TÄISMAHUS: Mida toob aasta 2016? Edda Pauksoni suur horoskoop (6)

Ongi jälle aeg heita pilk koos teiega 2016. aastasse. Kui tunnete, et vajaksite rohkem informatsiooni, kui järgnev üldprognoos annab, siis leiate põhjalikuma prognoosi Astroloogilise Abimehe leheküljelt 158, kus analüüsisin Merkuuri, Veenuse ja Marsi mõjusid perioodide kaupa igale tähemärgile.

Kui soovite aga ette võtta mis tahes töid ja tegemisi, külastada arsti, sõlmida lepinguid või palju muud, siis ajastage see päev, jälgides Abimehe kalendaarset osa, kus on antud soodsad ja ebasoodsad päevad paljudeks ettevõtmisteks kõigiks 366 päevaks.

Sealt leiate ka vanarahva tarkuste järgi paika pandud sobivad päevad aiatöödeks aastaringselt. Lisaks võite lugeda ka ahviaasta iseloomustust, ahviaasta algab 8. veebruaril kell 16.40.

Aasta tuleb seekord huvitavam ja rahulikum, kuid seda juhul, kui te liigselt kõigele ümbritsevale tähelepanu ei pööra. Eelkõige peaks tähelepanu pöörama oma elule ja püüdma see teha nii lihtsaks kui võimalik.

Edda Paukson

JÄÄR

Kuna Saturn liigub sel aastal Amburi märgis, siis tasakaalustab ta Jäära impulsiivsust ja tormakust. Võimalik, et mõni ei tunne muutunud Jäära äragi, sest tema tõsidus tundub üsna võõras.

Töös ja karjääris kujuneb aasta täpselt selliselt, nagu olete endale pähe võtnud. Tööalased suhted on head, suhted töökaaslastega sõbralikud. Nii mõnelgi Jääral tekib siiski igatsus huvitavama töökoha järele. Võib juhtuda, et praegune tasuv ja harjumuspärane töö on end ammendanud. Aasta alguses või lõpus võite tõesti saada uue pakkumise. Nüüd on vaja tõsiselt mõelda, kas tormata kohe uue poole või siiski säilitada senine kindel töökoht. Otsuse langetamisel tuleks olla ettevaatlik. Võimalik, et pakkumise võite saada naissoost isikult. Olenemata teie soost, võib ta teid lihtsalt ära kasutada. Mõtlemist on seega üsna palju, enne kui oma jah-sõna ütlete. Kuigi uus töökoht võib rahaliselt olla tasuvam, arvestage, et teie jaoks on olulisem stabiilne püsimajäämine.

Aasta soosib õppimist ja igasugust enesetäiendamist, seda nii noortel kui ka vanemaealistel. Õpingud võivad teid viia mõneks ajaks Eestist kaugemale. Noortele Jääradele, kes soovivad elukutset valida, on kõige parem aeg otsuste langetamiseks august ja september.

Rahaga saab Jäär sel aastal hästi hakkama. Kevadel võidakse neile pakkuda lisatööd ja see võib sisse tuua olulise rahasumma. On võimalik, et teile võidakse raha lausa kinkida või saate ootamatu päranduse. Ärge unustage õnne proovida ka loteriis. Kui teil on kavas mingeid kinnisvaratehinguid, siis tehke seda oktoobris või novembris. Ka igasugusteks muudeks investeeringuteks on see hea aeg. Kasutage selleks siiski oma ala asjatundjate abi, sest loomupärane impulsiivsus võib teid kallutada mitte just kõige parema tehingu suunas.

Suhted on Jääral head ja elu näib roosiline. Peresiseseid konflikte on tunduvalt vähem kui eelmistel aastatel. Mõned teist võivad luua uue suhte ja leida elukaaslase, eriti need, kes on üksikud. Veidike probleeme võib ette tulla oktoobris ja ehk on see isegi hea – see lisab elule vürtsi. Paarid, kelle kooselu on tõepoolest ammendunud, annavad teineteist vabaks ja lähevad kumbki oma teed. Kui on siiski võimalik kooselu vanadele varemetele üles ehitada, teete seda sõbralikus üksmeeles.

Läbisaamine lastega on suurepärane, pühendate neile oluliselt rohkem aega kui muidu. Eriti sobib selleks suvi, kus saate nende arengus ja ettevõtmistes osaline olla. Võimalik, et mõne Jäära pere suureneb sel aastal.

Kodune elu on Jäära jaoks aastaringselt kõige paremas korras, suhted pereliikmete ja vanematega on head, seda eriti suvekuudel. Kui Jäära jaoks tekibki mingi ahvatlus, näiteks ootamatu võimalus soetada uus kodu, siis suvisel ajal võite tõesti elukohta vahetada.

Sel aastal tunnete rohkem rõõmu lõbustustest, korraldate kogu perega mõne meeldiva reisi mõnda eksootilisse piirkonda. Kindlasti külastate sel aastal igasuguseid kultuuriüritusi ja nii mõnelgi Jääral võib ette tulla mõni süütu meeldiv flirt.

Sel aastal võite arvestada oma sõprade abiga, eriti kevadel. Vajadusel ei keela te ka oma abi, juhul kui sõbrad seda vajavad. Väike oht on selles, et võite olla üliagar oma abi pakkumisel. Võib selguda, et tegelikult teilt abi ei oodatudki ning hiljem süüdistatakse teid mõttetus sekkumises.

Tervis on hea, kui te just üleliia ei pinguta ja ohtlikke riske ette ei võta. Kui te siiani pole spordiga tegelenud, leiate just nüüd endale meelisala ning teist saab innukas tervisesportlane, eriti sügisel. Võib-olla leiate sel aastal mõne sellise hobi, millega teil varem pole kokkupuudet olnud. Üksikutel juhtudel võib hobist kasvada ka töö, mille eest teile tasutakse heldelt.

SÕNN

Sõnni mõjutab sel aastal õnneplaneet Jupiter. Kui te millegagi ei liialda, siis võib ta teile anda edukust ja rõõmu mitmes eluvaldkonnas. Võimalik, et Sõnnid otsustavad sel aastal oma imagot muuta. Neile meeldib populaarsus ja silmapaistmine.

Muidu nii asjalikud Sõnnid pööravad sel aastal suurt tähelepanu oma kodule. Nad ei säästa raha ega aega, et muuta kodu lausa luksuslikuks, sest Merkuur liigub Lõvi märgis ja see omakorda annab soovi muuta kodu säravaks. Sel aastal kutsute tihedamini külalisi ja naudite ilusaid lõunaid koos sõprade või vanematega. Suhted kodustega on ülihead. Kui oletegi olnud veidi riius, siis suvel lepite omavahel ära ja edasine elu kulgeb tõrgeteta.

