse oskustöölistega saadi esimest korda kontakti Tallinnas, kui mõned neist tegid laeva remonditöid. “Pärast seda oleme nendega kontakti pidanud nii telefoni kui ka interneti teel,” ütles Laum. “Oleme meeste töiste tegemistega kursis ja oskame nende oskusi hinnata,” rääkis tegevjuht.

Veel enne seda, kui ettevõte sai taotleda viisasaamise loa kodakondsus- ja migratsiooniametilt, tuli neil taotleda tööliste sissetoomise luba majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt. Selle loaga kinnitatakse, et ettevõte on otsinud vastavaid oskustöölisi Eestis, aga ei ole neid leidnud, selgitas Peeter Laum. “Seetõttu olemegi otsustanud tuua laevaehitusspetsialiste tuntud mereriigist Ukrainast,” lisas ta.

Ajalehe vahendusel on ettevõte otsinud töölisi ka kohalike seast. “Oleme töötajaid juurde otsinud, sest kui ukraina oskustöölised tulevad, saavad nad kohalikke välja koolitada,” kommenteeris Laum ajalehtedes ilmunud töökuulutusi Oma Saarele.

Plaanide kohaselt hakkavad ukrainlased elama Nasval spetsiaalselt neile eraldatud eluruumides. “Töölistele elukoha garanteerimine oli üks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi nõudeist,” ütles Laum.