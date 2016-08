Leitud metsseakorjus tekitab ärevust

Mõne kilomeetri kauguselt seakatkuga nakatunud Sakla seafarmist leiti sel nädalal metsseakorjus, millelt võetud proov saadeti Tartu laborisse analüüsimisele.

Saarte jahimeeste seltsi juhatuse esimees Mati Tang ütles, et poolenisti ärasöödud seakorjus leiti kusagilt Kangrusselja ja Sakla vahelt mõne kilomeetri kaugusel katkuga nakatunud farmist.

“Märgid viitavad pigem küll sellele, et see siga on surnud muudel põhjustel, kui seakatk, aga seoses Sakla farmiga on asi nüüd suure tähelepanu all,” rääkis Tang, kelle sõnul võib kohaliku külamehe poolt leitud korjus olla vabalt mõni viljapõllul haavata saamise järel lõpnud siga.

Jahiseltsi juht rääkis, et sellest ajast saadik, kui Eestis seakatk diagnoositi, on Saaremaalt saadetud Tartu laborisse analüüsimisele kümneid seakorjuste proove, mis kõik on osutunud negatiivseiks. “Võib-olla homseks annab labor juba vastuse ja loomulikult me kõik loodame, et katku siia ei tule,” lausus Tang.