Teie kooselu sujub igati rahuldavalt, olenevalt sellest, kui romantiline te oskate olla. Suvel võib siiski ette tulla kriisimomente, eelkõige seetõttu, et Sõnn kipub ise läbisaamist rikkuma kas oma terava keelega või käsutab ta partnerit nii palju, et see toob kaasa omavahelisi vaidlusi ning isegi suhete katkemise. Mõelge Jupiteri heatahtlikkusele ja leiate, et kõik vaidlused saab sõbralikult lõpetada ja leppimine on üliilus. Septembris võite luua mõne uue armusuhte, kui olete üksik.

Teie pere võib sel aastal suureneda, eelkõige kui olete naissoost Sõnn, tõenäoliselt suvekuudel. Lastega tegelete palju, juhendate neid, olete piisavalt karm, kuid armastav. Meelelahutusest hoolite sel aastal tavalisest rohkem ja tõenäoliselt osalete paljudel üritustel koos lastega. Teile meeldivad sel aastal lõbustused ja meelelahutus, reisimine ja väikene flirt mõne toreda inimesega ning sellest võib välja kujuneda isegi armusuhe. Vastassugu meeldib teile sel aastal väga.

Raha pärast pole Sõnnil sel aastal muretseda vaja, eriti jõudsalt kosub teie pangaarve kevadel. Kulutate raha tavalisest rohkem ka enda peale, mida te tavaliselt ei tee. Kuigi laenuandmisel olete ettevaatlik ja meelsasti seda üldse ei tee, pole sel aastal mõistlik ka ise laene võtta. Oht sattuda libedale teele! Rahaasjades pole erilisi tõuse ega mõõnasid ette näha, kuid siiski tasub õnne proovida lotomängus. Kinnisvaratehinguid võib aasta jooksul ette tulla, teil on hea vaist äri peale, on siis tegu aktsiate ostmise või maja müügiga ja ehk korteri üürile andmisega. Suuremates tehingutes peaks pisut ettevaatlikum olema aprillis ja mais.

Sõpradega suhtlete aktiivsemalt kui varasematel aegadel, teil on ühiseid ettevõtmisi, on need siis talgud või mõni tervistav väljasõit. Kui siiani pole teie elus häid sõpru olnud, siis kohtute mõne sellise inimesega, kes jääb teie ellu väga pikaks ajaks. Oskate vahet teha tuttavatel ja sõpradel. Mõni ammune sõber võib teie headust kuritarvitada ja teid lihtsalt oma huvides ära kasutada.

Sõnnidel sujub töö täpselt sellises rütmis nagu siiani ja kui tulebki mõni tööalane pakkumine, mõtlete väga tõsiselt enne, kui midagi uut vastu võtate. Siin ei olegi ehk mõistlik liialt ettevaatlik olla, vaid võiks vanast kergemini lahti lasta, sest ainult sel viisil on võimalik tööasjad huvitavamaks muuta.

Aasta lõpus võib siiski tulla tööalaseid pahandusi. Olete sel ajal ka ise väga keevaline, võite põhjustada mõne suurema konflikti, mistõttu on oht kaotada töö. Sel ajal tuleks hoida oma emotsioonid ja väljaütlemised kontrolli all. Kui otsite tööd, siis on veebruaris ja märtsis lootus leida see täiesti ootamatul moel – ajalehekuulutusest, internetist või mõne tuttava kaudu. Olge ise aktiivsem, siis jõuab pakkumine otsejoones teieni. Aasta jooksul võib olla küllalt palju töiseid lähetusi, need õnnestuvad igati. Kui teie ülemus on valiku ees, keda volitada läbirääkimistele, langeb valik teile. Olete terase taibuga, kuid mälu võib veidike alt vedada just eksamiperioodil ning siis peate topelt pingutama, et kõik vajalik sooritatud saaks. Selles osas on edukamad kuud veebruar ja märts.

Tervis on Sõnnidel sel aastal rahuldav, kuid sügisel peate olema ettevaatlik, et mitte külmetuda, sest häälepaelad ja kurk on sel perioodil väga tundlikud piirkonnad. Sügisel hoidke käed ja jalad soojas, sest ristluude piirkond võib tunda anda, eriti kui olete naine. Kui olete ise juhtumisi tervishoiutöötaja, olete edukas ja teete oma tööd suure naudinguga.

KAKSIKUD

Aasta võib kujuneda üsna keeruliseks. Arvestades Kaksikute natuuri, siis pole te ise endaga rahul, kuid te pole rahul ka teistega, kes teie lähikonda kuuluvad. Kõige parem aeg on juuni, mis on reeglina ka teie sünnikuu ning sellel ajal tunnete end suurepäraselt.

Kaksikud ei ole oma suhetega sugugi rahul, teile tundub, nagu oleks teie armastus külmunud, selles pole enam endist emotsiooni ega kirge. Olete enda suhtes kriitiline, sarnaselt olete meelestatud ka töökaaslaste suhtes, mis muudab olukorra veelgi pingelisemaks. Ei tasu kohe suhteid katkestada, kuigi paljud Kaksikud kiirustavad seda tegema. Võib juhtuda, et hoopis elukaaslasel on teile etteheiteid ning ta nõuab lahutust. Kui soovite kiiva kiskuva kooselu siiski päästa, on selleks sobiv aeg oktoobri lõpp ja novembri esimene pool. Ehk saab teie abielustki veel asja. Võimalik, et ka sõbrad annavad teile head nõu, kuidas oma kooselu päästa. Samas revideerite te ka oma sõprussidemeid ja võite mõne sõbraga suhted katkestada, eriti kui pole enam ühist läbikäimist. Mõni sõber võib olla teie käitumisest häiritud ja segaduses. Sugulastega, õdede ja vendadega, lähimate naabritega suhtlete te sel suvel eriti tihedasti.

Kodu on sel aastal teie jaoks kõige olulisem. Suurema osa ajast veedategi kodu sättides ja tulemust nautides. Lastega on teil haruldaselt hea suhe alates 9. septembrist kuni aasta lõpuni. Enne seda on suhted nagu tavaliselt, kõik on kenasti, kuid nüüd pühendate nendele palju rohkem aega.

Meelelahutustest hakkate hoolima alates septembrist ja seda kuni aasta lõpuni. Siis võite huvituda mitmetest erinevatest kultuuriüritustest ja muutute ülimalt seltskondlikuks. Erilist reisilusti teil pole ja võimalusedki selleks on piiratud, kuigi veebruaris või märtsis ootab teid kas tööalane lähetus või ka puhkusereis. Novembris või detsembris, eriti kui on käsil mõni koolitus, tunnete end rahutuna, sest kõik ei pruugi minna teie soovide kohaselt.

