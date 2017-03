Sandlas tegutsevad julmad kassipiinajad (40)

Saaremaa lemmikloomade turvakodu sai suure šoki osaliseks, kui Pihtla valla Sandla küla kassikolooniast pärit kiisusid opereerima ja kiibistama hakati ning nad röntgenist läbi lasti. Kõik kolm kassi olid kellegi julma käe läbi lastud haavleid täis.

“See on sulaselge kassipiinamine,” kurjustas lemmikloomade turvakodu juhatuse liige Edith Annusver, rõhutades toimunu lubamatust ja julmust. “Need loomad on õnnesärgis sündinud, et nad üldse veel elavad.”

Välisel vaatlusel ei olnud kiisudel häda midagi ning ilmselt oli tegu toime pandud juba tükk aega tagasi. Haavlid avastati loomakliinikus juhuslikult ja seda mustvalge kiisu laubal olnud kühmu järgi. Ühel kassil oli neli õhupüssihaavlit ja otsmikult õnnestus vaid naha alla tunginud haavel eemaldada. Teisel kassil oli kuus õhupüssihaavlit, millest kolm õnnestus kliinikus eemaldada. Kolmas kass oli saanud kaks haavlit.

“See on täiesti ebainimlik, mis nende loomadega tehtud on,” tõdes Annusver. “Sellised inimesed peaksid väga karmi karistuse saama, nende teod on ikka väga julmad,” kinnitas ta. Ühel Sandla kassil oli vaid üks silm ja oli näha, et ta ei ole kaotanud silma mitte haiguse, vaid hoopis kellegi püssilasu tõttu. Annusver avaldas lootust, et ehk on kellelgi infot, kes on Sandlas selliseid julmusi korda saatnud.

Mõnda aega tagasi kirjutas Saarte Hääl ka Sandla kassikolooniast. Praegu on lemmikloomade turvakodu hoole all seitse Sandla kassi ja viis on veel Sandlas. Neist üks on opereeritud ja kiibitud ning ülejäänud neljaga tegeletakse lähiajal. “Peame mõtlema, mida me teeme, sest praegu ei ole meil võimalik neid päriselt sealt ära tuua,” ohkas Annusver, lisades, et turvakodu on omadega ummikus nii rahaliselt kui ka ruumide mõttes.

Pihtla abivallavanem Tiit Rettau nentis, et tegu on väga kahetsusväärne juhtumiga. “Ma ei kujuta ette, et normaalse mõistusega inimene sellist asja teeks, aga nähtavasti kõigil inimestel seda normaalset mõistust ei jätku,” ütles Rettau. Tema sõnul on säärane tegu väga taunimisväärt. Abivallavanem lisas, et mõnda aega mureks olnud Sandla kassikoloonia probleem hakkab tänu lemmikloomade turvakodule lahenema. Kasside õhupüssist laskmist hakkab uurima politsei.