Mai algusest võib poelettidelt leida 5% rasvasisaldusega Saare maitsestamata jogurtit. Kohalikust toorainest valmistatud kreemjas, õrnalt hapukoorese maitsega jogurt ei sisalda e- ega säilitusaineid.

Nantecom Saaremaa DeliFood OÜ kvaliteedi- ja tootearenduse juht Merike Puskar ütles, et jogurti valmistamismeetod, kus tummise konsistentsi saamiseks ei kasutata paksendajaid ega tärklist, ei ole uus. Seda kasutatakse ka mujal maailmas. Soovitud konsistents saavutatakse vastava tehnoloogia abil ning valmiv jogurt on kõrge kuivainesisaldusega, sisaldades piimavalke 8%. Ta lisas, et analoogsel meetodil Eestis valmistatud tooteid on vähe ja tarbija saab ise otsustada, millise toote ta valib – kas paksendajaga või ilma. “Hea jogurti valmistamise eeldus on kvaliteetne tooraine. Kõik jogurti koostisosad – võipett, rasvatu piim, rõõsk koor on pärit Saaremaalt,” kinnitas Puskar

Pehme, nn Kreeka või Türgi jogurti tüüpi Saare maitsestamata jogurt on muuhulgas figuurihoidjatele hea alternatiiv toorjuustu ja hapukoore asemel. 5% rasvasisaldusega jogurtis on 100 g kohta keskmiselt energiat 440 kJ / 105 kcal.