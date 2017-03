Nutiseadmete remontija vajab häid töötajaid (12)

Juuni algusest Saaremaa kaubamaja esimesel korrusel uksed avanud MobiFix, kus nutiseadmeid ja sülearvuteid remonditakse ja hooldatakse, on üle ootuste soojalt vastu võetud. Tööd on nõnda palju, et alles alustanud firma asus töötajaid juurde palkama.

MobiFix on täitsa kohalik saaremaine ettevõte. Selle juhataja Jandre Vaht on sündinud ja üles kasvanud Kuressaares. Teismelisena kolis ta küll Tallinna ja jätkas kooliteed seal, kuid Kuressaaret külastas ta endiselt tihti. Praegu elab ta aga oma äri alustamisega seoses jälle Saaremaal.

“Nii isa kui ka ema on mul tugevate Saaremaa juurtega ning tegelevad samuti ettevõtlusega, sellest saingi inspiratsiooni ja tahet ettevõtlusega alustamiseks,” märgib Vaht.

Esimene hoolduspunkt ikka kodulinna

MobiFix tegutseb kaubamajas 1. juunist ja selle ajaga on firmajuhi sõnul parandatud juba sadu seadmeid. “Poe loomise idee tekkis juba pikka aega tagasi, selle aasta alguses otsustasin mõtte realiseerida ning esimese hoolduspunkti teha kodulinna Kuressaarde,” nendib Vaht.

MobiFixis remonditakse enamikke nutiseadmeid ning lisaks pakutakse laias valikus telefonide kaitseümbriseid ja muid nutiseadmetega seonduvaid lisatarvikuid, nagu akud, kaitseklaasid, laadijad jmt. “Proovime teha oma tööd võimalikult kiiresti ja kvaliteetselt,” tähendab Jandre Vaht.

Praeguse seisuga tegutsetakse ainult Saaremaal, kuid tulevikus on plaanis laieneda ka mandrile. Vaht märgib, et juba praegu leiavad mitmed kliendid neid sotsiaalmeedia kaudu üles ja kasutavad võimalust saata seadmeid neile remonti väljastpoolt Saaremaad.

Saarlased on MobiFixi, nagu juba öeldud, samuti ääretult soojalt vastu võtnud. Vaht tõdeb, et saadud tagasiside kohaselt on sellist kohta Saaremaal ammu vaja olnud. “Tihti tuleb meil ette väga positiivseid üllatusi klientidelt kommikarpide näol,” toob Vaht välja saarlaste meeldivad kliendiomadused.

Igale kliendile proovitakse MobiFixis läheneda personaalselt ja leida sobiv lahendus.

“Mõned korrad on juhtunud isegi nii, et Tallinna sõites olen mõned klientide seadmed kaasa haaranud ning need Laimjalga, Orissaarde, Muhusse ära viinud,” räägib Jandre Vaht. “Isegi pärast kaupluse sulgemist oleme oodanud Muhust tulevaid kliente, kellel oli pool tundi varem telefoniga õnnetus juhtunud.”

Levinuim probleem, millega saarlased MobiFixi pöörduvad, on katkised esipaneelid, mis vajavad kiiret vahetamist, ning selle peale kulub neil üldjuhul aega, alates 60 minutist. Mõnikord läheb ka kauem. Sageli pöördutakse MobiFixi poole ka erinevate tarkvara ja aku kestvusega seotud probleemidega.

Tihti lasevad kliendid telefonile lisaks kaitseklaasi paigaldada. Vahel on vaja kliente ka lihtsalt konsultatsiooniga õigele teele suunata.

Tööd tehnikule ja klienditeenindajale

Et tööd on palju, on tarvis ka töötegijaid. Jandre Vahi sõnul otsivad nad parasjagu klienditeenindajat ja tehnikut ning seda just suurenenud töömahu tõttu. Hetkeseisuga on MobiFixis juba kolm usinat töötajat. “Sooviavaldusi on meile laekunud paarkümmend ja kandideerimine veel kestab,” kinnitab Vaht, innustades kõiki huvilisi jätkuvalt tööle kandideerima.

Klienditeenindaja võiks teada enamlevinud telefonimudeleid ja olla tehnikamaailmaga sina peal. Enamiku muid asju saab selgeks töö käigus. Tehnikul peaks aga olema kogemusi nutiseadmete parandamisega ning loomulikult on vajalik hea suhtlemisoskus.

“Töötajate puhul hindame ausust, korrektsust ja kohusetundlikkust. Kandideerija võiks kindlasti olla suhtlemisaldis, positiivse ellusuhtumisega ja omada eelnevat töökogemust sarnases valdkonnas.”

MobiFixis käib töö argipäeviti kella 10-st 19-ni ning nädalavahetustel kl 10–16. Klienditeenindajad töötavad graafiku alusel ja palk sõltub töötulemustest.