Kolledž võttis vastu 65 tudengit

TTÜ Kuressaare kolledžis alustab septembris õpinguid 65 esmakursuslast.

“Planeeritud õppekohtade arv kolme õppekava peale täideti sajaprotsendiliselt,” tõdes kolledži õppedirektor Kaia Eelma.

Väikeettevõtluse õppekavale immatrikuleeriti 28 üliõpilast, meretehnikat ja väikelaevaehitust asub õppima 23 ning turismi- ja toitlustuskorralduse eriala 14 tudengit.

Kõige populaarsem eriala oli väikeettevõtlus, kus ühele õppekohale oli 2,1 soovijat.

“Noorima ja vanima värskelt immatrikuleeritu vanusevahe on 32 aastat,” märkis Eelma, lisades, et õppureid on üle Eesti. “Esindamata on vaid Mulgimaa ning Lõuna-Eesti maakonnad Valga, Võru ja Põlva,” rääkis Eelma. Pooled uutest õppuritest on saartelt, kolmandik on oma elukohaks märkinud Harjumaa.

Kolledži avaaktus toimub 5. septembril.