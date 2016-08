Saarlased tegid “Kodus ja võõrsil” Alfiga selfi (1)

Austraalias peatuvad saarlased Rutt Tarus, Triin Vaga, Merilin Nõgu ja Kristiina Kütt olid juba mõnda aega hellitanud lootust trehvata Palm Beachil, “Kodus ja võõrsil” võttepaigas mõnda seriaali tegelast. Nii lõpuks juhtuski – selfi sai tehtud Alfiga.

Alfil ehk pärisnimega Ray Meagheril olid parasjagu käsil võtted ja neiud mõtlesid ta ära oodata, et koos pilti teha või paar sõna vahetada. Tegemist on ju ikkagi peaaegu nagu vanaisaga, kellega koos kõik on üles kasvanud. Meagher on nimelt üks näitlejatest, kes on seriaalis kaasa löönud päris algusest saati – “Kodus ja võõrsil” on ekraanidel jooksnud aastast 1988.

Saarte Häälega rääkinud Triin Vaga ütles, et ta on Palm Beachil ka varem käinud lootuses mõnd näitlejat kohata, aga õnneks läks alles seekord.

“Olime sõbrannadega alati nalja teinud, et enne ei saa Austraaliast lahkuda, kui Alfiga pildi saame,” märkis ta.

Nõnda siis uuriti koos internetist välja, et filmi võtted toimuvad tavaliselt esmaspäeviti-teisipäeviti ja just siis on kõige suurem tõenäosus seal sarja näitlejaid kohata. “Meie soov läks täide ja sattusimegi võtete ajaks sinna,” sõnas Vaga.

Võttepaiga lähedale neid tema sõnul ei lastud, aga kaugelt võisid nad piiluda küll. Üllataval kombel oli Alf just tol päeval võtetel ning pausi ajal õnnestuski tüdrukutel ta sekunditeks kinni püüda, et paar kiiret selfit teha. “See kõik käis nii kiiresti, et me vaevalt jõudsime reageerida ja pildil poseerida. Sellest ka ehedad ja loomulikud pildid,” arvas Triin Vaga.

Alf ise oli neile öelnud vaid, et tehku nad kiiresti – ta peab tagasi võtteplatsile kiirustama. Seega pikemalt neidudel näitlejaga paraku rääkida ei õnnestunud. “Samas oli ta väga muhe ja sõbralik,” kinnitas Vaga ning seda kinnitab ka Alfi ilme selfil.

Tüdrukud nägid peale Alfi ka üht teist kauaaegset tegelast, Marilyni ehk Emily Symonsit autosse jooksmas ja võtteplatsilt lahkumas. Teda neil aga pildile saada ei õnnestunud.

“Enamik meist on ka väga tulihingelised fännid ja koos sarjaga üles kasvanud, nii et õnn, mis meile sel päeval osaks sai, oli piiritu,” rõõmustas Triin Vaga.