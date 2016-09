Teeme teed! (1)

Koduaeda kõnniteede ja platside rajamine on ilmselt enamikule jõukohane, ent alati on tark tegu konsulteerida spetsialistidega või tellida töö kompetentselt ettevõttelt.

Ettevalmistus

Teede rajamist tuleb alustada planeerimisest ehk teed ja platsid tuleks teha sinna, kus neid kasutatakse. Kui on välja kujunenud käiguteed, siis sinna ongi mõistlik uued teed rajada.

Kui on tegu päris uue elamuga, siis tuleb teed planeerida. Järgmisena tuleb üle vaadata vertikaalplaneering, et sajuveed voolaksid elumajast ja muudest hoonetest eemale.

Vajadusel tuleb välja ehitada sajuvete torustik (aga see on juba eraldi teema). Koduaias on teed ja platsid mõistlik rajada betoonkivist või -plaadist, mille variante on tänapäeval väga palju, erineva suuruse, kuju ja värvitooniga.

Ehitus

Ehitamist tuleb alustada huumuskihi eemaldamisega ja vajadusel ka alumise kihi kõrvaldamisega kuni projektkõrguseni. Seejärel tuleb paigaldada kõnnitee äärekivid või plastikust ääris. Ka neid variante on mitmeid.

Kõnniteede puhul, kus koormused ei ole suured, võiks kasutada 40–60 mm paksust kivi või plaati. Autoplatside puhul on soovitatav paksus 70–80 mm.

Ka aluskonstruktsioonid on erinevad: kõnnitee puhul alla 20–25 cm savivaba kruusliiva ja seejärel ca 10 cm paekivikillustikku, platside puhul 30 cm kruusliiva ja 20 cm paekivikillustikku.

Kindlasti on oluline aluskihid vibroplaadiga korralikult tihendada, et ei tekiks järelvajumist.

