Hiiliv transpordikriis (9)

Kui vaadata rahvastiku paiknemist, siis kõige kiiremini kasvav piirkond, mis on asustatud aastaringsete elanikega, on Lääne-Saare valla ala umbes 10 km raadiuses Kuressaare ümber. Kuni 70% maakonna aastaringsetest elanikest ööbib Kuressaarest 30 minuti autosõidu kaugusel.

See tähendab, et inimesed ei pea oma töö, hariduse ja hobide tõttu tingimata uude elupaika kolima, küll aga muutub järjest olulisemaks transpordile kuluv aeg ja raha. Samuti on töökohtade iseloom ajas väga palju muutunud – oma tööpäevadel ainult ühes kohas tegutsevate inimeste arv on pidevalt vähenemas.

Kas autosid saab ühis­transpordiga asendada?

Ühistransport maakonnas on kriisis. Kuna kasutusel on vaid üks ühistranspordi liik – bussitransport –, siis valikuid ei ole ja mõõtmine on üsna lihtne. Viimasel kahel aastal on bussisõitjate arv maakonnaliinidel vähenenud 552 000 ostetud piletini (aasta tagasi 599 000). Autostumine seevastu kasvab suure hooga.

Linna ümber kerkivate eramajade hoovides on keskmiselt kaks autot, mis on ka igapäevases kasutuses. Kui vaadata maanteeameti 2015. aasta statistikat, on linna piiridel liikuvate autode arv pidevalt kasvanud: Kuivastu maanteel liigub kuni 5000 autot, Sõrve maanteel kuni 3000, Kihelkonna maanteel 2500, Pihtla maanteel 2100 ja Võhma maanteel 1400. Seega kui ühistranspordiga sõidab päevas keskmiselt alla tuhande inimese, siis autode ja tellimustranspordiga sisuliselt kõik ülejäänud 30 000 inimest.

Linnastumine kui globaalne trend

Tegusad inimesed liiguvadki palju, pole vahet kas ärisektoris, akadeemilises sektoris, kultuurirahva hulgas või mujal. Vaatamata sidekanalite arengule on näost näkku kontaktile asendust raske leida. Inimesed on harjunud kaaluma erinevate transpordiliikide vahel ja nad valivad neist vaid parima. Seal, kus puuduvad head transpordiühendused, sureb ka aastaringne elu välja.

Oleme jälle ühe olukorra ees, kus elu Tallinnas ja ääremaal ei saa juhtida sama mõõdupuuga. Transpordiliikide valikuid juhib eelkõige maksupoliitika, mis kujundab nii energiakandjate hindu kui ka sõidukiliikide omavahelist hinnakonkurentsi. Lähiajal on tõusmas kütuseaktsiis ja eelnõuna on valmis ka ettevõtetele kuuluvate autode lisamaksustamise skeem. Seega ei kesta maailmaturul valitsevate madalate kütusehindade nautimine kaua, sest tõusevad riiklikud maksud transpordile.

Kui naftahinnad maailmaturul peaksid samuti järsule tõusule pöörama, annab see Eesti inimeste säästudele üsna kiiresti valusa hoobi ja ees võib oodata ka uus tugev linnastumise laine, sest pigem eelistatakse siis maksta linnas asuva kodu pangaintresse kui lõputult tõusvaid sõidukikulusid.

Kas elekter asendab naftat?

Elektrisõidukite ihaldusväärsus peitub eelkõige kahes suures teguris – elektrimootor on oma olemuselt oluliselt efektiivsem ja hooldevabam kui sisepõlemismootor. Riiklikul tasemel lisandub olulise tegurina energiajulgeolek, sest elektriautole saab “toidet” toota väga erinevatest ressurssidest (tuul, päike, puit, vesi, gaas, jäätmed jne) ning väheneb sõltuvus naftat puurivatest riikidest ja nende kokkulepetest.

Elektritranspordil on üks suur ja oluline miinus – energia salvestamise mahajäämus vajadustest. Nimelt pole akude ehitamise tehnoloogiates veel suurt läbimurret toimunud ja viimaste aastate areng on tulnud pigem akude parema sõidukisse paigutamise ja akude kasutuse parema juhtimise arvelt. Kõigele vaatamata on seeriatootmises elektriautode läbisõit ühe laadimisega kasvanud üle 300 km ja testimises on juba üle 500 km läbivad mudelid.

Juhi asendamine arvutiga on samuti täna juba reaalsus, mitte ulmefilm, kuid arvutijuhtimisel on peal mitmed olulised piirangud, mis puudutavad eelkõige ääremaade teedevõrku. Nimelt kasutab tänapäevane juhtimistehnoloogia eelkõige teekatte märgistust, mis on piisavalt tasemel vaid peamaanteedel.

Lumisel kruusateel pole selle tehnoloogiaga midagi peale hakata ja tuleb oodata, kuni GPS-positsioneerimine ja kaarditeenuste pakkujad oma kiirust ja täpsust veelgi tõstavad. Samuti on läbimata ühiskondlikud debatid, kus kujuneb teemaks, kas juhiloata kooliõpilase võib anda kooliteel vaid autot juhtiva roboti hoole alla. Tehnoloogia arengud on ühiskonnas kehtivatest arusaamadest ja seaduste ruumist alati sammu või kaks eespool.

Isesõitev elektritransport tõotab inimeste igapäevasele elule sama suurt mõju nagu mobiilside või interneti kasutusele võtmine – nii aega kui raha peaks üle jääma vajalikemaks tegevusteks, sest autorooli peos hoidmise arvelt vabaneb sadu, kui mitte tuhandeid tunde aastas ja autost saab liikuv sohva töö või hobidega tegelemiseks.