Raha osas ei ole aasta teile kõige edukam, võimalik, et raha lihtsalt ei ole. Kuna töö osas pole olukord eriti stabiilne, pole ka sissetulekute osas suuri ootusi. Kaksikud on harjunud raha kulutama, seega võivad ajuti tekkida rahalised lüngad. Juunis on seisud siiski paremad, juulis võiksite õnne proovida isegi loteriis. Igal juhul tuleb juulis raha tavalisest rohkem sisse. Õnneks te ei ole sel aastal suur kulutaja, pigem hoiate kokku.

Kaksikud, kes on seotud loomingulise tööga ja kellel hirmsat tempot peal pole, võivad aastaga rahule jääda. Kui olete kontori- või liinitööline, kiputakse teid tööga üle koormama. Tööpinged tekitavad stressi ja enesehaletsust ning võimalik, et vahetate töökohta või jääte suisa koduseks. Kui otsite uusi väljakutseid ja eelkõige tulusat teenistust, on märts selleks hea aeg. Häid pakkumisi võite saada ka oma tutvusringkonnast.

Tervis võib sel aastal veidi alt vedada, eriti tundlik on ristluude piirkond. Hea aeg on ette võtta arstlik läbivaatus kas siis oktoobris või novembris. Tundlikeks võivad osutuda bronhid ja kopsud, need organid võivad nõuda korralikku ravi. Sel aastal peate vältima külmetumist.

VÄHK

Vähi aasta kujuneb just selliseks, nagu ta ise selle elab. On oodata nii halvemaid kui ka paremaid perioode.

Vähkide suhted on küllalt pingelised nii isiklikus plaanis kui ka tööalaselt, kipute olema väga nõudlik. Olete üliarmukade või on seda teie partner, mis kokkuvõttes võib endaga kaasa tuua suuremaid tülisid ning isegi partnerluse katkemisi, eriti septembrist novembrini, sest siis on Vähk väga äge. Head ajad armastuses on jaanuar ja detsembri lõpp, see on hea aeg ka suhete klaarimiseks. Võimalik, et just siis on lisaks leppimistele ka uute suhete loomisi, võite väga vabalt leida oma elu armastuse.

Lastega on kõik kenasti, oskate neid suurepäraselt suunata õige tegevuse juurde. Teil on väga hea intuitsioon, kui mõnel lapsel on midagi hinge peal või tervise pärast mure. Vähk on lastega veidi kärsitum juunis ja juulis, siis võite teinekord nendega pahandada ja tihtipeale ei kontrolli ennast.

Kui Vähk tahab reisida, siis sobivad vaid need reisid, mida teile pakutakse. Olge ettevaatlik, kiirustamise asemel uurige tausta. Väga suur oht on isegi tasuta reisi vastu võttes selles hiljem sügavalt pettuda. Sel aastal reisib Vähk tavalisest oluliselt vähem. Meelelahutusest hoolite alles sügisel. Juunis ja juulis ei vali te tihtipeale kohta, kuhu minna, ja võite kergesti sattuda seltskonda, kus tekib omavahelisi ütlemisi. Teistel aegadel on Vähk igasuguste lõbustuste osas küllaltki passiivne.

Raha osas muretsete üleliia. Üritate sel aastal olla küllaltki kokkuhoidlik, isegi siis, kui raha on piisavalt. Sagedane raha lugemine on Vähi natuurile omane. Koonerdamine võib aga kaasa tuua probleeme ja ütlemisi kodustega, kes teie käitumist heaks ei kiida. Suure raha sissetulekut ette näha pole, välja arvatud juulis, eriti kui tegelete loomingulise tööga või olete lisatööga hõivatud. Ka lisaraha paneksite meelsamini kõrvale, kuid võiksite siiski oma perele ja ka endale midagi vajalikku lubada.

Alates 9. septembrist pöörate suurt rõhku kodule, suhted pereliikmete ja vanematega on igati head. Ülejäänud aasta vältel on suhted tavalised, samas on selge ka see, et te soovite kodu sättida. Teil on hea maitse sisekujunduse muutmisel.

Aastaringselt sobib teile kollektsioneerimine, hobidega tegelemine ja igasugune loominguline töö. Pole mingeid takistusi, et teist ei võiks saada kas kirjanik või luuletaja. Seda saate teha kodus, kus teid keegi ei sega ning võite seda teha aastaringselt.

Päris suur probleem on teile töö. Kui töö iseloom on selline, kus saate ise oma aega planeerida või teil on oma firma, sujub asi enam-vähem. Olete toimuva suhtes rahulolematu, sageli mässumeelne, võite ukse enda järelt pauguga kinni lüüa, hiljem seda sügavalt kahetsedes. Täiesti võimalik, et kaotate seetõttu oma praeguse töökoha. Kevad ja suve algus on soodne aeg tööasjade ajamiseks, eriti kui töö on loomingulist laadi. See on aeg, kus võite varasemaid mässamisi siluda. Siiski võib muudatusi tulla nii töökorralduses kui ka palgas. Töökollektiivis olete kaaslaste suhtes põhjendamatult kriitiline ja samaga vastatakse teilegi. Välja arvatud oktoober ja november, kus on soodne aeg omavahelist läbisaamist parandada.

Väga tõenäoline, et sel aastal võib teil välja lüüa mõni krooniline haigus. Samas on oht, et kõik väikesed terviserikked võivad krooniliseks muutuda, kasvõi tühipaljas nohu. Tavalisest rohkem võib esineda seedeprobleeme, mis võivad olla tingitud närvisüsteemist ja meeleolu muutustest. Kui on vaja arstlikku kontrolli, siis on kõige parem aeg selleks oktoober ja november.

LÕVI

Ilmselt jääte selle aastaga päris rahule.

Õnneplaneet Jupiter on kuni 9. septembrini Neitsi märgis ning tõenäoliselt tuleb raha sisse isegi sealt, kust te seda oodatagi ei oska. Raha pärast ei pea te muret tundma. Üks hoiatus siiski: kuna Jupiter on liialduste planeet, on oht, et muutute heldeks, kipute piiritult raha välja jagama. Augustis ja septembris võiksite mängida loteriid, isegi kui teil pole kalduvust lotot mängida ja fortuuna pole teile iial naeratanud. Õnn võib naeratada just nüüd.

