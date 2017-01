Väikese väina äärde tuleb matkajate peatuskoht (6)

Muhu vald taotleb munitsipaalomandisse Väikese väina tammi Muhu-poolses küljes asuvat maatükki, et rajada sinna puhkepeatuskoht jalgratturitele ja autokaravanidele.

Muhu valla arendusnõunik Annika Auväärt ütles, et eesmärk on pakkuda väinatammi juures katusealuse piknikulauaga puhkamiskohta ja telkimisplatsi jalgratastel matkajatele, kelle hulk on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud.

“See oleks paik, mis ei häiriks liiklust, kuid oleks samas suurele maanteele piisavalt lähedal,” lausus arendusnõunik.

Taotletav paari hektari suurune maatükk asub otse vana Kuivastu maantee ääres Leinava Ema mälestusmärgi lähedal.

Arvestades, et Eestis korraldatakse kanuumatkasid ja harrastatakse lohesurfamist, võiksid väinatammi äärset ala kasutada ka nende hobide harrastajad. Et seni pole Muhu saarel ainsatki autokaravanide laagriplatsi, siis tuleb vaagida ka ala sobivust karavanide parkimiskohana.

“See on praegu veel lahtine, sest pole selge, kas sinna on võimalik vedada kõik karavanidele vajalikud kommunikatsioonid,” rääkis Auväärt. Seoses puhkeala loomisega on ühtlasi päevakorda tõusnud väinatammi läbiva Tillu nire seisukorra parendamine.

Muhu valla maa- ja planeeringunõunik Karl Tiitson ütles, et ehkki riigilt vallale taotletav maatükk on paari hektari suurune, on see üsna suures osas vesine ning sellist maad, kus midagi teha annab, on seal suhteliselt vähe.