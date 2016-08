Repliik: Rikkusin seadust, kuid mitte asjata (26)

Politsei andmetel on viimasel ajal õnnetused jalgratturitega oluliselt sagenenud. Ma ei hakka siinkohal analüüsima erinevaid põhjusi, millest selline kurb statistika võiks tuleneda. Jäägu see spetsialistide pärusmaaks.

Jalgrattad liiguvad nii linnatänavatel, kergliiklusteedel kui ka maanteedel, väljaspool asulaid. Võtan siinkohal vaatluse alla ja seda oma isiklike kogemuste põhjal vaid liikluse maanteel, kus puuduvad jalgrattateed.

Teadupärast kehtib Eestis liiklusseaduse järgi parempoolne liiklus! See seadus on loomulikult täitmiseks ka jalgratturitele. Just siinkohal tekibki minu jaoks küsimus: miks ei võiks maanteedel kehtestada jalgratturite tarvis vasakpoolset liiklust?

Püüan selgitada oma isiklike kogemuste põhjal, miks see muudatus hea oleks. On ju teada juhuseid, kus roolijoodikute tagant pealesõidud jalgratturitele on röövinud inimestelt tervise, halvemal juhul aga elu! Neid näiteid on piisavalt, et midagi tõhusat võiks sel puhul ette võtta.

Tunnistan, et olen kehtivat seadust rikkudes, eksperimendi korras, sõitnud jalgrattal lühikest teelõiku maanteel vasakul teeserval ja seda üsna mitmel korral, et saada oma teooriale kinnitust. Pean kohe ütlema, et turvatunne saavutas lae!

Millest siis selline efekt? Vastus on lihtne ja loogiline: ma näen vastutulevaid autosid. Näen juba kaugelt, et mind on märgatud, sest auto tõmbab ennast telgjoone poole. Niisiis, jalgrattaga vasakul pool sõites tekib olukord, kus mõlema juhi valvsus on olemas. Praegusel juhul jääb aga jalgrattur kaitsetuks pooleks. Temast ei sõltu midagi! Ta saab vaid mõistlikule ja tähelepanelikule autojuhile loota.

Kui vastu tulev auto aga mingit manöövrit ei korralda (minu kogemuse põhjal seda juhust ette ei tulnud), on mul põhjust ettevaatuseks. Sel juhul jõuan ma õnnetuse vältimiseks midagi enda heaks veel ära teha. Kas või vajadusel teepervest alla sõita.

Ka pimedas sõites annab vasakpoolne liiklemine jalgratturile tugevama turvatunde, sest esituli on palju nähtavam kui tagumine refleksklaas, seega autojuhile paremini märgatav.

Peale kõige muu võtab maanteel sõites nii parem- kui ka vasakpoolne jalgrattur täpselt ühepalju ruumi ja täpselt samuti teevad mõlemal juhul möödasõidumanöövri ka autojuhid. Seega, mitte mingit erinevust!

Tagant tulevad suured veokid tekitavad liigset kõhedust. Rattur, hirmus tagant pealesõidu ees, muutub ebakindlaks, tõmbab ennast hirmuga liialt paremale, ebatasasele teepeenrale, kus võib juba kõike juhtuda.

Lühidalt kokku võttes: ma ei näe parempoolsel liiklejal ainsatki eelist vasakpoolse liikleja ees. Küll aga vastupidi!

Ise seisan aga dilemma ees: kas olla liikluskuulekas ja riskida eluga või ignoreerida seadust?

Väino Uibo