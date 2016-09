Hindamisele toodi rekordarv jahitrofeesid (fotod) (1)

Saaremaal laupäeval toimunud Hiiu-, Saare-, Läänemaa jahitrofeede hindamisele toodi ligemale 300 trofeed, mis on Eesti tänavusi regionaalseid mõõtmisi arvestades suurim saavutus.

Laadjalas Metsa talus korraldas mõõtmise Saarte jahimeeste selts. Muljet avaldav oli hirvesarvede hulk, mida oli ligemale 100, teatas Eesti jahimeeste selts oma kodulehel. Oli väga huvitavaid, aga ka keerulisi hirvesarvi, mis komisjonile parajat peavalu valmistasid, nentis ajakirja Eesti Jahimees peatoimetaja Kaarel Roht.

Metskitsesarvi oli hindamisele toodud 48, neist viis pälvis kuldmedali. Metsseakihvu oli vaid 28, samas kui ainuüksi Saaremaal kütitakse aastas paar tuhat siga. Põdratrofeesid oli hindamisel 28 ja need millegi erilisega silma ei paistnud.

Oodatult palju oli toodud mägrakoljusid – 44, neist viis tuli kuldmedalile. Ilmselt on ka kobras Saaremaal nii tugevalt kanda kinnitanud, et mõõtmisele jõudis 24 koljut. Natuke oli ka eksootikat – Laugil kütitud tähnikhirve sarved väärisid hõbemedali.

Jahitrofeedest pannakse üles näitus, mis jääb Metsa Johani talus avatuks oktoobri lõpuni.

Hindamise tulemustega saab tutvuda Eesti jahimeeste seltsi veebilehel www.ejs.ee.