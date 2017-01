Miks on vaja kodulehte www.meiesaaremaa.ee (10)

Soovides positiivseid muutusi, võib heas usus oodata ja üksnes loota, kuid on ka teine võimalus. Proovida ise midagi ära teha. Mina näiteks ei taha, et Saaremaa maapiirkondadest saaksid paigad, mis paeluvad tulevikus ennekõike äärmuslikke looduskaitsjaid või väljasurnud elupaiku uurivaid ajaloolasi.

Võib-olla pingutan üle, kuid ma ei kujuta ette näiteks Kihelkonnat või Mustjalat ilma töötava põhikoolita, mis tulevikus võib olla karm reaalsus. Just vähenevast rahvaarvust ja noorte tööealiste elanike väljarändest ajendatuna sündis ka ideede kogumisele orienteeritud koduleht.

Esmased on ideed

Plaanis oli teha üksnes ideede kogumise leht, osutamata selle käimatõmbajatele, kuid sellele mõttele tõmmati kiiresti pidur peale ning põhimõtteliselt tehti selgeks, et nii need asjad ei käi. Eks tonti nähakse ikka seal, kus seda näha tahetakse.

Minul ei olnud kogu ettevõtmist käima tõmmates mitte ühtegi halba kavatsust. Oli ja on endiselt vaid soov aidata konkreetsete ideede abil elu Saare maakonnas paremaks muuta.

Ma ei soovinud kodulehte siduda ühegi nimega, kuna ei näinud sellel lihtsalt mõtet – eesmärk ei ole ju kedagi esile tõsta, vaid üksnes erinevaid ideid koguda, kaardistada ja võimalusel hinnata.

Võib-olla eksisin esialgse anonüümsust taotleva visiooniga. Võtan märkused meeleldi vastu ja viin soovitud muudatused sisse.

Ootan kindlasti ka edaspidi asjakohast kriitikat, sest oluline on võimalikult hästi ja operatiivselt töötav ideede kogumise keskkond. Ma ei hellita utoopilisi lootusi, et varsti on meil igas piirkonnas oma Baltic Workboatsi sarnane ettevõte ja igas kuus ooperipäevade või Saaremaa ralli laadne külaliste magnet. Kas me seda tahakski, kuid mingeid positiivseid arengutõukeid vajab Saare maakond ilmselgelt.

Eks aeg anna arutust ja hinnangu kogu ettevõtmisele, kuid mina olen juba praegu rahul, et on leidunud palju uusi huvilisi väljastpoolt kohalikku poliittasandit, kes tunnevad samuti muret Saare maakonna tuleviku pärast.

Ideid on tulnud palju ja pigem on abilistel puudu ajast, et ühte või teist ettepanekut analüüsida. Samas ei ole meiesaaremaa.ee kellegi ees aruandekohuslane ning kellelegi mingeid kasuminumbreid tootma ei pea. Kuna kogu töö toimub vabatahtlikkuse alusel ja vabast ajast, siis tehakse seda nii, kuidas soovitakse. Oluline on, et ettevõtmise algatajad teevad seda rõõmuga ja igasuguse välise surveta.

Rõõm on tunnistada, et leidub palju ettevõtlikke inimesi, kes soovivad aidata. Neil kõigil on soov mõelda kaasa ja anda Saare maakonnale midagi omalt poolt. Kaasamõtlejate jaoks on oluline olnud ka kodulehe lihtne kontseptsioon ja seoste puudumine kõigi erakondadega. Tähtis ei ole inimeste maailmavaade, vaid lihtne omadus näha asju positiivselt. Erinevad seisukohad ei ole probleem. Näiteks on meiesaaremaa toetajate hulgas nii omavalitsuste ühinemise pooldajaid kui ka selle vastaseid.

Kodulehe eesmärk ei ole kedagi vastandada, vaid üksnes pakkuda välja kõikvõimalikke ideid, mis võiksid Saare maakonna elu positiivselt mõjutada. Mõni idee võib kellegi jaoks olla arengut pärssiv, mõne jaoks aga just soodustav.

Meie koduleht tahab olla ideede levitaja ja aruteludeks põhjuse andja, mitte musta ja valge vahele joone tõmbaja. Märkusena olgu lisatud, et kodulehele kantud isikute nimede osa on põhjalikul täiendamisel ja lähiajal paneme üles kergesti mõistetava selgituse, miks on leheküljel selline võimalus loodud.

Nähke võimalusi



Ärge olge nii pessimistlikud, nähke võimalusi, mitte probleeme ega olematuid tagamõtteid. Kõik ei saa meeldida ega peagi meeldima, kuid ühes on kõik saarlased ja Saare maakonna sõbrad mõttekaaslased: oma maakonnale soovitakse üksnes parimat, lihtsalt arusaamad selleni jõudmisest võivad erineda. Oluline on, et omavahelised võitlused, vägikaikaveod ja halvustav hoiak ei mõjuks püüdlusi pärssivalt.

Raudselt on mingi tagamõte! Mida ta loodab saavutada? Me ei saa ikka midagi muuta! Tuli nüüd alles tark välja! Need ideed on ammu juba pakutud! Tahab kindlasti sügisel poliitikasse minna! See on kohe näha, kes selle taga on! Noored tahavad kohe kõike muuta!

Kes te pärast selle loo lugemist tabasite ennast sellistelt mõtetelt, siis teadke, et vähemalt mõned teevad asju ka üksnes soovist teha midagi head. Eks aeg näita, kuidas see õnnestub. Nii lihtne see tõde ongi!

Madis Kallas

kodulehe www.meiesaaremaa.ee käivitaja