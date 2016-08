Lambakasvatajad korraldavad Kuressaares jäärade näitusmüügi

Eesti lamba- ja kitsekasvatajate liit korraldab septembris toimuvatel Saare maapäevadel tõujäärade näitusmüügi, mis on esimene samm siinse lambaliha ekspordikõlbulikkuse parandamisel.

“Kutsume Saaremaa lambakasvatajaid teada andma, millist tõugu jäärasid nad sooviksid oma karja tuua, ja siis aitab meie liidu aretustöö koordinaator Andrus Randver valida meil kõige paremad loomad, kes Eestist võtta on,” rääkis Eesti lamba- ja kitsekasvatajate liidu juhatuse liige, Mustjala valla talunik Taavi Eigo. Tema sõnul on üleskutse mõeldud eelkõige selleks, et näitusmüük täidaks oma eesmärgi kõige paremal moel ja igaüks saaks sealt just sellist tõugu lamba, nagu ta soovib.

Taavi Eigo sõnul on liidul pakkuda erinevat tõugu jäärasid nagu näiteks teksel, suffolk, dorset, meriino ja dorper.

Eigo väitel on näitusmüügi eesmärk astuda esimesed sammud Saaremaal toodetava lambaliha kvaliteedi parandamiseks. Enamikku Saaremaa lambaid karjatatakse looduskaitsealadel, kus on tagasihoidlikuma toiteväärtusega taimestik ja seega on parema lihakuse tagamiseks mõistlik kasutada lõppjäärasid (näiteks teksel, suffolk). Lõppjäärade järglasi ei kasutata enam suguloomadena, vaid realiseeritakse enamasti lihaks.

Taavi Eigo sõnul on hiljuti asutatud Saaremaa lambaühistu liikmetel pakkuda praegu müügiks 3500 lammast, kellest suur osa ei ole aga ekspordikõlbulikud. “Oleme jõudnud järeldusele, et meil on vaja tuua siia paremaid jäärasid,” rääkis Eigo, lisades, et Saaremaa karjades kasvanud lammaste lihakus pole Euroopasse müümiseks sageli piisav.

Traditsioonilised SaareMaaPäevad toimuvad 8.–10. septembril Kuressaare kesklinnas. Üritus tutvustab Saare maakonda kui arenevat ja ettevõtlusaktiivset piirkonda. SaareMaaPäevade raames toimub mitmeid üritusi, nagu ettevõtluspäev, ettevõtjate sügislaat, turupäev, lõikuspidu jne, mille hulgast peaks talle sobiva leidma igaüks. Tulla tasub koos perega. SaareMaaPäevad toimuvad juba kuuendat korda. Eelmistel aastatel on üritustel osalenud üle 10 000 inimese.

Üritust korraldavad koos Saarte koostöökogu, Saaremaa arenduskeskus, AK Getmer, Saarte Hääl ja Kadi raadio jt partnerid. Sellest aastast on koordineerivas rollis Saarte koostöökogu.

Lammaste näitusmüügiga seoses saavad huvilised esitada oma soove Taavi Eigo telefoninumbril 58 377 937.