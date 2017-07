Kadi raadio ja Saarte Metsamajanduse väljaloositud palkmaja palkosa võitis Tallinnas töötav Priit Kirs.

Osaühingu Saarte Metsamajandus juhataja Marek Mägi sõnul avanes palkmaja palkosa võitmiseks võimalus kõigil neil, kes müüsid ettevõttele kokkulepitud ajavahemikul metsakinnistu või raieõiguse. Loosirattasse tiirlema jõudnud üle kuuekümne nime oli auhinna väljapannud firma jaoks üsna ootuspärane hulk, kuna mängus osalemist soosis hetkel hea ja tasuv metsa hind.

Ligi 5000 eurot väärt auhinna õnneliku võitja nime võttis loosirattast välja fortuunaks kehastunud Kadi raadio sekretär Ragna Roi.

Saarte Metsamajanduse juht kinnitas, et auhinna võitjaga on ühendust võetud ning see läheb igati õigesse kohta. “Priit Kirs töötab küll Eestimaa pealinnas, ent tal on juba mõnda aega olnud huvi ehitada Saaremaale suvila,” vahendas Mägi võitja plaane.

Ta lisas, et eile lõppenud auhinnamäng oli firmale esmakordne ettevõtmine, millest loodetakse kujundada traditsioon.