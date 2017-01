Lionid kinkisid koolile invatõstuki (1)

LC Kuressaare kinkis eile Kallemäe kooli Kuressaare filiaalile invatõstuki, mis muudab ratastoolis istuvate laste abistamise tublisti kergemaks.

“On jõuluaeg ja ka meil, Lions-klubis, liiguvad päkapikud susside sahinal ringi,” ütles eile hommikul kooliperele oma tervituskõnes LC Kuressaare president Oleg Rahumeel, avaldades lootust, et uuest seadmest on koolile palju abi. “Ja kui teil edaspidi muret on, pöörduge ikka lionite poole,” soovitas ta.

“Sellist tõstukit oli meil hädasti vaja,” tõdes Kallemäe kooli direktor Kaire Kiil. “Veel eelmisel aastal tõstsid meie töötajad lapsi põrandale madratsitele magama ja pärast põrandalt üles. Saime küll reguleeritavad voodid, aga tõstmine jäi.”

“Kuna kevadeti korraldab meie klubi toimetulekukooli ja väikelastekodu lastele väljasõidu ja meie klubi mehed aitavad lapsi tõsta, teame, et see pole sugugi kerge,” lausus LC Kuressaare asutajaliige Jaan Lember. “Kooli õblukesed töötajad peavad seda tegema aga päevast päeva.”

Koos lisavarustusega maksis tõstuk 1412 eurot. Selle raha kogusid lionid oma kevadise laada korraldamisega ja toitlustamisega Saaremaa rallil.

Nii Kaire Kiili kui ka Jaan Lemberi hinnangul seob Kallemäe kooli Kuressaare filiaali ja lioneid hea koostöö. “Kõik meie projektid on sündinud reaalsest vajadusest,” nentis Lember.

Mullu kogus LC Kuressaare nn toimetulekukoolile tahvelarvutite ostmiseks heategevusliku ristsõna müügiga ligi 6000 eurot. Lemberi sõnul on sellest rahast praeguseks järel 1786 eurot, mida kool saab kasutada oma projektide jaoks.

Eile hommikul olid Kuressaare toimetulekukoolis sisse seatud ka käsitöötoad, kus õpilased koos oma vanematega meisterdasid ja pärast piparkooke küpsetasid. “See on juba aastatepikkune traditsioon – mõnus päev, kus kõik üheskoos toimetavad,” märkis Kaire Kiil.