Mai lõpust kuni augustini võib Lõvi teha kodus muudatusi ja samas on ta rahulolematu. Ihkate muudatusi, kuid ei tea, mida muuta. Teil võib sel aastal arusaamatusi olla nii koduste kui ka vanematega, eriti septembris ja oktoobris. See periood soosib väikesi ümberkorraldusi, ka külaliste vastuvõtmist. Aga seltskond peab olema väga huvitav, selles osas on Lõvi valiv.

Lõvidele võib teha muret nende vanemate tervis, eriti detsembri teisel poolel. Alates 9. septembrist hakkab Jupiter liikuma nii, et Lõvidel tekib soov taastada suhted oma õdede-vendadega või lähimate sugulaste ja naabritega. Eriti sel juhul, kui varem on olnud lahkarvamisi. Sellisel juhul olete lepitusaktsiooni algataja just teie ise ning tõenäoliselt toimub see oktoobris.

Laste puhul ei kannata Lõvid mingeid eksimusi ega mõtlematut käitumist, olete nende suhtes küllaltki karm terve aasta jooksul. Võimalik, et liiga palju lapsi korraga teie ümber mõjub ärritavalt. Varuge veidi rohkem kannatust ja oskust andestada, sest vastasel juhul võib teie omavaheline hingeline kontakt kaotsi minna. Teil on väga hea intuitsioon, millal tuleb lapsega kiiremas korras arsti poole pöörduda, vahet pole, kas tegu on lapse või lapselapsega. Teised pereliikmed peaksid teie otsust selles osas aktsepteerima.

Lõvi tahab, et tema suhted oleksid vabad, on need siis tööalased või isiklikku laadi. Teile on vastukarva, kui teid milleski piiratakse. Kui omavaheline läbisaamine on hea ning teile jäetakse tegutsemisvabadus, on suhtes armastust ja kirge. Aasta algus, kevad ja ka aasta viimane kuu on romantilised ning tundeküllased. Armastusest ja hoolivusest puudust pole. Novembrist detsembri alguseni on Lõvi äge ning kasutab oma õiguste kehtestamiseks kogu sõnavara, aga seda võib teie suhtes teha ka partner. See on aeg, kus võib esineda perekondlikke tülisid ja ka tööalaseid konfliktsituatsioone.

Tegelikult sätib Lõvi oma tööasju paremini, kui ta seda varem teha on osanud. Talle ei sobi, kui teda käsutatakse ja kamandatakse. Kui tal on selline töö, kus ta ise saab oma aega ja tegemisi planeerida, sujub tema töö terve aasta jooksul ning tulemused on suurepärased. Veidi aktiivsem olete kevadel ning sel ajal võite saada loomingulise tööpakkumise, mis toidab teie hinge ning laseb inspiratsioonil lennata. Kõik, mis on ilus, pakub teile ka huvi. Pikemaid reise Lõvi ise ette ei võta, kuid päris palju võib ette tulla õpingu- ja ärireise.

Tervisega teil eriti probleeme pole. Septembri lõpust kuni novembri esimese nädalani võib siiski esineda põletikulisi protsesse, on ka oht end üle pingutada, mille tagajärjel võib selg endast märku anda. Kui on vaja läbi teha arstlik läbivaatus, siis võiks seda teha detsembris.

NEITSI

Kuna õnneplaneet Jupiter liigub Neitsi märgis 9. septembrini, muudab see teie aasta õnnelikuks. Neitsid ei tunne ennast enam äragi. Sellist seisu pole tervelt 12 viimast aastat teie jaoks olnud. Üle paljude aastate olete rõõmsameelsed, teil justkui polegi närve. Tahate igal pool käia ja kõigest osa saada, elate iseendale. Kõige imelisem aeg on teie jaoks suvi.

Rahaga on Neitsitel aastaringselt stabiilne seis, te ei pea koonerdama, kuid samas ei ole te ka pillaja. Raha pole teie jaoks mingi probleem, pigem pühendute iseendale. Alates 9. septembrist hakkavad rahaasjad sujuma. On see siis tingitud palgatõusust või uuest töökohast, aga te lausa suplete rahas. Hea aeg säästmiseks. Suuremaid rahalisi tehinguid võite teha septembris, oktoobris. Raha võite saada ka loteriiga või isegi partnerilt.

Tööd teha te eriti ei viitsigi, kuid õnneks laabub teil absoluutselt kõik ning suudate isegi oma tööasjad sättida selliselt, et ülepinge teid ei ohusta. Neitsile omase kohusetundega teete ära täpselt nii palju, kui teilt oodatakse. Läbisaamises töökaaslastega pole probleeme, välja arvatud aasta lõpus, kus suhted kipuvad pingestuma. Novembris ja detsembris on õhkkond närviline ning see paneb veidi muretsema. Pole välistatud, et mõnel puhul katkestate töösuhte omal soovil. Kui tekib mingi muu põhjus töökoha vahetamiseks, läheb seegi valutult. Kui Neitsi on eraettevõtja, on tööasjades kõik kontrolli all ning tema endaga ei juhtu midagi ettearvamatut. Jälgige, et kogu raamatupidamine ja muu dokumentatsioon oleks laitmatus korras ning kõik maksud saaksid aegsasti makstud.

Abielus ja igasugustes partnerlussuhetes tuleb ette arusaamatusi, kuna Neptuun liigub liitude majas. Seetõttu tekivad omavahelised nägelused ja mõistmatust võib kuhjuda just aasta lõppu. Märtsikuu on siiski suhete osas suurepärane. Vallalised Neitsid võivad sel ajal leida endale väga hea sõbra ja sellest sõprusest võib kujuneda tõsine suhe, mis jääb kestma elu lõpuni. Või kui teil on juba elukaaslane, siis kevadkuul saab teie armastus hoogu juurde.

Kodused suhted on veidi pingelised. Midagi erilist kodu heaks pole te valmis tegema ja leiate, et seda pole vajagi. Välja arvatud siis, kui kodus tekib avariiline olukord, mis nõuab kiiret sekkumist. Teile näib, et kodused tööd piiravad teie vabadust. Kui saate aga soodsa pakkumise uue kodu soetamiseks, teete kiire otsuse ja olete kolimiseks valmis.

Sõprade abi on aastaringselt kindlustatud, hea suhtlejana leiate uusi tuttavaid ja sõpru. Sugulastega, nende hulka kuuluvad ka õed-vennad, on läbisaamine veidi pingelisem.

Lastega suheldes olete terve aasta tavalisest karmim. Oktoobris ja novembris peaksite siiski olema pisut ettevaatlikum, et nendega mitte päris riidu minna, eriti kui teil on teismelised lapsed. Ka täiskasvanud laste puhul ei ole mõtet otseütlemiste pärast riidu minna ja läbisaamist rikkuda. Ei maksaks oma tahtmist liialt peale suruda, kui lapsed otsustavad elukutse valida ja õppima asuda. Suunake neid, kuid ärge kamandage.

