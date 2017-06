Oleg Sõnajalg: meedia on teinud meist teletupsud

Kolmapäeva õhtul ETV-s näidatud dokumentaalfilm “Salme saladus” naeruvääristas nii helikopteriga õhuavarustes tiirutanud vendi Sõnajalgu kui ka nende abikaasasid, kes koolitüdrukute kombel kaamera ees edvistasid. Saarte Hääl uuris Oleg Sõnajalalt, millise mulje film talle jättis.

Kuidas olite rahul oma ja venna perekonna kujutamisega filmis?

See väikene filmikene pidi algselt üldse tulema jaanipäevast, aga siis hakkas asi venima ja et sinna ka muid asju sisse tuli, on puhtalt tegijate improviss. Kindlasti ei kajasta film meie elu ega meid kui persoone, vaid see on lihtsalt üks filmitegijate meelevaldne teemade käsitlus ja erinevate pildikeste-kontrastide kokkupanek. See oli neil mingisugune kunstiline taotlus, aga kahjuks sattusime meie taas olema selle ohvrid. Tegelikult võib seda võtta ka huumoriga.

Kas teie perekonda puudutavad kaadrid on lavastatud või teie pereelu käibki nii idüllilisel moel, nagu filmis näidati?

See ikka käibki niimoodi, need olidki seigad meie igapäevasest elust.

Filmilooja Andres Maimik kirjutas hiljuti seda filmi arvustades, et Sõnajalgade püüe hoida ideaalse perekonna imagot paneb iseäranis isukalt mõtlema sellele, mida selle maskiga varjata püütakse, millised on tegelikud suhted selles perekonnas. Mis siis Sõnajalgade perekonnas tegelikult toimub?

Mis seal siis olema peaks? Peretülid, igapäevane argirutiin jne? Ma ei tea, miks peab niimoodi arvama. Ühtepidi meie elu ei ole nii klants. Kui tulla kas või meie Saaremaa kodusid vaatama, siis on kindlasti palju kallimaid ja klantsimaid majasid, meil on need isegi suhteliselt tagasihoidlikud.

Kas see, et me hästi läbi saame, ei tülitse, üksteist armastame ega peta oma abikaasasid, on nii harukordne Eestis või? Pahandused tulevad, kui ei sallita üksteist, näägutatakse ja petetakse üksteist. Seda meie kodus tõesti ei ole.

Meie elu ei ole ainult idüll ja puhkus ning elunautimine, vaid me Andresega oleme võtnud ikka väga suuri projekte ette ja väga palju selle nimel tööd teinud. Kui eksponeerida seda poolt, kui palju me oleme pingutanud, siis annaks see meist üsna teise pildi. Abikaasade hooleks on olnud laste kasvatamine, kodu korras hoidmine, muusika tegemine ja kõik see pool.

Vabandan, et ma niiviisi küsin, aga millest teie kui selge jutuga tegusad mehed oma abikaasadega üldse räägite? Filmist ja mitte ainult sellest filmist on jäänud mulje, et teie abikaasad Siiri ja Viivi ei tee muud, kui loevad käest kinni jalutades teineteisele jumalasõna ja suhtlevad justkui ullikesed.

Siiri ja Viivi on täiesti erilised karismaatilised vaimsed olendid. Nad ei ole tavalised naised, selles asi ongi. Nendes on nii palju sära ja ebamaisust, aga seda ei ole adekvaatselt kirjeldatud.

Kahjuks on neist meedias tihtipeale maalitud selline pilt, nagu te kirjeldasite, aga see ei vasta tõele. Ma olen praegu oma abikaasaga puhkusel ja meile on see kõige lõbusam aeg siin kahekesi ja meil on nii paljust rääkida.

Vahel jääb meediakirjeldusest natuke nagu selline teletupsumaa pilt, aga see on jah kas teadlik või tahtlik kujutamine. Meie peres on viis last üles kasvatatud ja me oleme ikka reaalselt kahe jalaga maa peal.

Salme elanik: film polnud tõsiseltvõetav

Salme valla elanik Irina Lepik ütles, et arvestades ETV-s jooksnud reklaami olid tema ootused suuremad, sest reklaam oli väga hea.

Lepiku sõnul ei olnud aga “Salme saladus” tema jaoks tõsiseltvõetav dokumentaalfilm, sest tavainimest seal ei näidatud. “Filmis esindatud tüübid on ühest äärmusest teise, ühed on õhus ja teised täitsa maa sees,” ütles Irina Lepik.

Samas pakkus film Lepikule äratundmisrõõmu ja ajas teda nii naerma kui nutma, aga mitte kurbusest. “Emotsioone oli,” tunnistas Lepik.

Kuigi mitmel korral ilmusid ekraanile nokastunud mehed, siis nii äärmuslikku pilti “Salme saladus” Sõrve eeskojast ei maali, kui juhtus mõni aasta tagasi Mustjalaga pärast Sulev Keeduse filmi.

Kõige imelikuma mulje jättis Irina Lepiku hinnangul Sõnajalgade naispool. “Ma ei ole küll usklik, aga minu meelest peaks palvetamist siiski tõsiselt võtma, aga sealt küll sellist muljet ei jäänud,” viitas ta kaadritele, kus Siiri ja Viivi Sõnajalg kadakate vahel meieisapalvet deklameerisid.

Rääkides filmis üles astunud naisterahvast, kes usub maavälisesse elusse, jõudis Irina Lepik ikkagi Sõnajalgade juurde. “Ma arvan, et kui siin Salme vallas UFO-sid üldse on, siis on need filmi peategelased perekond Sõnajalad,” ütles ta.

Salme vallavolikogu esimees Prits Liblik ütles, et kolmapäeva õhtul ta filmi ei vaadanud, kuid hommikul jõudis temani tagasiside küsimustena, et mis oli selle filmi eesmärk.