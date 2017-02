Saaremaal müüdi esimene uhiuus mopeedauto (13)

Kuressaares tegutsev Saare maakonna ainus uute mopeedautode müügiesindus Autofrend vormistas läinud nädalal esimese sellise sõiduriista müügilepingu.

Ostjad olid Sirje ja Aare Vilsar Kärla vallast. Õigupoolest ostis Aare mopeedauto Microcar Dué oma kaasale sünnipäevakingiks. Kui küsida, miks just mopeedauto, mitte mopeedi või auto, oli põhjendus kiire tulema – Sirje Vilsar on harjunud mopeediga sõitma, autot ta ei taha. Pealegi on nõuded mo-peedautole vähe lihtsamad, nimelt ei nõua sellega sõitmine juhilt juhiluba.

Kiirusepiirang on peal

Aare Vilsari sõnul on neil peres ka n-ö päris auto täiesti olemas. “Küsimus on aga selles, et kõik jäävad vanaks, kuid liikuda ju tahad. Autokool on juba nii kallis, et pigem osta selline auto, mille juhtimiseks pole lube vaja,” selgitas ta.

Autofrend OÜ juhataja Tauno Kiis tõdes, et mopeedautoga liiklemiseks peab sõiduk registreeritud olema ja kehtima peab ka liikluskindlustus. “Kelle sünniaasta on 1993 või varasem, sellel juhtimiseks juhiluba vaja ei ole,” kinnitas Kiis. Neil aga, kes on sündinud hiljem kui 1993. aastal, on juhtimisõigus Kiisi sõnul alates 14. eluaastast ja nõutud on vähemalt mopeedijuhi luba.

Kõnealune sõiduriist kuulub kategooriasse L6e kvadrik ehk kerge neliratas. Sellele kategooriale kohaldatakse Tauno Kiisi sõnul mopeedidele kehtivaid tehnilisi ja liiklusalaseid nõudmisi. Nt ülevaatus ei ole nõutav, tehnilise seisukorra eest vastutab omanik, parkida saab tasuta.

Samas on kiirus piiratud 45 km/h, nagu mopeedidel ikka. “Ta võimaldaks sõita tegelikult kiiremini, aga kuna tal on mopeedile kehtivad nõuded, siis on tal ka kiiruse piirang ja üle 45 km/h ei tohi ja ei saa temaga sõita,” tähendas Kiis.

Autofrendi juhataja sõnul on paljudes tekitanud kummastust just tõsiasi, et mopeedautoga sõitmiseks pole juhiluba tarvis. Imestatakse, et inimene istub ju ikkagi rooli taga ja kas ilma loata sõitmine siis endale ega teistele ohtlik pole. Kiisi hinnangul on aga tavalise mopeediga liikluses isegi ohtlikum, kuna seda ei panda liikluses tihtilugu tähelegi. “Kui mopeedautoga sõidad, siis seda pannakse ikka tähele. See näeb välja nagu tavaline auto ja ei saa öelda, et see oleks mingisugune eriline ohuallikas,” sõnas ta.

Saab sõita ka talvel



Sama meelt on ka oma kaasale mopeedauto soetanud Aare Vilsar. “Ise peab liikluses ju tähelepanelik olema,” kinnitas ta. Liigelda oskab Sirje Vilsar abikaasa kinnitusel hästi, siiani sõitiski ta pidevalt mopeediga. Viimane on aga siiski vaid teatud hooajal sõitmiseks.

Kui seni sai Sirje vihmase ilmaga sõites läbimärjaks, siis mopeedautoga seda muret pole, sest katus on korralikult pea kohal. Mopeedautoga saab ka talvel liigelda, pane vaid talverehvid õigel ajal alla. Mopeedautoomanik ise arvas, et eks tal tuleb enne liiklusse sukeldumist uue sõiduriista ohjamist veidi harjutada.

Autofrend on Saaremaal mopeedautosid müügiks pakkunud läinud aasta sügisest. Eelmisel nädalal müüdud mopeedautoga koos on Saaremaal ringi vuramas kaks täiesti uut sellist sõiduriista. Kasutatuna ostetuid on veidi rohkem.

Mopeedautode müük Eestis sai Tauno Kiisi sõnul võimalikuks läinud aasta juulist, kui uus liiklusseadus kehtima hakkas. Enne seda polnud seaduses mopeedautodest sõnagi. Euroopas on mopeedautod populaarsed olnud juba aastaid.

Microcar’i mopeedauto

Tootja Microcar (Prantsusmaa). Mootor – Lombardini diisel, 2 silindrit 505cc 4 kW; ülekanne variaator; käigud edasi ja tagasi (automaat); tühimass 350 kg; kandevõime 300 kg.

Auto võtab kütust 3,5 l / 100 km ja paagitäiega, mida on 16 l, saab sõita 450 km. Autol on vesijahutusega mootor ja seega toimib soojendus nagu tavaautolgi.

Mopeedautosid on erinevaid mudeleid erinevais varustusastmeis. Hinnad jäävad 8900 kuni 14 000 euro vahele.