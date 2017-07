Mõned aastad tagasi toona veel tulevasel juuksuril Airi Paumetsal tekkinud mõte hakata panga- ja poebusside eeskujul pakkuma mobiilset juuksuriteenust ehk tuua juuksurisalong maainimestele kodukülla kätte, on peagi realiseerumas.

Niinimetatud mobiilne juuksuriteenus on hakkaja kutsetunnistusega juuksuri, Igamaa OÜ omaniku Airi Paumetsa sõnutsi mõeldud neile, kes elavad suurematest asulatest ja keskustest eemal. Paigus, kust inimesed ei pääse alati juuksurisalongi külastama.

Sihtgrupina on ta peamiselt mõelnud vanemaid inimesi ja miks mitte ka lapsi. Ent lävelt tagasi ei lükata teisigi.

Esialgu plaanib ta küll minna veidi suurematesse maa-asulatesse, näiteks kaupluste lähedusse, kus rohkem rahvast liigub.

“Edaspidi kujuneb aga lihtsalt välja, kus klientuuri hakkab olema,” kirjeldas Paumets oma mõtet ja lisas, et siis hakkab ta oma juuksuribussiga just neisse kohtadesse sõitma, kuhu juuksurit oodatakse.

Just nimelt konkreetne juuksuribuss ongi Airi Paumetsal täiesti olemas. Lihtsalt niisama ta kääre ja fööni tasku ei pista, et maale juukseid lõikama sõita. “Ongi selline salong neljal rattal,” naeris Paumets. “Ja sellega ma kohale sõidangi.”

Juuksuribussis on oma veesüsteem ja generaator vajaliku elektrienergia tootmiseks. Airi Paumets kinnitas, et oma ratastel salongis saab ta pakkuda kõiki tavalisemaid teenuseid, mida ühes juuksurisalongis ikka pakutakse.

“Võib-olla jah juuksepikendusi ja afropatse päris ei saa, aga lõikus, soengud, värvimine, lokid – see kõik on võimalik.”

Et kõik oleks korrektne, on Airi Paumets saatnud kooskõlastustaotlused mobiilse juuksuriteenuse pakkumise kohta ka valdadesse. Mõnelt poolt, nagu nt Lümandast, on kooskõlastus juba käes.

“Meil ei ole sellise teenuse vastu küll midagi,” kinnitas Lümanda vallavanem Jaanika Tiitson.

Ka Pihtlast ja Pöidelt on voli juuksuribussiga ringi vurada juuksuri sõnutsi talle antud. Leisi, Kärla, Kihelkonna ja Valjala arutavat teemat aga üsna pea. Loota võib, et neistki paigust, aga ka mujalt pole toredale ettevõtmisele ei-sõna tulemas.

Paumets ise loodab, et juuksuribussile saab hääled sisse panna ja esimesele tööringile sõita juba veebruari esimeses pooles.