Kultuuriüritustel osalemisel olete valiv, keskpärasega te ei lepi, sest oskate oma vaba aja ja rahaga midagi paremat ette võtta. Huvitute jätkuvalt reisimisest, teid võib kohata publiku hulgas mainekatel spordiüritustel jne.

Kui Neitsitel ongi tervisega mingeid probleeme või kroonilisi haigusi olnud, siis nüüd võivad need lausa imeväel paraneda. Kui on vajadus meditsiinilisteks uuringuteks, siis selleks on harukordselt hea aeg veebruari teine pool.

KAALUD

Teie aasta muutub väga ilusaks alates 9. septembrist, kui Jupiter liigub Kaalude märki.

Isikliku eluga on lood täpselt sellised, nagu seda soovite. Võite teha muudatusi, kooselus võib tulla ka üllatusi, uusi olukordi. Isegi uus armastus võib tekkida ning samas võivad vanad suhted muutuda oluliselt huvitavamaks. Armuellu tuleb täiesti uus kvaliteet, kuid ainult partneri peale loota ka ei maksa. Eriti hea aeg suhete särama löömiseks on aprill, kuna Veenus soodustab seda.

Koduste kohustuste täitmine ei laabu kõige paremini. Lastega tegelete võimalikult vähe ja aasta lõpus püüate seda heastada ning püüate nende heaks kiiresti ja korraga palju teha. Võimaluse korral võite terve perega mingi reisi ette võtta.

Kodus kipute aeg-ajalt käituma autoritaarselt, teiste arvamust te kuulda ei võta ega arvesta ka nende soovidega. Muutute teravaks, kui keegi söandab teile vastu hakata. Kodused suhted võivad seeläbi tõsiselt kannatada. Lahkhelide klaarimiseks on sobiv aeg 12. novembrist 20. detsembrini, siis on Veenus ja Merkuur sellises seisus, kus leppimised võivad tulemuseni viia. September ja oktoober on seevastu üsna kehv aeg lepituse otsimiseks, sest Marss tõstab pead ja tänu sellele olete tavalisest impulsiivsem.

Sõpradega on läbisaamine terve aasta võrratu, eriti juuni teisel poolel. Tõenäoliselt võtate ette mõne suurema ürituse korraldamise või lähete reisima. Sõbrad on Kaaludele sel aastal oma perest isegi tähtsamad. Kaaludel võib tekkida vajadus külastada mõnda sõpra kinnises asutuses, haiglas või vanglas. Pole välistatud, et peate kellegi eest hoolitsema. Õdede ja vendadega kipute 6. märtsist kuni 27. maini natuke vaidlema ja tüli kiskuma. Võib tekkida arusaamatusi. Suhted sugulastega on maha jahtunud, te ei tule üksteisele meeldegi.

Rahaga suudate oluliselt paremini ringi käia, kui olete seda osanud teistel aastatel. Äritehinguteks on väga hea aeg september ja oktoober. Samal ajal on reaalne võimalus lisaraha teenida, eriti kui olete loomeinimene, kunstnik või muusik. Mai lõpust kuni augusti alguseni võib esineda rahalisi kaotusi ja sel ajal on teil raskusi raha säästmisega. Nimetatud aeg pole sobiv investeerimiseks ega ka muudeks tehinguteks. Kipute rahaga käituma impulsiivselt, eriti kui on tegu suurte summadega. Kui kinnisvaratehing sel perioodil on vältimatu, kasutage selleks kindlasti nõustaja abi. Aprillist juunini makske ära kõik maksud, et üles ei jääks ühtki võlga.

Kui olete hõivatud loomingulise tööga, on aasta tervikuna üks suur õnnestumine, kuid eriti hästi läheb suvel. Rutiinse töö korral tunnete teatud tüdimust, samas ei soovi te mingeid olulisi muudatusi isegi juhul, kui neid teile kandikul pakutakse. Siiski võiksite suvekuudel mõned uuendused teha, sest muudatuste planeet Merkuur liigub teie töö majas.

Suhted töökaaslastega on head, ainus erand on detsembri lõpp. Neptuun ja Marss kipuvad looma selliseid meeleolusid, et te võite töökaaslastega konflikti minna ja erimeelsusi pole võimalik siluda. Leiate, et peate liiga palju tööd tegema ning see on peamine põhjus, miks olete rahulolematu. Kevadel võib pähe tulla mõte minna kursustele midagi uut õppima ja sellest võib aja jooksul saada teile ka uus amet.

Kaalud kipuvad haigusi endale ette kujutama. Tõbedele ülearu palju mõeldes võib tõepoolest üht-teist külge saadagi. Kõige õigem on siiski esimeste kahtluste korral arsti juurde minna ja lasta oma tervist kontrollida, et hing saaks rahu.

SKORPION

Skorpioni aasta tõotab tulla ettearvamatu.

Partnerlussuhted on äärmiselt kindlad, pole ei muudatusi ega omavahelisi tülisid. Olete ehk pisut liiga konservatiivne, kuid püsivas headuses. Kui varem ongi olnud perekondlikke arusaamatusi, siis nüüd loksub kõik paika.

Suhted kodustega on suurepärased terve aasta, eriti veebruaris ja märtsis. Täiesti võimalik, et sel ajal langetate oma pere ja kodu tuleviku jaoks olulisi otsuseid. Läbisaamine vanematega on hea. Pole välistatud, et planeerite remonti teha just vanemate kodus.

Enne jõule on oht, et Skorpion muutub äkiliseks, Marss mõjutab suhteid ja võib esineda armukadedust. Laps-Skorpionid on septembrist kuni novembrini taltsutamatud ja impulsiivsed, nii et vanemad peavad neil silma peal hoidma. Kooliealiste laste puhul on oht nad ära hellitada, kipute lubama neile rohkem, kui vaja. Sõpradega on kõik terve aasta vältel kenasti, eriti suve lõpus. Sõpru tuleb juurde ning mõni uus tuttav võib jääda teie sõbraks väga pikaks ajaks.

Kodus on Skorpion ülimalt tegutsemishimuline. Te võite ette võtta suuri tegusid: teha remonti, vahetada välja mööbli või ka juurdeehitisi teha, koguni elukohta vahetada. Isegi aasta viimasel päeval võite veel naela seina lüüa, kui teile tundub, et midagi on tegemata jäänud.

