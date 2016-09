Mida ootate Visit Saaremaalt? (6)

Teisipäevast alustas Saare maakonna uue turismiorganisatsiooni MTÜ Visit Saaremaa tegevjuhina Ergo Oolup. Saarte Hääl küsis turismivaldkonna ja ettevõtlusega seotud inimestelt, mis on nende arvates kõige pakilisemad teemad või valdkonnad, millega organisatsioon peaks tegelema.

Samuti palusime hinnata senist koostööd maakonna turismiorganisatsioonide ja -ettevõtete ning omavalitsuste vahel.

Margus Mölder, reisibüroo Arensburgi Reisid juht:

Mina pean tähtsaks ennekõike meie transpordiprobleemide ülevaatamist, sealhulgas lennu- ja laevaühendus. Sel sügisel on tulemas muudatusi ja üks asi, mis meid kindlasti mõjutab, on parvlaevavedude kvaliteet. Vahepeal oli laevaühendus üsna kõrgel tasemel ja tuleval suvel see niisugusel tasemel, mis oli mõned aastad tagasi, kindlasti enam ei ole. Kuna kvaliteet on langenud – teame ju kõik, et liinile on tagasi toodud vanemaid laevu – ja tegemist on üleminekuaastaga, siis me ei tea, kuidas tänavune suvi selles valguses meil turismivallas möödub. Ma ei soovi kedagi ärevaks ajada, võib-olla läheb kõik väga hästi, aga silma peal hoida tasub sel asjal kindlasti.

Sama kehtib lennuühenduse puhul. Ideaalne oleks, kui lennud toimuksid iga päev ja vähemalt 50-kohalise lennukiga. See on kindlasti üks probleem, millega Visit Saaremaa saaks tegeleda.

Rahvusvaheliste lendudega on see asi, et need tulevad nii ehk naa, meie initsiatiivist suurt sõltumata. Kes või kus piirkonnas otsustatakse ühel hetkel teha meile tšarterlende, seda protsessi me suure tõenäosusega väga juhtida ei suuda. Kuigi siin on ajaloost häid näiteid, kuidas meie inimeste lobitöö tulemusena tehti Riia lennuliin, kahjuks ei jäänud see aga toimima.

Ventspilsi laevaliin on üks asi, mis meid siin saare peal kindlasti oluliselt mõjutaks, kui see olemas oleks. Need on asjad, millega tasub tegeleda.

Kruiisiturismi kohta ei oska ma eriti sõna võtta. Sellega saaks ja oleks aga vaja tegeleda küll. Samas ma ei näe praegu, kust need finantsid tuleksid, ning turundamine oleks väga kallis lõbu. Toon näite: ainuüksi Miami messil käimine, ka Tallinna Sadama toel, lisab kuludesse vähemalt paar tuhat eurot, kui mitte rohkem. Ja selline turundamine oleks elementaarne asi, mida teha. Selles valdkonnas ma väga kiireid arenguid ei näe.

Ka meie ühistranspordivõrk on probleem – bussiga kõikjale ei saa või sõidavad bussid liiga harva. Kui inimesed, kes on tulnud meie hotellidesse üksikbroneeringutega, tahaksid ringi sõita ja neil ei ole transporti, jäävad nad sellest lõbust paraku ilma. Võime küll välja mõelda skeemi, kuidas inimene saaks hommikul sõita Sõrve ja õhtul sealt tagasi, aga ega see turisti rahulda. Ta võib-olla ei taha tervet päeva Sõrves veeta.

Ühistransport on aga maakondliku tasandi küsimus. Kardan, et siin head lahendust ei ole. Ideaalne lahendus oleks see, kui suudaksime hotellide ja turismifirmade koostöös teha regulaarselt selliseid Saaremaa-tuure, kus teatud tsüklilise väljumisega bussid oleksid täis müüdud.

Senise koostööga turismi valdkonnas olen mina küll rahule jäänud. See on igaühe oma initsiatiivis kinni, kui palju ta tahab koostööd teha ja inimestega suhelda. Ning kui sõbralik või vastutulelik ta ise on.

Alver Sagur, turismi­ettevõtja:

Visit Saaremaa uus juht peaks olema neutraalne ja ei tohiks teha oma eelistusi. Turism ei tohiks jääda ainult Kuressaare-keskseks, vaid märgata ja kaasata tuleb ka maaturismipiirkondi. Uue katusorganisatsiooni loomise eesmärk oli ju need turismiorganisatsioonid, mis meil siin Kuressaares on, kokku liita. Loodan, et ollakse suutelised seda ka tegema või vähemalt asjaga edasi minema.

Et rohkem turiste Saaremaale tuleks – me võime ju rääkida turismihooaja pikendamisest. Sellega on nii ja naa. Turist tuleb siia Saaremaale ikka selle nelja kuu jooksul. Mis siin Saaremaal müüb? Ikka see Saaremaa rahu, vaikus, kadakad, meri, tuuleveskid ja koduõlu. Ja muidugi Saaremaa spaad, mis on ju tasemel. Me peaksime need asjad au sisse tõstma. Aga ka uusi atraktsioone on Saaremaale vaja. Ka mul endal on üht-teist plaanis.

Senise koostöö kohta võin öelda, et asi toimis. Muidugi ei saa loorberitele puhkama jääda, alati võiks parem olla. Ehk suudab uus organisatsioon veel paremini. Oma seisukohast võin öelda, et ettevõtjana, kes tegutseb mitmes vallas, ei ole ma veel tundnud, et seal oleks mu tegemistesse negatiivselt suhtutud. Pigem on ikka toetatud. Toetus ei pruugi olla rahaline, vaid toetus on ka hea sõna ja see, kui antakse mõni hea idee.

Signe Viimsalu, ettevõtja:

Kui rääkida lühidalt ja üldiselt, siis peaks liikmeskonda inspireerima uute globaalsete ideedega (näiteks uute sihtturgude osas Aasia suunalt läbi Soome, mis on soomlastel sissekäidud rada Lapimaa näite varal), nii et liikmed tahaksid samuti tulemuslikult panustada MTÜ põhikirjaliste eesmärkide täitmisse. Üksinda ei saavuta juht midagi.

Samuti peaks MTÜ-le otsima uusi liikmeid, kaasama välismaal elavat Saaremaaga seotud kogukonda turundusse, sõlmima partnerluslepinguid teiste riikide vastavate organisatsioonidega. Tegelema võõrkeelse ristturundusega.

VisitSaaremaa kodulehekülg tuleks muuta nooruslikumaks ja ligitõmbavamaks (NB! võõrkeelne sotsiaalmeedia), et näiteks noored pärast avalehe vaatamist kodulehelt ei lahkuks, sest igav triibulisi rahvusriideid tutvustav koht ei kõneta neid. Kodulehe minimaalne tase peaks olema http://www.visiticeland.com VisitIceland.com laadne. Tuleb lisada infot ettevõtluse kohta ja naasnud saarlaste/välismaalaste edulugusid (blogi), põhjendada, miks Saaremaa äge saar on.

Samuti on vajalik normaalne kiire igapäevane lennuühendus suurema lennukiga (et investorite pagas ja sporditarbed lennukisse mahuksid) ning lennujaama interjöör tuleb muuta külalislahkeks – nagu TOP 5 kuuluv Tallinna lennujaam on.

Fookust peab hoidma tegudel ja tulemustel, mitte mõttetalgutel. Suund peaks olema mitte ühekordse turisti tekitamine, vaid pikemas perspektiivis sellesama turisti meelitamine siia äri tegema.