“Eestimaa uhkus” ootab vihjeid (1)

Hilda Vohlbrück, Liia Hopp ja Melani Koov on kolm saarlast, kes on pälvinud austava tiitli Eestimaa uhkus.

Kes on järgmine Saare maakonna elanik, kes võiks selle auväärse tiitli saada? TV3 ootab vihjeid heategijate kohta, keda aasta lõpus terve Eesti ees tänada ja tunnustada. Teada anda võib kõigist, kel on suur süda ja abivalmis meel ning kes on teistele eeskujuks oma kangelasliku käitumise ja õilsate tegudega. Olgu nendeks siis väikesed või suured elupäästjad, nõrgemate kaitsjad, teisi innustavad külasädemed – kõik head inimesed, kes on teinud rohkem, kui neilt oodata oskaks.

Tänavu detsembris jõuab TV3 ning EMT ja Elioni koostöös vaatajateni juba kümnes heategevusgala “Eestimaa uhkus”. Saabunud info vaatab üle auväärt ühiskonnategelastest koosnev žürii juba novembrikuu keskel ning teeb esitatud kandidaatide seast lõpliku valiku.

Kangelaste lood jõuavad eetrisse “Seitsmestes uudistes” ja kogu projekt tipneb südamliku ja särava tänugalaga, mida juhivad Annely Adermann ja Märt Treier ning kus kangelasi austavad oma kohalolekuga avaliku elu tegelased.

Vihjeid tublide inimeste kohta oodatakse 12. novembrini nii e-kirja kui ka tavaposti teel aadressil eestimaa@tv3.ee või: “Eestimaa uhkus”, TV3, Peterburi tee 81, 11415 Tallinn.