Kurikuulus saarlane nõuab rongaisadelt alimente välja (55)

“Meie peamised kliendid viimasel ajal on lasteaialapsed ja kooliõpilased,” räägib Saaremaalt pärit Lembitu Kitt tööst OÜs Viktoria Liit. Firma spetsialiteet on alimentide väljanõudmine.

Eesti Ekspress kirjutas eile, et kui Lembitu Kitt (54, pildil) ja Harry Himberg (47) mustade nahktagide läikides teile tänaval liginevad sooviga veidi kõneleda, siis olete kõva tegija, kui põlvedest nõrgaks ei lähe. Afganistani sõjas Nõukogude poolel võidelnud karmi ilmega mehed on lõpuks leidnud töö, mis nende omadustega hästi klapib. Nad on inkassomehed.

Kitt räägib, et ei pea seda tegelikult ise ka õigeks, et temasugused mehed peavad neid asju ajama. “Aga ametlik süsteem on kõiki neid emasid alt vedanud. Nad käivad terve kohtukadalipu läbi, maksavad veel juristidele ja riigile peale – aga tulemus on nende ja laste jaoks null! Kohtutäiturid ja prokurörid ei saa meil ju midagi kätte, kui tegemist on laste alimentidega,” leiab kaks korda (röövi lavastamise ja väljapressimise eest) vangi mõistetud Kitt.

Riikliku süsteemi jõuetuse tõttu ootab jõulisi inkassomehi ees rammus tööpõld. Kõigi vanemate võlasumma oma laste ees on kasvanud juba 11 miljoni euroni ja kohtutäituritel on menetluses üle 12 000 elatisnõude.

Ekspress annab ka teada, et üks neist, keda Kitt ja Himberg kimbutavad, on Saaremaalt pärit Georg Merilo, kes hoidub alimentide maksmisest oma ekskaasale, kahte last kasvatavale Anna Litvinovale.

Merilo tegi omakorda Kiti kohta politseisse avalduse kriminaalasja alustamiseks. Avalduses kirjeldas Merilo, et Kitt ähvardas teda ebaviisakaid väljendeid kasutades vägivallaga, ja nimetas tema tegevust väljapressimiseks.

Et ropendatud sai, Kitt ei eita. Ta ei eita eriti midagi – tema jaoks on oluline asja lõppeesmärk, kuhu liigutakse sõnastuse delikaatsust kaalumata. Politsei juhtumis kuritegu ei näinud.