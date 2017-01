Firmajuhist kingsepaks (11)

Sellise “ümbersünni” tegi läbi endine Tarmo Auto juht Sulev Siigur, kes selle nädala algul riputas Kuressaare kesklinnas Vana Konna pubi hoovis ühele uksele sildi “Kingsepatöökoda”.

Ukse kohal on veel ülal vana Hoovikohviku silt. “Nii külm on ja palju lund ka, pole veel jõudnud seda maha võtta,” vabandab töökoja omanik ja ainus tööjõud.

Sulev Siigur oli Tarmo Auto juht Tallinnas, kuid kolis sügisel perekondlikel põhjustel Kuressaarde. Alul sõitis siit mandrile tööle, aga leidis, et asi ei tasu sedamoodi ära.

“Vaatasin, et kuu lõikes tulid need kulud ca 5000 krooni. Ja kuna tööd kukkus ka vähemaks, siis polnud siin enam mõelda midagi, tuli otsustada,” räägib Siigur, kes oli seejärel alates septembrikuust töötu.

“Oli tegelikult päris hea pisut aega maha võtta, sest ma polnud puhanud viimased kümme aastat. Sai natuke koduseid asju ka teha.”

Kingsepatöö pole Siigurile võõras, sellega teenis mees leiba kunagi paarkümmend aastat tagasi. Internetist leidis ta Saksamaalt ühe meistri, kes tahtis oma kingsepatöökojast kogu täiega kähku lahti saada.

“Ühesõnaga lugu oli nii, et mees tõusis laua tagant püsti ja kõndis minema. Tahtis minna kuskile teise riiki tööle.”

Siigur pani käiku kõik oma säästud, laenas sõpradelt juurde ning nüüd on tal Kuressaare kesklinnas väga kaasaegsel tasemel kingsepatöökoda. On mitmesuguseid seadmeid, lausa viis õmblusmasinat ja palju kõiksugu peeneid materjale, mida mees pole oma elu sees varem näinudki.

Praegu, mil töölaual vaid oma pere jalavarjud, ongi tal n-ö õppimise ja sisseelamise aeg, sest kõik masinad tuleb ju endale selgeks teha. Samas käivad veel asjatoimetused oma firma dokumentide kordaajamiseks.

Kuidas endine suure firma juht tuleb toime sellega, et käsutada pole enam kedagi peale iseenda? Ja kuidas istub firmajuhile lihttöö?

“Väga hea on. Kingsepatöö on ju loov töö, mida ma olen kunagi varem ka teinud,” ütleb Sulev Siigur. “Ja mis sa ikka kodus jõude istud või poe ukse taga ohid, et kogu elu on mokas…