NB! Juulis ja augustis võib mõni Skorpion Marsi mõjul väga sarkastiliseks ja ägedaks muutuda. Võite riidu minna mõne kalli inimesega ja seda hiljem väga kahetseda.

Reisimisi võib Skorpionil aastaringselt ette tulla, kuid enamjaolt on need töised reisid. Koostööpartnerite leidmisel olete asendamatu. Hea aeg on selleks juuni-juuli. Lõbureise eriti ette näha pole. Noored Skorpionid oskavad sel aastal õpinguteks õiged valikud teha, kuna nad suudavad kõiki poolt- ja vastuargumente kaaluda.

Raha pärast muretseb Skorpion aastaringselt, kuigi muretsemiseks pole vähimatki põhjust. Säästlikkus pole iseenesest paha, sest raha te suurt ei kuluta ja vanusest olenemata mõtlete oma tuleviku kindlustamisele. Ka laps-Skorpionitel on oht rahakogumisega liiale minna, nii et, vanemad, jälgige oma võsukesi. Raha pinnalt võib augusti lõpus ja isegi septembris tekkida väiksemat sorti arusaamatusi.

Kui tahate teha suuremaid tehinguid, siis selleks on aasta igati hea, kuna Saturn on raha sektoris ja loob struktuure. Raha hakkab teenima raha. Kui te kõike targalt teete, ei jää õnnestumised tulemata. Peaksite aga veenduma, et kõik teie tegemised oleksid seadusega ranges kooskõlas, mingeid kõrvalteid ei tohi kasutada, olgu see ükskõik millises eluvaldkonnas.

Tööl sujub kõik kenasti, eriti juulis, te võite teha olulisi muudatusi ja seeläbi ka karjääriredelil tõusta. Firmajuhina saadab teid edu, hoolite oma töötajatest ning võib juhtuda, et üllatate kõiki oma käitumisega – tavaliselt üsna karm Skorpion oskab olla ka ülihooliv ja mõistev. Siiski võib aasta jooksul mõnel perioodil ette tulla ootamatuid situatsioone, võite osa personalist koguni välja vahetada, kui selleks on vajadus ja teie isiklik huvi mängus. Kui olete aga ise alluv, võidakse teid loksutada ühelt kohalt teisele ja see ei pruugi teile meeldida. Kui selline asi juhtub märtsis või aprillis, ei tasuks vastu hakata, sest see on teie jaoks haruldane aeg ning võite saada senisest paremat tööd. Septembris-oktoobris olete tööalaselt initsiatiivikas.

Tervis võib olla muutlik. Kevadel ei teeks paha ennast kontrollida lasta. On päevi, kus esineb vereringehäireid, vererõhu kõikumist. Ärge ennast üle pingutage. Tõsisemaid haigusi sel aastal siiski ette näha ei ole.

AMBUR

Teid ootab üsna tõsine aasta. Saturn, struktuuride looja, liigub teie märgis, teie meeleolu muutub oluliselt, miski ei laabu enam nii ladusalt, peate tõsiselt pingutama, et teele sattunud takistused ületada. Kui ka tekib soov mõni alustatud projekt katkestada, ei maksa selle otsusega kiirustada. See on aasta, kus teil tuleb tööd teha. Veidi lustakam ja pingevabam on elu oktoobris ja novembris. Aktiivsem ja organiseerimisvõimelisem olete augustis ja septembris.

Kõik konfliktid ja varasemad eksimused võiksite korda ajada sügisel. Ka tööl on see aeg muudatuste tegemiseks või töö otsimiseks väga sobiv, sest Merkuuri ja Veenuse soodne seis kindlustab edu läbirääkimistel. Õppuritele on eriti hea aeg eksamite sooritamiseks, eriala valimiseks juuli, august ja oktoobri algus. Aeg sobib hästi ka reisimiseks.

Teie kohusetunne kipub sel aastal nõrgavõitu olema ja energiatase madal, võtke teha vaid need tööd, mis on hädavajalikud. Augustis ja septembris tunnete end kindlamini, suhtlete vabamalt, mõte liigub kiirelt ning te suudate kõigega hakkama saada. Eriti hästi istub igasugune kirja- ja mõttetöö. Kõik need tegemised, mis on seotud laste ja noortega, sobivad teile ja on tulemuslikud. Ajastage olulisemad plaanid sellele perioodile.

Rahaline seis on aasta jooksul rahuldav. Pluuto korrastab teie loomupärast pillamise soovi. Pigem hakkate oma rahaasju senisest rohkem planeerima, soodne aeg selleks on 12. jaanuarist 24. veebruarini ning 2. detsembrist kuni aasta lõpuni. Sel ajal võib oodata ka lisasissetulekuid, sest Merkuuri seis võib kaasa tuua tasuva kõrvaltöö. Septembri lõpust kuni oktoobri alguseni olete aga ärritatud meeleolus, kuna võib tekkida ootamatu väljaminek, millega te pole arvestanud, või kulutab keegi lähedane teie meelest liiga palju. Selline käitumine võib põhjustada erimeelsusi ja tülisid nii kodus kui ka tööl. Investeeringuteks on hea aeg juuli.

Partnerlussuhted on passiivsevõitu, võimalik et kaasa teeb teile etteheiteid tundetuse pärast. On oht, et nii mõnigi suhe kas tööl või isiklikus elus võib katkeda. Kui tajute sellist ohtu, püüdke ohuolukord siiski lahendada 24. maist kuni juuni lõpuni. Võtke koos midagi erilist ette, minge reisima ja kuulake südamehäält, kuidas oma edasist elu korraldada.

Lastega suhtlete ja tegelete sel aastal üsna palju. Oskate hinnata nende individuaalsust ja annate neile piisavalt vabadust tegeleda oma asjadega. Samas ei talu te eksimusi ja on hetki, kus võite plahvatada. Koos lastega tegutsemiseks, nende tegevuse suunamiseks on hea aeg märtsi algusest kuni aprilli lõpuni. Sõpradega suhtlemist soodustab aasta igati, kuigi väga palju te oma aega nende peale ei kuluta, eriti kui läbikäimine pinget ei paku. Olete terve aasta enesesse tõmbunud ja mõtlik. Oluliselt rohkem hakkate sõpradega lävima alates septembrist.

Kodune elu on sel aastal väga ilus, hoolite teineteisest ja võtate koos ette ühiseid väljasõite ja üritusi. Eriti ilus on teie kooselu märtsis ja aprillis. Tekib soov oma kodu kaunimaks muuta, koduaeda kujundada. Merkuur ja Veenus annavad selleks piisavalt inspiratsiooni. Aasta viimased kümme päeva olete vaidlushimuline ja tormakas, kodused riiud on kerged tulema. Hoidke end vaos eriti jõulude ajal.

