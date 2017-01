Elitec Group on kinkinud sada tasuta kodulehte (7)

Möödunud jõuludel Saaremaal infotehnoloogiafirma Elitec Group OÜ poolt algatatud heategevuslik projekt “Tasuta koduleht mittetulundusühingule” on nüüdseks kasvanud 100 korda suuremaks ja jõudnud igasse Eesti maakonda.

“Viimase poole aasta jooksul on Elitecis valminud peaaegu igal tööpäeval üks koduleht,” teatas Oma Saarele Elitec Groupi juhatuse liige Asko Berens, kelle sõnul sai projekt, mille esialgne eesmärk oli anda ühele-kahele mittetulundusühingule tasuta võimalus kajastada oma tegevust ka internetis ning tõsta seeläbi üldist internetiteadlikkust selles sektoris, kohe väga suure huvi osaliseks.

Saaremaal alanud projekt, millest Oma Saar kirjutas 8. jaanuaril uudises “IT päkapikud kinkisid Saaremaa rahvakultuuri seltsile kodulehe”, on nüüdseks jõudnud igasse Eesti maakonda ja 20. juunil andis Elitec Group OÜ üle juba sajanda tasuta kodulehe. Berensi sõnul lumepall veereb ja et see niipea ei peatuks, on sponsorid oodatud projekti toetama.

Kuna aga ühestki asjast pole vähematki kasu, kui seda ei osata õigesti kasutada, otsustas Elitec Group tänavu suvel korraldada Eestimaa erinevais paigus kodulehtede haldamise teemal tasuta koolitusi.

Berensi sõnul on koolituse eesmärk anda praktilist õpetust, kuidas oma kodulehel ise tekste, pilte jm lisada ehk kuidas kodulehe sisuhaldustarkvara kasutada ning anda ka üldisi teadmisi internetiturundamisest ja otsingumootoritest. Kuna kõik sai alguse Saaremaal, siis toimub ka esimene taoline üritus kolmapäeval just siin, ütles Elitec Groupi saarlasest juhataja Asko Berens.