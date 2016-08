Loomesuvila pikendas konkurssi

Kuressaare Loomesuvila pikendas stipendiumikonkursi tähtaega ööpäeva jagu – uus tähtaeg on reede, 26. august kell 17.

On aeg täita kevadel antud lubadus, et maja sisustamiseks annetatud asjad müüme suve lõpus maha ja saadud raha eest teeme midagi head. Oleme otsustanud välja kuulutada loomestipendiumi konkursi.

Konkursil osalemiseks tuleb saata kirjeldus (loome­suvila@gmail.com või too suvilasse), millise loomingulise mõtte elluviimiseks oleks sul lisaraha vaja. Samuti põhjenda, miks peaks stipendiumi saama just sina. Ühtegi piirangut me ei sea – toetust võib küsida paki vildikate ostmiseks, näituse korraldamiseks, kasvõi joogalaagriks. Kui sina usud, et tegemist on loomingulise ja vajaliku asjaga, siis püüa meidki seda uskuma panna.

Mitu stipendiumi välja jagame ja milline on summa (tänaseks on kogunenud juba üle paarisaja euro), selgub 27. augusti õhtuks, mil lõpeb meie kuus päeva kestnud suur väljamüük. Võitja(d) kuulutame välja lõpupeol, mis algab kell 17.17.

Lisainfo telefonil 58 000 530 (Liise).

Liise Kallas