Aasta kultuurisõber ja kultuurimetseen on Vjatšeslav Leedo (17)

Eile tunnustas kultuuriminister Rein Lang Tallinna linnateatris ettevõtteid, mis on pikaajaliselt toetanud eesti kultuuri ning andis tänuüritusel üle kolm aasta kultuurisõbra tiitlit.

Aasta kultuurisõbraks tunnistati Saaremaa Laevakompanii omanik Vjatšeslav Leedo, kes pälvis ka kultuurimetseeni tiitli, AS EMT ja SA Heategevusfond Aitan Lapsi.

Vjatšeslav Leedo on paljude aastate vältel jaganud toetust, tänu ja tunnustust nii kultuurile, spordile ja haridusele kui ka muudele elualadele ning seda ennekõike siirast missioonitundest kohaliku elu parandamise nimel.

Eile haiguse tõttu pidulikult sündmuselt puudunud Vjatšeslav Leedo ütles Saarte Häälele, et kui võimalik, siis ta üritab toetada Saaremaaga seotud kultuuriüritusi.

“Kõik, mis on Saaremaaga seotud, läheb hinge,” märkis Leedo, lisades, et tal on heameel saadud tunnustuse üle.

Minister Lang kinkis aasta kultuurisõbra tiitli saanutele sepise, mille autoriks on Eesti Kunstiakadeemia metallikunsti magistrant Nils Hint.

Tänuvastuvõtule oli kutsutud 50 ettevõtet, mis on silma paistnud kultuuri toetamisega. Kõik need kultuurisõbra tiitli laureaadid esitati kultuurivaldkonna organisatsioonide poolt.

Kultuuriminister Rein Langi sõnul sai ettevõtete nimekiri, keda kultuuriasutused oma toetajatena esile tõstsid, sel aastal rõõmustavalt pikk.

“Ettevõtted ja ka eraisikud on kultuuri toetanud lahke käega. Kindlasti oleks meie kultuuripilt ettevõtjate ja metseenideta märksa tagasihoidlikum,” tõdes minister Lang.

Kultuuriministeerium algatas ettevõtmise tunnustada kultuurisõbralikke ettevõtteid eelmisel aastal ning Vjatšeslav Leedot tunnustati ka möödunud aastal.

Ivika Laanet, Aare Laine