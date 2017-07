Vilsandi saarel valmistutakse järgmisel nädalavahetusel toimuvateks Vilsandi päevadeks, mil saarele on oodata sadu inimesi. “Eile oli sadamas juba 130 autot,” viitas Vilsandi saarevanem Neeme Rand Papissaare sadamale, kustkaudu Vilsandile minnakse.

Neeme Rand rääkis Kadi raadio saates “Keskpäev”, et igal kokkutulekul on toimunud midagi uut ja põnevat. Kui eelnevatel aastatel on peetud näiteks laulu- ning tantsupidusid, siis tänavu saab publik kaasa elada kahele teatrietendusele.

Reede algab konverentsiga, millega tähistatakse Vilsandi ilmajaama 150. sünnipäeva. Pärast seda esietendub Jaan Tätte lühinäidend “Vaata taevasse”. Teatritükis teevad lisaks Jaan ja Margit Tättele kaasa ka harrastusnäitlejatest vilsandlased Karl Teär ja Maria Mägi.

Laupäeval esilinastub Jaan Tätte juuniori filmiprojekt “Vilsandi perepilt”, milles on üles võetud kõik Vilsandi majapidamised ja pererahvad. Edasi vahetatakse mõtteid hülgejahist – tutvustatakse hülgepüügi traditsioone ja arutatakse selle üle, kas hülgeid on vaja küttida või mitte.

Publik saab veel näha mitmeid Vilsandi-teemalisi filme ja raamatuid, samuti saavad kõik huvilised osa võtta kalapüügivõistlusest. “Ja järgmisel päeval teeme kalasuppi, kui hommikul on midagi võrku jäänud,” märkis saarevanem.

Pühapäeval saab Vilsandile kogunenud rahvas näha Andrus Kivirähu teatritükki “Aabitsakukk”, mille esitab näitleja Tõnu Oja.