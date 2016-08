Orissaarde tuleb ainulaadne krossijooksurada (2)

Orissaare gümnaasiumi noorte Egert Eisti, Timo Ränga ja Merily Porovardi eestvedamisel alustati Orissaare alevikus esimese tehniliste takistuselementidega krossijooksuraja planeerimist ja rajamist.

Projekt sai alguse Eesti Energia noorte ettevõtlikkuse arenguprogrammist Entrum. Praegune rada Orissaare spordihoone taga mere ääres saab uue ilme. Uuel rajal on kokku viis tehnilist elementi: 6 m pikkune kõikuv poom, mille ületamine nõuab erilist osavust; torul asuv laud tasakaalu harjutamiseks, mis nõuab head tasakaalutunnetust; erineva pikkuse ja raskusega palgid tõstmiseks, mis võimaldavad arendada praktiliselt kõiki lihasgruppe; pehme pinnas, mis muudab raja mitmekesisemaks ja aitab suurendada füüsilist vastupidavust, ning tasakaalu harjutamiseks tünn, mille peal on plank.

Jooksurajal olevad tehnilised detailid parandavad sportijate füüsilist vormi igakülgselt. Krossijooksurada on mõeldud kõigile – nii noortele kui ka vanadele, nii kodukandist kui kaugematest piirkondadest tulevatele tervislikke eluviise harrastavatele inimestele. Edaspidi on sellel rajal plaanis hakata läbi viima ka takistusjooksuvõistlusi, kus tuleb läbida-ületada tehnilisi elemente. Kui kõik läheb plaanipäraselt, saab rada kasutada juba tänavu aprillis.

Projektimeeskonna liikmed tunnevad siirast rõõmu sellest, et neile on heade mõtetega toeks suurte ettevõtlus- , spordi- ja vaba aja veetmise alaste kogemustega mentor Jüri Varik, kes töötab Tähtvere vallas arendusosakonna juhatajana ja on ka perespordiklubi Sun Dome juhataja.

Projekti toetavad Orissaare vallavalitsus, MTÜ Orissaare Sport ja Orissaare gümnaasium.

Merily Porovart

Orissaare krossijooksuraja rajamise meeskonna liige