Eestkostja tegevust asub uurima politsei (46)

Kärla vallas viimastel aastatel eestkostetööd korraldanud Maive Õispuu vallandati päevapealt, sest on alust arvata, et ta on omavoliliselt kasutanud hoolealuste raha.

Saarte Hääle andmetel tuvastati, et 46-aastane Maive Õispuu, kes kuulub ka Kärla vallavolikokku, omastas umbes 1000 euro suuruse summa.

See raha on tänaseks küll tagasi makstud, aga kas hoolealuste raha omavolilist ja mittesihipärast kasutamist võis ette tulla ka varem, selle peab selgeks tegema juba politsei.

“Ma ei räägi midagi,” ei soovinud Maive Õispuu juhtunut Saarte Häälele eile ise selgitada, lisades vaid, et tegemist on tööga, kus ongi väga palju vastutust.

Eile oli Kärla valla kodulehel eestkostetöö korraldaja ameti kohal tühi koht, sest sinna otsitakse parajasti inimest. Vallaametnikud juhtumit enne uurimise lõppu kommenteerida ei saa.

Teisipäeval esitas Maive Õispuu avalduse volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjonist lahkumise kohta.

Kaks aastat tagasi asus Õispuu juhtima ka Kärla valla loodud sihtasutust Kärla. Tegemist oli uuest perekonnaseadusest tuleneva struktuurimuudatusega, mille järgi omavalitsus on eestkosteasutus, kes määrab eestkostja.

Kuna Kärla vald on maakonnas seetõttu eriline, et nende territooriumil asuvad hooldekodud, oli seal ka oluline sihtasutuse loomine, sest vallas vajab eestkostet paarsada inimest.