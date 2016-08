Noortalunik Triinu Oder läheb Jaapanisse laevaehitajaks (18)

Juustutootmise olude sunnil edasi lükkama pidanud noor talunik Triinu Oder (23) ei heida meelt ning läheb sügistalvel Jaapanisse laevaehitusega raha teenima. Ta otsustas oma unistuse natuke edasi lükata ning talutöödele lisaks hobidega tegeleda.

“Ega see juustukoja mõte täitsa maha maetud ole, see on lihtsalt väikese pausi peal,” räägib Mustjala vallas Küdema külas asuva Uustalu talu tulevane juustumeister Triinu Oder, lisades, et käib praegu Soomes tööl ja kui kodus on, siis tegeleb ikka taluga ning annab isale vabu päevi. Sügisel loodab ta aga minna hoopis Jaapanisse.

Saarte Hääl kirjutas mullu septembris, et noor juustumeister Triinu Oder viib ellu oma taluperemehest isa aastaid tagasi välja öeldud unistuse ja alustab noortaluniku toetusega juustukoja rajamist. Umbes 130 000 euro suuruse projekti elluviimiseks vajas ta aga hädasti noore ettevõtja toetust.

“Lihtsalt lüpsta ja liha toota ei ole päris see, mida ma teha tahaks,” ütles Triinu toona ning kinnitab ka nüüd, ent kahjuks jäi ta hädavajalikust PRIA toetusest ilma ning tal endal investeeringuteks nii palju raha pole. Seetõttu lükkus juustukoja plaan kaugemasse tulevikku.

“Praegu on mul plaan maailma vaadata enne, kui rahulikult tallu jään,” teatab Triinu optimistlikult.

