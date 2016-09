“Igal ristmikul näitas korralikult suunda!” (21)

Facebooki grupis “Märgatud politseid Saaremaal” anti teisipäeva öisest tagaajamisest ülevaade online otseülekandena. “Viisakas juht oli. Üle 90 üldjuhul siiski ei läinud ning igal ristmikul näitas korralikult suunda. Seisma ei osanud jääda, kuna enamus ajast oli politseil ainult sinine vilkur peal,” kirjutas näiteks Daniel. Saarte Hääl annab postitustest ülevaate.

Mari-liis Me ajame ka taga ja peale meie on 7 veel.

Lii Keda taga ajate siis?

Mari-liis Ei tea.

Herko

Rünno 1.6l audiga saab ka imesid teha.

Henry Liigub Luulupe poole.

Rünno Mendid sabas ikka?

Henry Veljepeal väägerdab.

Rünno Saab nüüd puhata mõnda aega raudukse taga.

Herko Pidi juba Leisi pool olema.

Kristina Varsti meri vastus, kus siin ikka nii väga põgeneda on.

Rünno Ta peaks kohe kodus olema.

Kristina Eskordi saatel ilusti koju v.

Rünno No auto jääb koju vähemalt. Ise saab kongis linna.

Kristina Vaene mees, nii pikk maa seljataga ja nyt sama pikk tee tagasi kuskil tagaistmel. Vähemalt ei pea autot kuskilt tasulisest parklast otsima, see ilusti kodu pargitud nyt.

Janar Pole see nii ilusti pargitud midagi old. Lörts metsa alla ripakile jäänud

Keidi Ikka aetakse taga v?

Janar Kus action toimub siis?

Kristina Janar varsti mendimajas toimub möll :D praegu vöid rahulikult söita :D

Janar Krt ma Haeskas juba tulin vaatama mis ja kus toimub aga party läbi siis juba wä?

Rünno Rannamaanteel vist

Janar Pljää. Siis ma olen hiljaks jäänud ja vale kandi peal. Saue Putlast otsa ümber keerama

Rünno No enne pangapanka rammige ta ise kraavi keegi kui mendid hakkama ei saa

Kristina Mentidel on ju relvad , lasku rehv vms läbi vöi pangu siil teele

Rünno Rehv on läbi ju :D

Henry Auto käes

Henry Peedergale jõudis

Henry Sõutis teel välja ära

Rünno Välja pani hullult v jäi terveks ikka?

Henry Ei ole ullu.

Kerti On teada ka, kes ära sõitis?

Kristina Jah tahaks ka info. mida tyyp ise asjast arvab jne .. :D

Rünno Vaevalt ta oma sitta kommenteerida tahab.

Kerti mine sa tonti tea no.

Kristina No saaremaa kuulsaim tegelane praegu. tema arvamus asjast on oluline.

Henry Ära viidud poiss.

Rünno Arvata on jh kaua see jama kestab.

Laura Siin pole vaja lehti lugedagi.. Kuidas kõik nii kursis asjadega on ? :D

Kristina Saaremaa on nii väike ju, köik söitsid kaasa :D nyt viiakse varsti köik need noored kongis minema.

Kristina Vastab nagu tujurikkujas: mina ei söitnud , kitt söitis ja siis kukub promillide yledoosis autost välja.

Rünno Ju saab teinepäev küsida talt et mida ta mõtles kui välja peaks saama.

Janar Ootame siis juhi kommentaari vöi vähemalt selfit

Kerti nii põnev

Henry Põldema ajab ära, nagu oleks suur saavutus. Kurat enne saab tagaajajal bens otsa kui mendid kätte saavad.

Henry Kuidagi lame olukorra lasid sellel lasta.

Rünno Miks ära ajab… Pildistamine lubatud ju.

Tarmo Krt, sama kimas täpselt sydaööl Kaarma kiriku juurest Eikla poole, kaks miilitsat sabas…

Janar Sündmuskohal käidud. Pildistamisest ei tulnud midagi välja. Aga Audi puhkab metsaserval muru peal ja tunked istuvad autos ja väristavad jalga

Janar 867 AVH numbri märgiks kui mälu mind ei peta

Argo Mõik 867AVH peaks honda prelude olema, see nr märk vist ikkagi midagi muud

Janar Siis eksin AVH tähtedes olen peaaegu kindel

Mari-liis See oli axo mitte avh

Vallo Kuskandis kätte saadi lõpuks?

