WC-paber tõi purjeka (3)

Suur oli Kuressaares elava Maret Kaseväli üllatus, kui talle eelmise nädala keskel teatati, et just tema on see, kes saab endale ühe Serla suvekampaania peaauhinnaks välja pandud purjekatest.



“Ega ma esialgu suutnud ikka uskuda küll,” kinnitas Maret Kaseväli ning rääkis, kuidas ta oli pingsalt Serla kodulehekülge jälginud ja näinud, et juulikuu võitja oli keegi teine ning augusti oma ei pandud ega pandud üles.

“Siis kolmapäeval helistati,” sõnas õnnelik naine, kes tahab kõikidele öelda, et purjeka saamiseks ei olnudki muud vaja teha kui minna poodi ja osta Serla WC-paberit, millel olid kõik kampaanias osalemise tingimused suurelt ja värviliselt peal.

Kampaanias osalemiseks tuli inimesel kirjutada põhjendus, miks just tema peaks endale saama Serla purjepaadi, mille väärtus on umbes 20 000 krooni. “Mina siis kirjutasin, et mul on nüüd väike Ott ja ma tahaksin, et tema hakkaks purjetama,” rääkis Kaseväli, lisades, et kirjutas ka seda, kui head purjetamisvõimalused Saaremaal on ja et siin on olemas ka suurepärased treenerid. “Ja polnudki rohkem vaja, see neile meeldis,” rääkis Maret, ise väikest pooleaastast Otti vankris kiigutades. “Tuttavad olid veel skeptilised ja naljatasid, et ju sulle tuuakse mängupurjekas, mille saad riiulile panna,” muigas Maret garaažiuksi lahti tehes ja alles kilesse pakitud purjekat näidates.

Garaažist purjekat välja lohistades arvas Maret, et sel aastal nad seda enam vette ei vii, proovisõidule minnakse järgmisel suvel. “Eks siis paistab, kes sellega sõitma hakkab,” sõnas naine, kes on tõeliselt rõõmus, et just nende perele selline õnn naeratas. Maret julgustab kõiki edaspidi kampaaniates osalema ja seda isegi siis, kui selleks tuleb oma mõtteid kirja panna. “Kui on lihtsalt loosimine, siis selle peale joostakse tormi,” arvas Maret, aga kui inimesel tuleb ise midagi kirja panna, siis eriti ei viitsita osaleda. Maret Kaseväli sõnul oli korraldaja öelnud, et kokku oli neile laekunud umbes 3000 kirja.