Kui kolhooside aegu oli “Volgaga mees” ühiskonna eliidi sümbol, siis märkamatult kasvavad peale uued põlvkonnad, kelle jaoks auto omamine pole üldsegi mitte ihaldusväärne.

Isegi Tallinna naabruses asuvas Helsingis arutatakse tõsimeeli, kas kesklinnas asuva elumaja võiks planeerida ilma ühegi parkimiskohata, sest trammipeatus asub otse maja ees. Tallinnas on aga parkimine endistviisi suur äri, autokesksust ehitatakse üles eelkõige Harjumaa valdade autosõltlastest elanike pealt ning kõik täisehitamata krundid kesklinnas on muudetud tasulisteks parklateks.

Maailma autotööstused on nagu dinosaurused – suured ja kohmakad, mis ka investoritele vähe tulu toodavad, kuid sisepõlemismootoriga autosid, busse ja töömasinaid on toodetud järjest kasvavate mahtudega juba üle saja aasta ning selle massiivse sektori pööramine on väga vaevaline. Autotöösturid teevad täpselt nii palju põhimõttelisi muudatusi, kui kästakse. Lihtsam on end kasumis hoida disaini ja turundusse panustades kui mootoritehnoloogiates põhimõttelist läbimurret otsides.

2015. aastal autotööstusi tabanud heitmeskandaalide laine, mis algas Volkswagenist, on laienenud paljudele tootjatele ja vaatamata mitmete abiseadmete paigaldamisele diiselmootoritele, on erinevus saastekoguste vahel laboris ja linnatänaval endiselt mitmekordne. Paradoksaalselt on algselt töökindluse sümboliks olnud lihtsakoeline diiselmootor muutunud koos arvukate heitmeid ja kütusekulu vähendavate lisaseadmete paigaldamisega (kübemefiltrid, filtrite puhtaks põletamise süsteemid, start-stop-süsteem jne) riketerohkeks ja kütuselt kokku hoitud raha kantakse üle remonditöökodadele ja varuosade tootjatele.

Elektriautode maksumus on väikese tootmismahu ja akude hinna tõttu praegu võrreldes analoogsete sisepõlemismootoriga varustatud sõidukitega oluliselt kallim, mis teeb elektriautost luksuskauba, ja avalikul sektoril on nende hankimine ilma eriloata keelatud. Kõik uued tehnoloogiad tahavad saada arendusfaasis rahalist tuge, sest inimesed muudavad oma harjumusi ainult siis, kui uus tehnoloogia on vähemalt kaks korda parem kui vana, ainult 10% edasiminekuga ei rahulduta.

Saaremaa transpordi tulevik

Vaadates Saaremaa transpordi lähitulevikku, võiks täheldada olulisi suundi, mis põhinevad tugevatel globaalsetel trendidel:

1) inimeste ja kaupade liikumisvajadus kasvab veelgi;

2) asustustihedus kasvab vaid Kuressaares ja linna lähiümbruses;

3) rahvastiku vananemine jätkub;

4) tehnoloogia areng arvutijuhtimisega seadmete osas jätkub.

Juba praegu on saarlastel riigis kaks keskust – Kuressaare ja Tallinn. Teisi keskusi ilmselt ei lisandu ka siis, kui transport muutub kättesaadavamaks. Isejuhtivad elektrisõidukid muudaksid oluliselt odavamaks väikeste liinibusside opereerimise, kus tööjõukulu on reisijate arvu kohta kõrge. Samuti võidaksid lapsed ja eakad, kellest esimesed ei oma juhiluba ja teised jäävad autoroolist kõrges eas tervislikel põhjustel eemale. Selge on see, et uued tehnoloogiad jõuavad väikesesse Eesti metsatalusse kõige viimases järjekorras, kuna alati juurutatakse uusi tehnoloogiaid tiheasustuses, kus on palju tarbijaid ja pidevalt muutuvad tingimused. Seega võib esimest isesõitvat autot Saaremaal märgata ilmselt Kuressaare ja Kuivastu vahel, mis on ainus riiklik põhimaantee Eesti saartel. Elektrisõidukite populaarsust kasvataks kindlasti ka kohaliku elektri tarbimise soodustamine. Saare maakonnas ületab tuule- ja päikeseenergia tootmine soodsate ilmadega maakonna tarbimisvajadused, kuid kahjuks ei kajastu see soodsamates elektritarbimise tingimustes kohalikele elanikele ja ettevõtetele.

Kui Eestis on reisirongiliikluse näol olemas ainult üks ühistranspordi liik, mis on suutnud viimastel aastatel teha (loomulikul Euroopa Liidu ja siseriiklike toetuste abil) tõsise arenguhüppe nii kvaliteedis kui ka reisijate arvus, siis saarlastel selle hüvega kahjuks igapäevaselt pistmist ei ole. Seega on ainuke võimalus taotleda kvaliteedihüpet bussitranspordis või orienteeruda ümber säästlikule ja madalate kuludega auto­transpordile.

19. augustil Kuressaares toimunud elektromobiilsuse projekti Emobility Works seminaril leiti samuti, et praegust ühistranspordi korraldust kogu Eestis ootab ees hääbumine, sest Tallinna ja Setumaa või Saaremaa elu ei saa korraldada samade reeglitega. Loodan väga, et enne järgmist Saaremaa bussiliinide hanget võetakse kogu praegune süsteem juppideks ja laotakse nullist uuesti kokku uute põhimõtete järgi. Vaja on ausat lähenemist ja julgeid otsuseid, mitterahuldava kvaliteediga teenust ei soovi inimesed ka tasuta.

Simmo Kikkas, projektijuht