Järvamaal elektriseadmete valmistamisega tegelev AS Konesko sai Kaarma vallalt ehitusloa Nasva jahtklubi kail väikese tuulegeneraatori katsetamiseks.

AS-i Nasva Jahtklubi juhatuse esimees Meelis Saarlaid ütles, et paarikümne meetri kõrgune ja 20 kW võimusega elektrituulik on nn kodutarbetuulik, mille toodetud energiat kavatseb hotell kasutada hoone kütmiseks. Täielikult elektrituulik hotelli küll ära ei küta, ent talvel, kui hotell on n-ö

ooterežiimil, on tuulikul piisavalt võimsust, et majas vajalikku temperatuuri hoida. “Paneme elektripuhurid mööda maja laiali ja jagame selle 20 kW ära nii, et iga nurk peaks olema mõistlikult soe,” lausus Saarlaid. Suvel võib tuuleenergiat kasutada aga soojaveeboileri kütmiseks.

Saarlaidi sõnul valiti just Nasva peatselt tootmisse mineva elektrituuliku üheks katsetamise paigaks seetõttu, et Nasval on palju tuult. Mõistagi on Eestis ka palju huvilisi, kes tahaksid oma silmaga näha, kuidas see asi töötab, sest elektri hind tõuseb ju pidevalt, osutas Saarlaid.

Ajaleht Meie Maa on varem kirjutanud, et 20-kilovatise täiskomplektis masti, juhtautomaatika, inverteri ja muu vajalikuga varustatud tuulegeneraatori hind peaks kokku tulema 29 000 euro ringis. Tuuliku tasuvusajaks prognoosib tehas 7–8 aastat ja kestuseks 20 aastat. Meelis Saarlaid arvas, et väiketuulik hakkab tööle lähima kuu aja jooksul.