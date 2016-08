Kas loovus päästab maaelu? (1)

Nii oli sõnastatud ühe debati teema tänavusel Paide arvamusfestivalil, kus osalesin. Vestluskaaslasteks sotsiaalantropoloog Aet Annist, veendunud linnamees Jüri Mõis ning koolitaja ja loovettevõtja Indrek Maripuu. Vestlust juhtis Märt Treier. Kohe debati alguses defineeris Jüri Mõis maaelu viis tunnust: väga hõre asustus, halvasti arenenud taristu, tohutu personaalne kontakt ja suhete võrgustik (kõik käivad kõigiga läbi). Kontoritöökohti ja tööstusliku tootmise töökohti ei ole ning ükskõik kuhu vaatad, laiuvad põllumajanduslikud kõlvikud ja metsamaad.

Märt Treier mainis, et maal elavat kolme sorti inimesi – muidugi põllumehed, siis inimesed, kes pakuvad maad turismi eesmärgil, ja kolmandaks need, kes saavad seda endale lubada. See loetelu tundub mulle veidi rohkem tänapäevaga haakuv kui Jüri Mõisa väljapakutu. Eriti just see kolmas variant – need ongi uued inimesed, keda näeb aina enam maale kolimas. Nad oskavad näha maal avanevaid võimalusi, on ettevõtlikud ega looda, et keegi teine neile töökoha kandikul kätte tooks. Nad kolivad maale koos olemasoleva töökohaga või loovad oma ettevõtte.

Hea maakeskkond

Aet Annist mainis, et liikumine toimub küll maalt linna suunas, samas tullakse ka tagasi, uute mõtete ja soovidega. Maalt on rohkem liigutud välismaale tööle kui linnast, ent juba mõnda aega näeb vastupidist tendentsi – mullu oli esimene aasta pärast taasiseseisvumist, mil Eestisse tuli rohkem inimesi, kui siit välja läks. Vaadates, kui paljud kas või saarele tagasi tulevad, usun, et see tendents jätkub.

Jüri Mõisa sõnul tähendab maaelu marginaliseerumist – see ei minevat kokku tänapäevase peavooluga, mille eesmärk on inimeste jõukuse kasvatamine. Kui oluline jõukus siis tänapäeval on ja kas see peaks tõesti olema iga inimese esimene taotlus?

Mulle seostub jõukus ennekõike vabadusega – mida jõukam, seda vabam oled otsustama, millist elu elada. See mulle tõesti meeldib. Mugavus ja heaolu on aga väga suhtelised mõisted. See, mil määral neid endale soovitakse, sõltub inimesest.

Indrek Maripuu mainis, et paljud ta külalised küsivad, et “kus teil siin loomad on”, kuna paljude jaoks tähendab maaelu siiani põllumajandust. Nii lohisevadki maaeluga kaasa teatud stereotüübid ja müüdid, mille murdmine võtab ilmselt veel üksjagu aega. Maal on aina rohkem hästi toime tulevaid inimesi, kelle heaolu sõltub sellest, kui loovad nad ise on.

Leian, et see on jälle üks laialt levinud müüt, et suuri asju tehakse vaid suurtes linnades. Muide, Skype sai alguse Mustamäel Sõpruse puiestee 9-korruselises telliskivimajas, Jaan Tallinna kodus, kus loodi Kazaa. Kuidas selline linnakeskkond küll loovuse edenemiseks parem peaks olema? Kui maal on hästi lippav internet, pole ju mingeid takistusi ükskõik mida sellist ka maal luua – asukoht pole siin peamine argument.

Indrek tõi uuringutele tuginedes välja, et 10 minutit looduses veetnud inimene on pärast nutikam probleeme lahendama. Kõiki neid töid tehes, mille tegemine ei sõltu asukohast, on inimesed maakeskkonnas loovamad. Naljaga pooleks: kahju, et Skype’i loojad maale elama ei sattunud, oleksid ehk veel parema asja kokku pannud!

