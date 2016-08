Lätlaste uppunud purjejaht leiti üles

Veeteede amet teatas, et arvatavasti on nad leidnud poolteist nädalat tagasi Sõrve poolsaare lähistel mereõnnetuse läbi teinud jahi vraki. See paikneb ligi 50 meetri sügavusel merepõhjas ligikaudu samas kohas, kus õnnetus juhtus.

Stockholmist tulnud jahtlaeval La Rouge, mida juhtis lätlane Arnis Krauklis, murdus toona halbades ilmastikuoludes rool. Pardal olnud kolm inimest päästeti Läti merepääste poolt, kuid alus ise jäi maha.

Läti kodanik otsis jahti ka sotsiaalmeedia abiga lootuses, et jaht ei ole põhja läinud ja on kusagil kaldale triivinud. Spetsialistid kahtlustasid siiski uppumist.