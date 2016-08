Poolvenna pussitaja kahetses kohtus

Eile oli Kuressaare kohtumajas süüpingis 56-aastane Aivar Nõu, keda süüdistati oma poolvenna pussitamises.

See juhtus möödunud aastal jõulude ajal, kui vennad, kes nüüdseks on oma kinnitusel vaherahu sõlminud, koos alkoholi pruukisid.

Eelmise aasta 25. detsembri õhtul pöörasid mehed Lääne-Saare vallas Hirmuste küla talus joomingu käigus tülli. Aivar Nõu lõi poolvennale 10 cm pikkuse teraga noaga kõhtu. Kannatanu ei tundnud esialgu suuri kahjustusi ja heitis voodisse.

Öösel hakkas haav valu tekitama ning kohale kutsuti kiirabi, kes viis mehe haiglasse. Haiglas diagnoositi tal kõhuseina lahtine haav koos peensoole ja kõhukelme vigastusega. Vigastus liigitati eluohtlikuks.

Kaitsja sõnul tunnistab süüalune ennast täielikult süüdi ja tunneb suurt kahetsust. Lisaks olevat kannatanu ja pussitaja omavahel ära leppinud ning kannatanu sõnul on ta oma poolvennale andestanud ega nõua mingit karistust. Aivar Nõu kinnitas kohtus, et nüüd saavad nad tõepoolest hästi läbi ja taolisi asju enam ei juhtu.

Prokuröri sõnul pidi Aivar Nõu mõistma oma teo tagajärgi ja põhjuslikku seost ning tõendite ja tunnistajate ühtluste põhjal on ta kuriteos süüdi. Karistuseks nõudis prokurör nelja aastat vangistust ning menetluskuludeks kahe miinimumpalga suurust sundraha, s.o 1075 eurot, lisaks ekspertiisitasu ja kaitsjatasu, mis teeks tasumisele kuuluvaks summaks kokku 1471 eurot.

Kaitsja tõi pehmendavate asjaoludena esile süüaluse siira kahetsuse, mida ta korduvalt on väljendanud, ning selle, et kannatanu on praeguseks täielikult paranenud ega oma püsivat tervisekahjustust. Liiati on osapooled omavahel ära leppinud. Seega taotles ta Nõule tingimisi vangistust koos käitumiskontrollile allutamisega. Kuna süüalusel puudub sissetulek, paluti kaitsjatasu jätta riigi kanda ja sundraha vähendada 430 euro peale.

Varem on Aivar Nõud kriminaalkorras karistatud 23. oktoobril 2013 sõiduki purjus päi juhtimise eest, mille eest määrati talle karistuseks 8 kuud tingimisi vangistust katseajaga 18 kuud, koos käitumiskontrollile allutamisega. Uus kuritegu katseaja sisse ei jäänud, kuna see lõppes 22. aprill 2015. aastal.

Kohtuotsus tehakse teatavaks 19. septembril.