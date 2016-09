Saaremaa saagu tõmbesaareks (2)

Pole paha, võib seepeale lausuda nii mõnigi tõsimeelne saarlane, kui korrata üle üsna mitu aastat tagasi üldtuntuks saanud ja otsekohe rahvalikult omaks võetud käibefraas. Samas võidakse ärrituda, lausa pahandada – Saaremaa ju tõmbab inimesi ligi! Ja kuidas veel! Tullakse lähedalt ja kaugelt, lausa maailma äärest on tuldud ja küllap tullakse veelgi.

Paraku on tulijate suur hulk ja nende käitumine nii mõnigi kord üksjagu meelehärmi põhjustanud. Igapäevaelu on mitmeid kordi näidanud, kuis saarlaste privaatsus on seetõttu olnud kenakesti häiritud.

Kõik kokku aga ongi elu kogu oma mitmekesisuses. Meedia vahendusel tuuakse kõik nähtavalt ja värviliselt koju kätte.

Praegu, enne riigikogu valimisi toimub erakondade vahel äge ja elamuslik sõnavahetus, õigemini öeldes üksteise sarjamine, mis küllalt sageli on üsna labane, mitte ligimest ja tema väärikust austav. Selles kõiges pole miskit uut ega erilist, kuna nõnda on ju olnud Eesti taasiseseisvumise algusest peale. Küllap loodetakse valju käratsemisega valimised võita. Ning on võidetudki!

Elame ohustatud paigas

Kui tuletada põgusalt meelde äsja lõppenud aastal toimunut ja värvikaid juhtumusi Eestimaalt, siis võisime ju mitmeid kordi kogeda, kuivõrd ohustatud paigas me asume. Turvalisust pole ollagi, kui inimesi kaaperdatakse kord riigipiirilt, kord sisemaalt – kust iganes.

Mäletame selgesti juhtumit, kui riigipiirilt rööviti politseitöötaja, kes päise päeva ajal justnagu muuseas talutati Vene poolele, kus ta on teadupärast tänini. Ent neli aastat tagasi riigikogusse valitud persoon siseministri isikus üritas teles esinedes mitmeid kordi üle korrates üldsust rahustada, lausudes, et-et Eesti riigipiir on kindlalt kaitstud, et-et kellelgi pole vaja hirmu tunda, et-et elatagu julgesti. Iga asja peale et-et. Ja nõnda räägib inimene, kes oma kõrge ja vastutusrikka ameti tõttu peaks, on lausa kohustatud, rahvale tõtt kõnelema.

Uinu-muinu pläma aetakse meil isegi siis, kui selleks pole vajadust ega mõtet. Tõsimeelse riigimeheliku asjalikkuse asemel on sageli sisutühi targutamine ja palagan.

Mida arvata ja mõelda TV-s näidatud seigast, kui kaitseminister tuuritab poisikese kombel lagedal väljal väidetaval kallihinnalisel sõjamasinal, olles poolest saadik nähtav, juuksetukk uljalt lehvimas? Ilmselgelt on see igale snaiprile ihaldusväärseim sihtmärk. Järelikult on ministrihärral poisipõlve sõjamängud mängimata ja tembud tembutamata jäänud.

Mida arvata televiisoris korduvalt näidatud klipist, kus peaminister astub püstipäi ja uljalt-vapralt piki lennuvälja joonriba, kaks tagantpoolt madallennul lähenevat lennukit aga tõusevad enne peaministrini jõudmist järsult paar meetrit kõrgemale, vältimaks riivavat kokkupõrget ulja kõndija peaga.

Mille nimel seda kõike tehakse? Eks ikka selleks, et valimiste teel kõrgema võimu manu pääseda.

Teadupärast on Järvakandi Eesti klaasipealinn. Mõni aeg tagasi, kui kunagine peaminister Raplamaal ringi tuuritas, tekkis tal kõige muu kõrval tahtmine klaasitehast visiteerida. Vahemärkusena olgu lisatud, et tehas on viimase aasta jooksul saanud vägagi modernseks. Talle öeldi lühidalt ja otsustavalt ära. Ah et kes see mees niisugune on? Ta nimi ei olegi tähtis, on ju inimese teod nii mõnigi kord nimest suuremad. Selle mehe üks vägitegudest oli see, kui ta peaministriks olles saatis politseinikud koos koertega Lihula kalmistule suures sõjas langenute mälestussammast ära viima. Viidigi ära, mispuhul meedias oli üksjagu palju lamenti.

Enda meelest on ekspeaminister kindlasti kõige õigem inimene, kes väärib taas peaministri tooli. Miks mitte, Eestimaa kalmistutel on ju rohkesti mälestusmärke, mida minema viia. Tuntud erakonna ammune loosung on ju sõnaselgelt meeles: “Plats puhtaks!”

Seda tõotust on järjekindlalt ja hoolega täidetud, mida on näidanud ja näitab eestlaste kodumaalt lahkumine. Enamasti päriseks.

Saaremaa lööks kõikuma

Kas ses lõputus tühitargutuste laviinis on lootust, et miski muutuks paremaks, et elu Eestimaal jätkuks? On küll, kui peaministri postile asub Tallinna meer. Tuletagem meelde tema eestvedamisel tehtud tegusid: tasuta transport, pensionäride pensionilisa. No peab ikka väärt inimene olema, et temast muusikal kirjutada. Aga näe, kirjutati!

Saarlastele oleks Tallinna meeri peaministriks saamine üpriski kosutav uudis. Asi läheks aga veelgi põnevamaks, kui Saaremaa ooperipäevadel võetaks kavasse ja lossihoovis lavastataks seesama muusikal ning nimitegelane selles täiega kaasa teeks. Saaremaa muutuks korrapealt tõmbesaareks, saarlased saaksid näha lausa turistide tulva. Siis tekiks aga tõsine oht, et saar võib suurusele vaatamata tulijate suure hulga tõttu lausa kõikuma hakata, kogunisti vajuma. Ning veel: kuhu ja kuidas kõik kaugelt tulijad nõnda ära majutada, et kõik oleksid rahul?

On teisigi probleeme, mis ilmtingimata lahendamist vajavad, ent hea tahtmise ja tõsise pealehakkamise korral saavad needki korda aetud.

Paraku on igapäevaelu näidanud, et juhul, kui miski asi on korras ja sujub, vusserdatakse see kohalike inimeste üldisest vastuseisust hoolimata ometigi ära. Üks väga ilmekas näide on Saaremaa ja mandri vaheline praamiliiklus. Ometi leidus inimene, naisterahvas, kelle eestvedamisel hakati ühendusepidamist vussi keerama. Võtta asjaajamine omade käest ära, anda see kas või türklaste toimetada? Huvitav, miks Saaremaalt Toompeale valitud saadikud lasevad sel kõigel sündida?

Või see toimubki nende vaikival heakskiidul?

Praegusel ajal muutub valimiste eelne triangel järjest lärmakamaks. Üks mis kindel on see, et kui võimu juurde jäävad erakonnad, kes on seal praegu, kasvab üldine rahulolematus ja ükskõiksus ümbritseva suhtes veelgi.

Eimar Kipper

Järvakandis elav sõrulane