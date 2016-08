Uurimiskomisjoni liige: valedel põhinev laevahange tuleb tühistada (1)

Tallinna Sadama uurimiskomisjoni liige Jaanus Karilaid leiab, et riigi ja Tallinna Sadama tütarettevõtete vahel sõlmitud hankeleping suursaarte liiniveoks põhineb valedel ning tuleb seega tühistada.

Karilaid märkis, et 2014. aasta lõpus sõlmitud liiniveo teenuse hankelepingus on ette nähtud võimalus, et 2026. aastal ostab riik neli parvlaeva endale, vahendab Delfi. Ühe parvlaeva väljaostuhinnaks on märgitud seejuures 26,6 miljonit eurot.

Samas näitavad laevaehitusettevõtetega sõlmitud otselepingud muud: Türgis ehitatava parvlaeva hind on 22,8 miljonit eurot parvlaeva kohta (kokku 45,6 miljonit eurot), Poolas ehitatava parvlaevade hinnaks kujunes 31,5 miljonit eurot ühe kohta (kokku 63 miljonit eurot).

“Olukord on täiesti absurdne, miks peaks riik ostma 12 aastat hiljem Türgis ehitatud laevad kokku pea 8 miljonit eurot kallimalt. Miks on hankelepingusse sisse kirjutatud sellised miljonitesse ulatuvad numbrilised erinevused?” küsib Karilaid.

Karilaiu hinnangul puudusid Tallinna Sadama tütarettevõtetel pakkumust esitades mistahes laevad ja nägemus, mida riigile müüa tahetakse. Samuti puudus tema sõnul kindlus ja arusaam, millised uued laevad 1. oktoobriks 2016 liinile tuuakse, kuna läbirääkimised laevaehitusfirmadega alles käisid.

“Kui kõike vormistati tagantjärele, siis on liiniveo hange õigustühine ning õigusriigile kohaselt tuleks välja kuulutada uus riigihange.”

Ühistranspordiseaduse alusel saab tema sõnul hanke korrektseks läbiviimiseks sõlmida liiniveo lepingu vedajaga, kes on ka reaalselt võimeline teenust pakkuma. “Praegune olukord on tingitud keskvõimu ebapädevast riigihanke planeerimisest ja seda saatvast mahukast korrruptsioonijuhtumist.”

2013. aasta lõpus hoiatas tollane asekantsler Merike Saks Tallinna Sadama nõukogu istungil, et 2016. aastaks ei jõuta uute laevade ehitamisega valmis. “Tundub, et nii tugev poliitiline surve ebapädeva hanke korraldamiseks tekitati, kuna väidetavalt 4 miljonit eurot meelehead “õigete” poliitikuteni ei jõudnud.”