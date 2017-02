Sõmera katlamaja läheb üle hakkpuidule (5)

SW Energia OÜ läheb Sõmera hooldekodu kütmisel põlevkiviõlilt üle puiduküttele, mis vähendab hooldekodu küttekulusid hinnanguliselt 15–20 protsenti.

SW Energia Saare-, Lääne- ja Pärnumaa piirkonna esindaja Allan Aas ütles, et hiljemalt 31. oktoobriks KIK-i toetusega valmiv katlamaja lubab klientidel suurema osa kütteperioodist tarbida odavamat soojusenergiat. Sõmera katlamaja varustab soojusenergiaga lisaks hooldekodule kaht vallaelanikele kuuluvat kor-

terelamut.

Aastas hakkab Sõmera katlamajas kuluma umbes 4000 kuupmeetrit hakkpuitu, mille soetamiseks plaanitakse leping sõlmida Kuressaare soojatootjaga.

“Kui siin vahepeal kardeti, et me hakkame ise mandrilt hakkpuitu tooma, siis selle idee matsime me kohe eos maha,” ütles Aas, kelle sõnul võib hakk-

puidu mandrilt sissetoomine tulla kõne alla ainult juhul, kui Saaremaalt partnerit leida ei õnnestu. Saaremaal SW Energia ise hakkpuitu ei tee.

Sõmera uus katlamaja on täisautomaatne ja selle tööd hakatakse juhtima interneti kaudu ettevõtte keskusest, mis asub

Pärnumaal Paikusel. Kord nädalas käib katlamaja kohapeal üle vaatamas Saaremaal baseeruv hooldustehnik, kelle hooldada on ka kuus õliküttel töötavat katlamaja.

Uue katlamaja kõrval jääb töökorda ka vana õliküttel töötav automaatkatlamaja koos kahe õlimahutiga. “Kui hakkpuidu katlamajaga mida iganes juhtub, saame me kohe õli peale minna ja tarbijad ei pea kannatama külma mitte ühtegi minutit,” selgitas Aas.

Allan Aas rääkis, et esmalt pidi Sõmera katlamaja asemel puiduküttele üle minema hoopiski Kärla katlamaja, kuid mingil hetkel leidis Kärla vallavalitsus, et mõistlikum on puidukütte asemel võtta kasutusele maaküte. Seepeale kandis soojatootja KIK-i kaudu saadud toetusraha üle Sõmera katlamajale.

Kärla vallavanem Tiina Luks ütles, et kõige positiivsema stsenaariumi järgi saaks Kärla katlamaja maaküttele minna küttehooajal 2015/2016. Ettevalmistavalt on vald tegelenud eelprojekteerimise, detailplaneeringu ja maaküsimustega, praegu koostatakse taotlust KIK-ile. Positiivse vastuse korral kuulutataks hange välja ja ehitus läheb lahti ilmselt 2015. a suvel.

Pärnus asuv SW Energia OÜ on Eesti kapitalil põhinev ettevõte, mis toodab soojusenergiat enam kui 200 katlamajas kõikides maakondades üle Eesti. Saaremaal toodab ettevõte sooja seitsmes katlamajas.