Tervisega on kõik korras, kui te end üle ei pinguta. Üks väike oht on siiski, sest mõni krooniline haigus võib endast märku anda. Teie nõrk koht on põlved ja ristluud, seega suuri raskusi te tõsta ei tohi.

KALJUKITS

Pluuto liigub jätkuvalt teie märgis ja see muudab teid enesekindlaks. Teate üsna täpselt, mida oma elus muuta või jätkata, samas on kompromissidele minek teile raske. See võib aasta jooksul põhjustada mitmeid konflikte. Kui teil on soov oma suhteid normaliseerida, siis selleks on hea aeg 8. jaanuarist 14. veebruarini ning novembris ja detsembris. Seevastu suuremad vaidlused võivad aset leida septembri teisest poolest kuni 15. oktoobrini, kuna sel ajavahemikul võimendab Pluuto seis teie egot.

Partnerlussuhted sujuvad kindlas rütmis, kohati isegi igavalt. On aegu, kus ihkate romantikat, kuid te ise ei kipu selle heaks midagi tegema. Tegelikult saate ise oma abielusse sära ja romantikat tuua 16. juunist 14. juulini, kus Veenus ja Merkuur annavad selleks päris suure tõuke.

Lastega on teie suhe selline nagu igas korralikus peres. Tegelete nendega just nii palju, kui vaja. Mais ja juunis pühendate nendele oluliselt rohkem aega. Oma sõpradega suhtlete aasta jooksul täpselt vastavalt tujule. Septembrist novembrini abistate üksteist ja võimalik, et veedate ühiseid õhtuid diskuteerides ja mõnusalt aega veetes. Ehk leiate siis ka mõne uue sõbra. 27. maist 14. septembrini mõjutab teie sõprussuhteid sõjakas Marss, osa suhteid ähvardab koguni katkemine. Tõmmake veidi tagasi, muidu võite hiljem kahetseda, leides, et olete mõne olulise inimese mõtlematu käitumisega oma elust välja tõrjunud.

Kodune elu kulgeb tõusude ja mõõnadega, suhtlemisel kodustega, vanematega võib üllatusi ette tulla. Ehk on plaanis teha mõni väiksem remont või tahate sisekujundust muuta. Märtsis-aprillis tekib mõte teha ümberkujundusi aias, teoks võib saada idee soetada endale uus kodu. Oma sugulastega, õdede-vendadega on sel aastal läbikäimine soojem ja tihedam, eriti märtsis ja aprillis. Abistate üksteist või korraldate suguseltsiga üritusi.

Töös ja karjääris kulgeb elu küllalt ettearvatult. Teete ära kõik, mida olete planeerinud ükskõik millises eluvaldkonnas. 9. septembrist jõuab teie töösektorisse Jupiter, mis annab edu, vabadust ja muudatusi, kui te neid vaid soovite. Juulis-augustis saate oma töökaaslastega hästi läbi ning võite ära klaarida ka mõningad lahkhelid. Ehk võtate siis hoopis puhkust. Ametireise võib aasta jooksul olla päris mitmeid ja need kulgevad väga edukalt. Ka õppimiseks ja enesetäienduseks on aasta soodne, seda kas Eestis või mõnes välisriigis. August ja september on hea aeg õppuritele eriala valikuks ja eesmärgi poole püüdlemiseks.

Rahaline seis on terve aasta stabiilne, eriti hea aeg on raha teenimiseks või kõrvaltöö otsimiseks 14. veebruar kuni 12. märts ja 19. november kuni 20. detsember. Olete impulsiivne oma raha välja andma, raha pinnal võib partneriga tekkida mitmeid konflikte. Hoidke isiklikul eelarvel silm peal! Kinnisvaratehinguteks ja investeerimiseks on head ajad juunis.

NB! Pidage meeles, et kõik teie tegevused peaksid sel aastal olema seadusega ranges kooskõlas. Võib tekkida vajadus külastada kedagi kinnises asutuses – kas hooldekodus, vanglas või haiglas.

Ärge ennast sel aastal tööga üle pingutage, muidu võib tervis veidi tunda anda. Võib esineda vereringehäireid, vererõhu kõikumist ja aeg-ajalt peavalusid.

VEEVALAJA

Erilisi sündmusi ei tasu sel aastal oodata, kuna olete ka ise varasemast märksa passiivsem. Veidi elevust võivad tuua veebruar ja märts, kus Veenus ja Merkuur toovad soovi suhelda. November ja detsember seevastu tekitavad vastasseise ja isegi tülisid, sest Marss teeb teid üliägedaks, armukadedaks ja käitumiselt ettearvamatuks.

Partneriga on suhted korras, te ei kipu midagi muutma ega uuendama, ehkki hing ihkab rohkem romantikat, kuid kõik sujub niigi. Võib juhtuda, et teie armsam on aktiivsem pool ja teeb teie suhte kirglikumaks muutmiseks midagi ilusat jaanuaris ja veebruaris või septembris-oktoobris. Armastuse planeet Veenus ja Merkuur ergastavad sel ajal teie suhteid. Uusi silmarõõme sel aastal silmapiiril näha pole, kui just üllatuste planeet Uraan midagi teile sülle ei kukuta, nagu Veevalajate elus tihti juhtub.

Kodune elu on küllalt tavapärane, erilisi muudatusi teil plaanis pole. Suhted pereliikmete ja vanematega on rahulikud. Aprillist poole juunini pakuvad Merkuuri ja Veenuse seisud rohkem soovi suhelda ning mõningaid ühiseid üritusi korraldada. Võimalik, et võtate koos perega ette mõne ringreisi. Kui on olnud omavahelisi lahkhelisid, siis sel ajal lahendate te need kindlasti ära. Kui üldse, siis just nüüd võite teha oma kodus või aias väiksemaid muudatusi. Sel ajal suhtlete ka oma lastega rohkem ja püüate avardada nende silmaringi. Juunikuus võite neile nõu anda õpingutes ja ka mõnes muus eluvaldkonnas, milles neil puuduvad kogemused.

Juunis suhtlete vilkamalt oma õdede-vendade, sugulaste ja lähinaabritega, sest Merkuur soosib külaskäike, aiapidusid, koos reisimist. Võib-olla usaldate üksteist rohkem kui muidu, abistate üksteist, kui vaja. Oma sõpradega lävite sel aastal vähe. Avastate endalegi ootamatult, et vanad sõbrad ei innusta teid enam, Saturn sõprade majas lisab kriitilisust. Võite mõne senise sõbra oma elust koguni välja lülitada ja tutvuse luua mõne vanema meessoost isikuga, kellest saab paljudeks aastateks teie hea sõber ja nõuandja. Tõenäoselt juhtub see oktoobris või novembris. See on aeg, kus te olete veidi aktiivsem ka praeguste sõpradega suhtlemisel.

