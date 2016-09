Linn: lapse vanematelt pole midagi võtta (4)

Riigikontrolli hinnangul pole Kuressaare linnavalitsus täitnud seadusest tulenevaid kohustusi oma eestkostel oleva lapse elatisraha sissenõudmisel.

Riigikontrolli andmeil kuulub Kuressaare nende omavalitsuste hulka, kes on jätnud oma eestkostel oleva vanemliku hoolitsuseta lapse eest elatisraha sisse nõudmata ega ole elatise asjus teinud ühtki vajalikku toimingut.

Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe möönis probleemi olemasolu. “Tegemist on üle-eestilise murega, nagu ka riigikontrolli auditist lugeda,” lausus ta. “Viimasel ajal on asenduskodus elavatele lastele elatisraha maksmisele hakatud riigi poolt enam tähelepanu pöörama – see on väga vajalik ja õige seisukoht.”

Lindmäe sõnul ei ole Kuressaare linn elatisraha seni vanematelt nõudnud mitmel erineval põhjusel.

“Üks põhjus on auditis märgitud kohalike omavalitsuste levinum põhjendus, kohustatud isiku kehv majanduslik olukord – bioloogilistelt vanematelt lihtsalt ei ole midagi võtta,” tõdes Lindmäe. “Samuti ei ole olnud Kuressaarel lastekaitsespetsialisti näol seni piisavalt ressurssi probleemiga tegeleda, kuna tegemist ei ole ka vältimatu abiga ja elatisraha mittenõudmine ei kahjusta otseselt lapse heaolu. Asenduskodus elava lapse vajadused on tagatud.”

Lindmäe sõnul on alates tänavu maist Kuressaare linnavalitsuses tööl kaks lastekaitsespetsialisti ning juba on astutud konkreetseid samme elatisraha nõudmiseks.

Riigikontrolli auditi eessõnas tõdes riigikontrolör Alar Karis, et 84st omavalitsusest vaid seitsmes oli kohalike omavalitsuste eestkostel olevate laste eest elatisraha sissenõudmisel kasutatud ära kõik seadusega pakutud võimalused, 36 omavalitsuses ei olnud aga elatise nõudmiseks mitte midagi ette võetud.

“On positiivne, et riik plaanib lähiajal elatisabi andmiseks lastele suuremat toetust. See puudutab ka omavalitsuse eestkostel olevaid lapsi, kuid ainult juhul, kui omavalitsus on nende laste huvides elatise saamiseks aktiivselt tegutsenud,” kirjutas Karis.

Tema sõnul peaks elatise ja elatisabi rahaga saama katta ka riigi- või omavalitsuse eelarvest lapse heaks rahastatavaid teenuseid. “Kuidas seda teha ja kas see eeldab muudatusi seadustes, peaks koostöös justiitsministeeriumiga selgitama välja sotsiaalministeerium,” leidis Karis.