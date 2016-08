Ukraina rallipaar valmistub Saaremaal MM-etapiks

Spordiklubi Sar-Tech Motor­sport korraldab järgmisel nädalavahetusel Saaremaal treeningu Ukraina võidusõidumeeskonnale Eurolamp World Rallyteam, kes osaleb maailmameistrivõistlustel WRC-klassis.

Trenni tulevad tegema Mini Cooper WRC-ga sõitvad Valery Gorban ja Volodymyr Korsia, kelle tiimipealik on eestlane Andrus Laur. “Ta on ka Kenneth Sepa mentor ja me oleme juba aastaid tuttavad,” rääkis Sar-Tech Motorsporti esindaja Toomas Sepp, lisades, et ukrainlased käisid Saaremaal harjutamas ka mullu.

3. septembril Lääne-Saare vallas Eeriksaare teel ja 4. septembril Karala–Austla teel toimuva treeningu eesmärk on auto seadistuse ettevalmistus Inglismaa WRC-etapiks, kuna sealne teepinnas ja profiil on sarnane Saaremaaga.

Treeningpäev algab kell 10 ja kestab orienteeruvalt kuni 17-ni.

Sel ajavahemikel on tee üldiseks liikluseks suletud, kohalike elanike liikumine on võimalik sõitude vaheaegadel. Raja turvamine on tagatud abilistega.