Töös ja karjääris olete liiga loid, et midagi uut ja huvitavat ette võtta. Olete rahul olemasolevaga, te ei püstita kõrgeid eesmärke. Maist kuni augustini olete rahulolematu ning võite kergesti konflikti sattuda ja töösuhte ise lõpetada. Õige pea kahetsete oma tormakust, kuid tagasiteed enamasti pole.

Poolest septembrist kuni poole novembrini Veenus ja Merkuur siiski pakuvad teile mõningaid võimalusi uue ameti saamiseks, eriti kui olete loominguline töötaja. Töökaaslastega saate paremini läbi ja suhtlete tavalisest rohkem juunis ja juulis. Kui teil on varem olnud tülisid, siis sel ajal õnnestub leppimine kerge vaevaga.

Enesetäiendamiseks ja õpingute alustamiseks on hea aeg pärast 9. septembrit. Kui olete leidnud sobiva eriala, ei lase ka tulemused kaua oodata. Sellesse perioodi võivad jääda ka töö- või õppereisid või otsustate ennast täiendada Eestist kaugemal. Eriti soodne hetk mõne võõrkeele õppimiseks on augustis. Jupiter soosib alates septembrist kõike, mis teile edaspidi karjääriredelil kasuks võib tulla. Siia kuuluvad ka silmaringi laiendavad eksootilised reisid, kus on võimalik tutvuda uute sõpradega.

Rahaline seis on aastaringselt ebastabiilne, olete kas liiga helde või ei oska rahaga ümber käia. Võiksite hoiduda igasugustest laenamistest. Tuttav inimene võib teid rahaliselt ära kasutada või teete mõne ebasoodsa investeeringu. Märtsis-aprillis on rahaline seis veidi parem kas tänu lisatööst saadud tasule või toob lotopilet õnne. Sel ajal võite ka enda peale mõtlematult kulutada.

Tervisega teil eriti muret pole. Võib-olla peate hoolitsema mõne oma lähedase eest, kes vajab teie abi. Olete valmis külastama kedagi kinnises asutuses. Kui teil on mõni krooniline haigus, siis seda oleks hea ravida jaanuaris. Oktoobris võib mõni põletikuline protsess ägeneda, seepärast vältige külmetamist ja vigastusi.

KALAD

Teid ootab väga huvitav aasta. Saate iseendalegi üllatuslikult hakkama kõigega, mida te iganes ette võtate. Oskate olla asjalik, kohusetundlik ja materiaalne.

Aluseks on teie töö ja karjäär. Suudate kõigega hakkama saada, nii füüsilise kui ka vaimse tööga. Kohustused pole teile koormaks. Võimalik, et mõni tähtis isik pakub teile sootuks uut tööd. Võite ka ise alustada mõne äriga, mis jääb teie ellu väga pikaks ajaks.

Rahaline seis on aasta jooksul muutlik. Raha võib ootamatult sisse tulla ja sama ootamatult ka välja minna. Rahaliselt eriti hea aeg on märtsis ja aprillis, võite ka loteriis võita. Samas ega te raha pärast eriti muretse, sest saate oma eluga igati hakkama. Investeeringuteks on hea aasta, kuid sellisel juhul peate kindlasti kasutama usaldusväärset abimeest.

Pingeline aeg on 16. märtsist 17. maini, kus olete vaidlushimuline ja äge ning võite isegi ukse enda tagant pauguga kinni lüüa. Kuid õige pea leiate uue töökoha, sest Saturni seis ei jäta teid sel aastal tööta. Sellegi poolest võiksite sel ajal oma väljaütlemisi veidi kontrollida. Tööalaseid reise sel aastal väga palju ette näha pole. Suhted töökaaslastega on eriti head juuni teisel poolel. Sel ajal sujub kõik suurepäraselt, eriti kui tegelete loomingulise tööga. Võimalik on ka täiendusõpe, kui seda on töö huvides vaja. Kui olete õppur, on viljakas aeg valikute tegemiseks oktoobris ja novembris. See on parim aeg ka keeleõppeks. Jaanuarist kuni märtsini olete rahutu ja õppimine sel perioodil eriti hästi ei suju. Teile võib tunduda, et õpite vale eriala ning tormate impulsiivselt mujale, olemata täiesti kindel, kas see teile sobib.

Teie partnersuhted nii eraelus kui ka tööl on värvikad kuni 9. septembrini. Õnneplaneet Jupiter liigub teie partnerlussektoris. Kui olete üksik, võite sel aastal leida endale toreda seltsilise. Kui varem on esinenud probleeme, võite nüüd need sujuvalt lahendada ja oma eluga rahus edasi minna. 12 aastat tagasi oli teil sarnane ilus seis. Meenutage seda aega, te võite taas kergesti armuda või armub keegi teisse. Ka mõni sõprussuhe võib muutuda armusuhteks. Olete avatud ja ahvatlev vastassoo esindajatele. Võimalik, et teete enda juures mõned muudatused, et partnerile veelgi rohkem meeldida.

Lastega suhtlete rohkem juunis ja juulis ning kui on vaja võita nende usaldus, on just see aeg sobiv. Nad kuulavad teie nõuandeid, annate omalt poolt kõik, et aidata neid unistuste teostamisel.

Kevadel suhtlete rohkem ka oma sugulaste ja sõpradega, nii et pärast tööd olete olemas ka koduste ja sugulaste jaoks. Oskate oma aega hästi planeerida. Leiate uusi tuttavaid, kellest võivad ajapikku saada teie sõbrad.

Kodune elu on sujuv, suhted kodustega sõbralikud, abistate üksteist, ka vanemaid. Oskate kodu korras hoida ja koos perega organiseerida toredaid üritusi. Suuri ümberkorraldusi plaanis pole, kuid väikesi ilustusi asju ja pisiremonti kavandate siiski. Oma aia hoiate laitmatus korras. Mais ja juulis tekib teil soov oma kodu ilusamaks muuta ning kulutate selle nimel ohtralt aega ja raha.

Tervis püsib hea ja ilmselt oskate suvel leida aega kosutavaks puhkuseks, veeprotseduurideks. Nii mõnigi terviseviga taandub lausa imeväel. See on hea aeg ka tervisespordiks. Aasta lõpus võib teile muret teha mõne vanema sugulase tervis ja ta võib vajada teie abi.