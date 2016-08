Trelleborgi tehas otsib mitut uut ametimeest (10)

Kuressaares kummidetaile tootev Trelleborgi tehas otsib tööjõudu tootmise erinevatesse etappidesse. Ettevõtte tegevjuhi sõnul on selle taga soov tõusta kõrgemale tasemele.

Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ tööotsimiskuulutuste järgi peaks tehases tööd leiduma igale maitsele. Otsitakse nii tootmisoperaatoreid, vahetuse vanemat / tootmise vanemmeistrit kui ka tehnoloogi. Ettevõtte juhataja Peeter Tõniste sõnul on igas ametis erinevad nõuded.

Ei ole kerge leida

Tootmisoperaator on Tõniste sõnul ettevõttes kõige tavaliselt kõige nõutum ja vajalikum töökoht ja sinna oodatakse inimest, kellelt erioskusi ei nõuta. Väljaõpe toimub ettevõtte siseselt. Eelduseks sellele tööle on põhiharidus.

Tema sõnul otsitakse sellesse ametisse inimesi tihti. Kuna töötajaid on palju, siis paraku on ka tööjõu voolavus suurem. “Inimesed teevad oma elus muudatusi, vahetavad elukohta, lähevad pensionile. Teisalt toimub areng ettevõtte sees ning töötajad liiguvad suurema vastutusega töökohtadele,” ütleb Tõniste. Praegu on tootmisoperaatori tööd pakkuda kahele inimesele. Töökoha soovijal peab olema põhiharidus. Tootmisoperaatorid töötavad vahetustega. Esmaspäevast reedeni on siis kas hommikune vahetus kl 6–14.30 või õhtune vahetus kl 14.30–23.

Vahetuse vanemal ja tootmise vanemmeistril on nõudmised juba kõrgemad. Nõutav on kutseharidus ja soovitav on kogemus tootmise ja inimeste juhtimise alal. Millises tootmises inimene varem töötas, see ei ole Tõniste sõnul oluline. Samas võib end tööle pakkuda ka noor inimene, kel suurem kogemus puudub, kuid siis on kindlasti eelduseks vastav haridus ja sellealase praktika olemasolu. Päris “puhta lehena” tootmise korraldamise ja tootmisplaani täitmise eest vastutada ei saa.

Tehnoloog on töötaja, keda Trelleborgi otsiti viimati 3–4 aasta eest, ja tegu on oma ala spetsialistiga. Nõutav on rakenduslik kõrgharidus. Tõniste sõnul vajatakse uusi tehnolooge seetõttu, et ettevõte on arenemas. Pidevalt tuleb uusi päringuid, millele tuleb koostada pakkumised koos vastava dokumentatsiooniga, mis nõuab väga täpseid erialaseid teadmisi. Trelleborgis on tehnolooge tööl praegugi, kuid neid on juurde vaja.

Terviseraha kasutatakse

Peeter Tõniste tunnistab, et selliste spetsialistide leidmine on Saaremaal väga keeruline. Ta tõdeb, et tegelikult on igasuguse tööjõu leidmine aeg-ajalt paras pähkel. Praegu on töösoovijaid siiski olnud, ja mitte ainult Saaremaalt. Ka eelmise tehnoloogi palkamise ajal leiti sobiv töötaja mandrilt. Tõsi, tegu oli Saaremaa mehega, kes tuli kodusaarele tagasi. “Töötab meil siiani, täna on ta juba tehnoloogiajuht ja me oleme temaga väga rahul,” viitab Tõniste.

Palgad on Trelleborgis kindlasti konkurentsivõimelised. Summa suurus sõltub ametikohast ning Tõniste sõnul ka inimese oskustest ja suutlikkusest.

Trelleborgi töökuulutustes hakkab silma selline sõna nagu “terviseraha”. See tähendab, et firma innustab töötajaid tervislikke eluviise järgima. Lisaks iga-aastasele tervisekontrollile makstakse teatud osas kinni näiteks veekeskuse kasutamine või massaaž. Olgugi et see on ettevõtete puhul maksustatud erisoodustusmaksuga.

“Seda võimalust kasutavad peaaegu kõik,” nendib Tõniste.

Samuti makstakse sõidukompensatsiooni. Juhataja sõnul peab tegema kõik, et kollektiivi hoida, ning kui on võimalik, et näiteks Muhust või Salmelt tööl käivad inimesed tulevad ühe autoga, siis loomulikult tuleb firma neile võimaluste piires vastu. “Tallinnas selliseid muresid muidugi ei ole,” viitab ta Saaremaa tööturu eripäradele.

Nagu mainitud, loodab Trelleborgi juht otsitavate töötajate leidmisega teha ka hüpet kvaliteedis. “Meil läheb rahuldavalt, kurta ei saa ja ei tohigi. Areng toimub pidevalt,” kinnitab ta.