Miks olen vastu Saaremaa Valsi ostmisele (21)

Hooldekodu on tõesti vaja vallaelanikele ja ka neile saareelanikele, kes pole meie vallast. Küsimus on aga selles, kuidas ja kas konkreetset Saaremaa Valsi hoonet osta või mitte.

Kui ostukava esialgu tutvustati, olin minagi rõõmus, et mure on võimalik odavalt ära lahendada. Näiteks 53-kohalise Muhu hooldekodu ehitus maksis 2,2 miljonit eurot.

Aga kui enne volikogu eelmist istungit oli arengu- ja eelarvekomisjoni koosolek, polnud isegi arutelupunkti päevakorras. Sest alles me andsime nõusoleku läbirääkimisteks. Ja kui volikogu eelmisel istungil taheti juba panna hääletusele, polnud me teemat arutanudki. Teha otsus vaid selle põhjal, et vallavanem sai läbirääkimistel hinna, pole mõeldav!

Ka kõige lihtsamatele asjadele tuleb teha riigihange. Nüüd tahetakse teha miljonilist ostu ilma hanketa. Lihtsalt keegi sõber ütleb, et hind on selline, ja ostangi! Seetõttu ma komisjoni esimehena ostmist ka pidurdasin ja nädala jooksul sai selgeks, et palju asju oleks vaja enne otsustamist selgeks saada. Näiteks teha renoveerimise eskiisprojekt, ehituskalkulatsioon, võrrelda uue hoone ehitamist ja alternatiivvariante, kuhu hoone teha. Puudub äriplaan, täitumuse plaan, kui palju on kliente vaja, et ära tasuks jne. Küttekulud on 3 eurot ruutmeetrist – seega hakkab küte kohe maksma 11 000 kuus, aastas teeb see 140 000, kümne aasta peale 1,4 mln eurot.

On küll olemas Ainar Viirese ja Indrek Võerase kalkulatsioon, palju võiks maksta hoone renoveerimine. Sellesse tuleb investeerida 800 000 eurot, aga seal hulgas pole veel soojustamist ja tuletõrjepääsude ehitamist. Hoone on 39 aastat vana ja viimane renoveerimine oli 14 aastat tagasi. Kõik vajab juba kapitaalremonti. Meie kalkulatsiooni järgi läheb see kallimaks kui uue ehitamine.

Ja on siis ostuga nii kiire? Vallavanem põhjendas, et suurepärane hind ja nii hea hind ei seisa kaua lukus. Aga ärikinnisvaral ei olegi teistsugust hinda, kui see, mis lähtub ärilistest kaalutlustest. Ma ei kujuta hästi ette, mis on ärikasum hoonel, mis on kümme viimast aastat seisnud tühjana.

Saare KEK-i peahoone leidsin kinnisvarakuulutustest. Tulin esmaspäeval volikogust ja hakkasin uurima, et end kurssi viia. See oli samuti müügis 650 000 euroga, nüüd tegi omanik pakkumise müüa 135 000 eest. Sama saatus on ka Saaremaa Valsil, kui maja seisab tühjana ja ei suuda peale maksta, siis on ka selle hind varsti samasugune. Ostetakse ju tegelikult ainult karp ja taristu, samasugune karp on ka KEK-i hoone.

Mart Maastik, Kadi raadio saates “Keskpäev” teisipäeval

* Esmaspäeval otsustas Lääne-Saare vallavolikogu osta AS-ilt Kuressaare Sanatoorium 950 000 euro eest vallale hooldekoduks mõttelise osa Kuressaares Kastani tänaval asuvast Saaremaa Valsi hoonest.