Kui linnamehe jaoks on üks linnas elamise eelis see, et kõik on käe-jala juures ja lapsi pole vaja kaugele kooli ja huviringidesse viia, siis paljudel on maal sarnane olukord – Indreku laste kool on kodust küll 10 km kaugusel, aga nende sinna viimiseks kulub umbes 6 minutit. Kui palju on Tallinnas peresid, kes vähema ajaga lapsi kooli suudavad sõidutada? Indrek tõdes, et ei ole maale kolimise tõttu millestki loobunud, ta elab lihtsalt teistsugust elu –nagu paljud meist, kes me maaelu linnaelule eelistame.

Nagu alati maaelust rääkides, ei saanud ma ka seekord mööda minna julgeoleku teemast – olen veendunud, et riigi elanike julgeoleku lahutamatu osa on võimalus omada pelgupaika maal, kui peaks vajadus tekkima. Seepärast ei mõista ma, miks sellest nii vähe räägitakse ja miks ei ole riigil kindlat plaani, kuidas tagada, et maal elaks rohkem inimesi ning rahvastik oleks rohkem hajutatud.

Kui selle julgeolekujutuga välja tulen, kuulen sageli, et mu jutt on ajale jalgu jäänud – tänapäeval ei peetavat sõdu sel viisil nagu vanasti. Olgugi et kõik oleme uudistest näinud nii Süürias kui ka Ukrainas puruks pommitatud linnaosi ja tühjaks jäänud kortermaju. Huvitav, miks siis Venemaa Ukrainas ikka veel eelmisest sajandist pärit võtteid kasutab? Ja miks me arvame, et meie siin Venemaa külje all ilmtingimata pääseme? Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juhataja Jüri Luik märkis arvamusfestivali arut­elul “Kas sõda tuleb või mitte?”, et hirmu tunda ei tasu, aga muretsema peab.

Meelitagem Eestisse!

Et mitte nii murelike nootidega lõpetada, toon ära mõtte, mille ka arvamusfestivalil välja käisin: peaksime kasutama võimalust ja Eestisse meelitama neid IT-valdkonna firmasid, kes Brexitiga seoses kaaluvad võimalusi Londonist mujale kolida.

Selleks on muidugi vaja teatud toetusmeetmeid ja summad peaksid olema suhteliselt suured. Näiteks kui eraldada 1 milj eurot selleks, et üks selline ettevõte oma 300–400 töötajat Eestisse tooks, saaksime selle toetusraha neilt juba esimese kvartali tööjõumaksudest tagasi. Need ettevõtted võiksid paikneda maakonnakeskustes, kus sisserännanud uued elanikud annaksid omakorda tööd paljudele kohalikele, kuna kõik vajavad toitu, riideid, juuksuri- ja muid teenuseid.

Olukorras, kus suurlinnade õhk aina halveneb, on Eestimaa puhas loodus piisav argument, miks üks selline ettevõte võiks tahta siia tulla. See ei ole utoopia, need IT-ettevõtjad on olemas, aga mida teeb riik? EAS on välja kuulutanud miljonilise arenduse Eesti tutvustamiseks virtuaalreaalsuse ja 360-kraadise video formaatide kaudu, kuid hanketingimused on kirjutatud nii, et Eesti tegijad oma senise väiksema mahu tõttu selles osaleda ei saa.

Seega loome meetmeid, mis ei too riiki raha ega inimesi, vaid viivad siit välja. See on lühinägelik ja Eestile kahjulik tegevus. Et tagada rahva parem toimetulek, peaks toimima vastupidi – seadma sisse meetmed, mis toovad meile nii raha kui ka inimesi, ja seda just maapiirkondadesse, kus inimeste loovus on keskkonna näol kõige paremini toetatud.

See, kuidas me maaelu näeme, sõltub suuresti meie isiklikust kogemusest. Inimesed ei oska tahta seda, mille kohta neil teadmised puuduvad. Nagu ka riik ei oska rakendada riigi kestvuseks ja arenguks vajalikke meetmeid, kui ei osata näha suuremat pilti ega neid andekaid inimesi, kes praegu Eestis tegutsevad.

Maal elamine ei peaks olema nišivärk ja maainimestest ei peaks saama ajast mahajäänud pärismaalased. Meil on kõik võimalused maaelu elavdamiseks, osakem neid vaid mõistlikult kasutada. Usun, et loovus päästab maaelu, nüüd võiks ka riik seda uskuma hakata.

Maire Forsel, Leisi Lapikoja omanik

Maire Forseli postitus Facebookis