Külavanemate mured: teede vilets olukord ja sigalahais (16)

Neljapäeval Tagavere seltsimajja Orissaare vallavolikogu istungile kutsutud külavanemate suurimad mured olid täitmata lubadused teede osas ja sigalahais.

Kuninguste külavanem Andres Tiitma pakkus välja, et Kuressaare–Kuivastu maanteel võiks Kuninguste küla märgist kuni Tagavere bussipeatuseni olla liikluspiirang 70 km/h. “See on tegelikult karm, mis toimub,” rääkis Tiitma, lisades, et kui näiteks Saikla raba vahel on politseipatrull, siis autojuhid teavad, et ega rohkem patrulle teel niipea ees ole, mis muud, kui gaas põhja ja sõidetaksegi lubatust kiiremini.

Praami-kihutajad

Sama ohtlik on Tagavere ristmik. Kui parvlaevalt tulevad autod hooga mööda kihutavad ja sinul on vaja keerata Tagaverele ning autoderivi tuleb ka Kuressaare poolt, on olukord samuti keeruline. Tiitma rääkis ka, et kui minna Kuninguste külast Tagaverele jalgsi, siis on mööda teeperve võimatu käia sealse soola ja lume tõttu.

Samuti pakkus Kuninguste külavanem välja kergliiklusraja mõtte. Nimelt on Harju mõisast kuni Randkülani olemas vana kruusatee, mille saaks kasutusele võtta kergliiklusteena. Tuleb vaid sealsete maaomanike käest luba saada ning tee võsast ja okstest üheskoos kas või näiteks “Teeme ära” talgute ajal puhtaks teha. Seda teed saaks kasutada nii suusatamiseks kui ka muuks sportimiseks.

Suvel häirib külaelanikke Tagavere–Taaliku kruusatee tolmamine. “Võimatu on õues pesu kuivatada, vaja oleks teel kas või tolmutõrjet teha,” rääkis Kuninguste külas turismitalu pidav Adele Velviste.

Suur murekoht on Tagavere ja selle lähikülade elanikke häiriv sigalast leviv hais. “Ei tea, kas need normid on ikka vastavuses, alguses lubati küll nii korstnaid kõrgemaks teha kui ka vähem sigu võtta, kuid nüüd on selle haisu tõttu lausa võimatu õues olla,” kurtsid külaelanikud.

Imavere (kus suviti elavad ka soomlased ja lätlased) külavanem Ülo Laanet kurtis, et eelmine vallavanem lubanud nende külatee augud ära parandada, aga seni on see töö ikka tegemata ja olukord läheb aina hullemaks. “Kevad on tulemas, seal on suured ja sügavad augud ning roopad,” ütles Ülo Laanet, kelle sõnul oleks sinna hädasti kruusa vaja.

Tagavere külatee mustkatte alla



Väljaküla külavanema Peeter Vellamäe sõnul on Rauni POÜ uue lauda juures tõkketa ja tähistamata kraav. Tagavere külas elavad Riina ja Arvi Salu küsisid, millal Tagavere külatee lõpuks ometi korda saab. Selle ehitust alustati küll läinud suvel, ent kuna tuli ilmsiks, et kaevuluugid olid liiga madalal, lükkus ka tee-ehitus edasi.

Orissaare valla ehitus- ja keskkonnanõunik Martin Käärid vastas eile Saarte Hääle päringule, et Tagavere tee kaevud tõsteti üles 2013. aasta suvel AS-i Kuressaare Veevärk ja Orissaare vallavalitsuse kokkuleppe alusel. “Kuna tee kaevati kaevude ümbrusest rohkem kui meetri sügavuselt läbi, siis ei olnud tee-ehitaja nõus enne kevadet teed katte alla panema, et kaevude ümbrus saaks talve jooksul veel täiendavalt tiheneda,” ütles Käärid, kinnitades, et 2014. aasta kevadel viiakse Tagavere tee esimesel võimalusel mustkatte alla.

Murekohana mainiti neljapäeval ka, et valla koduleht on vananenud ja vaja oleks uut infot. Orissaare vallavanem Vello Runthal lubas kõigi külavanemate muredega kindlasti tegeleda. “Ma ei tea veel, kui palju meil on eelarves raha teede parandamiseks, aga Tagavere külatee tehakse kindlasti korda,” andis Runthal lubaduse, lisades, et muidugi tegeletakse ka kõigi teiste probleemidega. Tema sõnul kohtutakse külavanematega ka märtsikuus.