Janar Peederga möisa ligidal kruusateel.

Reino Öösel 3 ajal jõudis see audi linna treila peal.

Kert uued rehvid ja saaks vist uuesti proovida ma arvan

Reino Nu ma arva ka aga mees kes soitaks üritab kaineks saada ma arvan. kui jah ma vist

Kert ega vist

Kert no aga olgem ausad pikk aeg oli see ikka politsei jaoks ..

Reino Oojaaa ex ma arvan et see oleks edasi kestnud aga audil sai bena otsa vist

Daniel 90km/h tagaajamine. Uus tase.

Mari-liis Vahepeal oli üle 120

Daniel Viisakas juht oli. Üle 90 üldjuhul siiski ei läinud ning igal ristmikul näitas korralikult suunda. Seisma ei osanud jääda, kuna enamus ajast oli politseil ainult sinine vilkur peal. Ilmselt ärevus. Ega igapäev saa kedagi taga ajada.

Reino Pole nii suur see kiirus ka olnud vähe peale on mingi 70 maantee peal

Kristina saarlases jääb mulje nagu oleks upal kätte saadud , kuigi tglt olevat ju seal kaugel kätte saadud :/ ? Mo meelest otsiti ikka tunde seda juhti , niiet teekond peaks veidi pikem olema kui 40 km ….

Reino Raudselt üle 40 km, sest Leisist linna on juba 35 km ja ta oli seal Metskula kandis seal kusagil metsa sees koha nimi ei tule täpselt meelde aga ega ta pole ju otse sinna sõitnud tiirutas kenasti ringi

Reino Voibolla tõesti ma väga täpselt ei tea aga ja kusagil sinna kandi jääb

Reino Aga ex ajakirjanikud kaitsevad mente muud miskid

Herko No algul tiirutas ringide vahelt siis linnas siis rommi ja tagasi rahulikult siis leisi poole sealt kaali poole jne

Reino Karja ja seal kandis sõitsin mentide järgi seal tiirutas ikka korralikult.

Mari-liis Pigem 45

Veikko 42 km on leisi

Kristina no vat :D mingi 80 km kokku ehk oleks möeldav juba.

Reino Ma arvan ka et enam vähem sinna kandi kui mitte rohkem

Reino Kui 23.20 hakkati jälitama ja kusagil 2 ajal saadi kätte kui ma nüüd ei eksi sest olin ise ka seal kandis aga ei tea mis kiirusega sõitma pidi et nii kaua seda lühikest otsa sõitis

Herko Ma ei saa aru kust see 160km/h võeti see et järgi sõtja maha jäi ja korra 160 kellale lasi ei tähenda et taga aetava kiirus see oli. Reaalne kiirus oli seal 80 – 110 ja läbitud maa mis eest ära pani võis olla 80-100km

Kristina kust nad selle 40 siis vötsid :D ajakirjanikud peaksid veidi ametit öppima ja katsuma öiget infi levitada Upal teda ka kätte ei saadud ju:D

Kristina vöehhhh ….. aga nohh korraks oli jällle pönev saaremaal :D

Reino Jep aga suht sitt ka et nii juhtub tänud e rahvast vähe liigus sell ajal

Reino Mina igatahes üle saja nende järgi sõites ei saanud

Mari-liis Kiirus oli jh alla saja aga päris palju oli ka üle saja

Mari-liis Algul oli 50-110

Herko Meil oli ka sierral korra 150 kellal aga see oli ka siis kui olime pika vahe

Henry Kaarma ristis oli juba rehvid puruks, mis kiirusest me räägine?

Rünno Meie Maa videot vaadates pole politsei punaste vilkuritegagi olnud :D ehk ss polnud ka peatumismärguannet:D

Mari-liis See oli olerexi juures

Henry Punane oli sees

Kristina seal on vale info, niiet pole mötet lugedagi yldse …. Kus on politsei tänu avaldus neile , kes kaasa aitasid otsimisele ja tagaajamisele?

Reino Seda sa ei saa ja nemad võtavad kogu au endale see ju eesti politsei

Janar Ime, et kaasliiklejad veel kiiruseületamise eest trahve pole saanud

Kristina Jah nyt tagantjärgi saavad nemad veel trahvid :D :D Aga Janar see on ammu teada, et kui söidad politsei auto taga, siis söida kiirelt tahad.