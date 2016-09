Aksel Kuusk on Harjumaa Liinide parim bussijuht Saaremaal (8)

Hea teeninduse kuu jooksul on AS-i Harjumaa Liinid Saaremaa osakonnas kõige rohkem hääli saanud bussijuht Aksel Kuusk. Teist ja kolmandat kohta jäid võrdse punktisummaga omavahel jagama roolikeerajad Priit Lehtsaar ja Andi Laanet.

“Rahulik, vastutustundlik, abivalmis ja meeldivalt naeratav juht,” on reisijad Akslit iseloomustanud. Kokku sai Aksel Kuusk 22 häält. Kolleeg Jüri Tisler iseloomustas Akslit kui kõrgelt hinnatud ja töökat kolleegi. “Ta on väga kohusetundlik ja abivalmis,” tähendas Tisler, kelle sõnul oleks Aksel, kui vaid seadus seda lubaks, valmis bussirooli keerama kas või 24 tundi järjest.

Pihtla vallas Ilpla külas elav 67-aastane Aksel Kuusk on bussijuht olnud 20 aastat. Küsimusele, mis on teda nii pikalt selles ametis hoidnud, vastas ta, et kindlasti inimesed ja nendega suhtlemine. “Meie linna kontingent on vanemad inimesed ja neid tuleb aidata,” ütles Aksel Kuusk, kelle sõnul on bussijuhi töös kõige olulisem inimestega läbisaamine ja täpsus. “Mõni inimene ajab minuti ka pooleks,” naeris ta. Saadud tunnustuse kohta arvas mees aga, et kindlasti innustab see teda veel paremini töötama.

Harjumaa Liinides on Aksel Kuusk töötanud kolm aastat. Varem sõitis ta Pihtla valla õpilasliini ja veel enne seda töötas bussijuhina Sandla sovhoosis.

Harjumaa Liinides töötab Saaremaal 22 bussijuhti.