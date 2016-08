Miks vajavad Saaremaa ja Kuressaare haldusreformi? (1)

Linnapea Madis Kallase (pildil) ettekanne Kuressaare linnavolikogu 25. augusti istungil.

Esmalt võtame aluseks uue haldusreformi seaduse ja sellest tulenevad tingimused. Selle järgi saab Saaremaale jääda pärast 1. jaanuari 2018 maksimaalselt neli omavalitsust minimaalse elanike arvuga 5000. Meie valik on, kas omavalitsusi peaks olema üks, kaks, kolm või neli. Mina pooldan selgelt ühte, kuna me toimime ühtsena.

Põhiline küsimus Kuressaare ja kogu Saaremaa võtmes on strateegiline tasand, võime seda nimetada ka maakondlikuks tasandiks. Erinevad uuringud on näidanud, et Saaremaa omavalitsuste puhul ei ole küsimus igapäevaste teenuste pakkumises, see on meil korraldatud suhteliselt hästi. Ehk reformi ei ole vaja sellepärast, et igapäevased teenused on kehval tasemel.

Suurem mõjuvõim

Küsimus on suurtes teemades ja nendega tegelemises: ühendused (parvlaev, Mõntu–Ventspilsi laevaliin, lennuk, Saaremaa Sadam), haigla, TTÜ Kuressaare kolledž, ametikool, riigiasutused. See küsimus on üha teravamalt üles kerkinud eriti seoses maavalitsuse võimu kärpimisega, sest 1990-ndatel täitsid maavalitsused seda rolli suhteliselt edukalt. Maavalitsuses oli neli korda rohkem töötajaid, maavanem osales valitsuse istungitel jne. Aga olukord on muutunud ja ühe toimepiirkonna eest seisvat jõulist struktuuri Saaremaal praegu ei ole.

Ühtne Saaremaa annab võimaluse rohkem ise mõjutada seda, mida meil siin tehakse. Seda just läbi suurema mõjuvõimu, kuna ühtne Saaremaa vald oleks Eestis suurima elanike arvuga vald ja suurima territooriumiga omavalitsus. Saaksime seista selle eest, et saada enda kätte mitmed riigi ülesanded ja seeläbi rohkem otsustada, mis meil toimub. Samuti võimaldab see jõulisemalt seista erinevate riigiasutuste reformide normaalse kulgemise eest ja rääkida kaasa regioonide moodustamises.

Seni on meid mitmetel puhkudel paigutatud regioonidesse, mis ei ole loogilised. Saaremaa keskus on Kuressaare ja Saaremaale tervikuna on keskus Tallinn, mitte Pärnu, Haapsalu või Rapla. Me peaksime, nii nagu haldusreform võimaldab erandeid meresaarte osas, seisma selle eest, et oleksime eraldi regioon koos Hiiumaaga. See oleks loogiline, sest Saaremaal ja Hiiumaal on sarnased väljakutsed.

Reformid on põhjendatud siis, kui need põhinevad teatud loogikal. Saaremaa omavalitsuste ühinemine on loogiline, kuna Saaremaa toimib ühtse tervikuna ja toimepiirkonnana kõigi näitajate puhul: tööjõuturg, kesk- ja kõrgharidus, meditsiinisüsteem, sotsiaalsüsteem (perekodud, kodutute varjupaik), kultuuriteemad (raamatukogude võrk, linnateater, muuseum), sporditeemad, kaubandusvõrk, transpordiühendused (lennuk ja saabumine Saaremaale), riigiasutused Kuressaares, turvalisus (politsei), turism (turundame Saaremaad, mitte üksikuid omavalitsusi). Omavalitsuste piire ületavat asjaajamist on palju ja seda tuleb ainult juurde. Peaaegu kõik projektid on omavalitsuste-ülesed ja elanikkond on aina vähem ühe omavalitsuse keskne: tuhandete saarlaste elukoht ja töökoht asuvad erinevates omavalitsustes.

Ühtne Saaremaa annab võimaluse paremini näha tervikpilti ja tegevusi koordineerida. Kui Saaremaa ei oleks ühtne toimepiirkond, oleksin ühe Saaremaa omavalitsuse moodustamise vastu. Kuna oleme üksteisega niivõrd põimunud, on ühinemine loogiline. Kuressaare linnapeana ja omavalitsuste liidu juhina näen seda iga päev.

Rõhutan, et teenused ei tohi üheski Saaremaa punktis minna kehvemaks. Kui kellelgi on kindel veendumus, et kusagil läheb mõni omavalitsuse pakutav teenus pärast ühinemist halvemaks, on just praegu õige aeg sellest rääkida. Paljud nõustuvad, et teenused ei lähe küll kehvemaks, kuid edaspidi hakatakse kõike otsustama linnas. Ei saa aga unustada, et valimised on üle­saaremaalised ja volikogu liikmed pärit eri kohtadest. Lisaks kaasatakse kohalikke elanikke erinevate kogude kaudu ja antakse neile võimalus kaasa rääkida.

Kohaliku omavalitsuse eesmärk on olla võimalikult tugev partner kõigile omavalitsuse teenuste tarbijatele kodanikust võimaliku investorini. Ühiselt suudame seda kindlasti oluliselt paremini kui mitu omavalitsust eraldi, seda sõltumata maksu­süsteemist ja õigusruumist. Eesti suurima territooriumiga omavalitsuse ja suurima elanike arvuga valla realistlikke soove on tunduvalt raskem eirata.

On oluline, et Kuressaare oleks tugev, sest sellest, kui võimekas ja atraktiivne on meie saare keskus, sõltub omakorda kogu Saaremaa tugevus. Kordan: Kuressaare saab olla just nii tugev ja edukas, kui tugev on Saaremaa. Ei ole võimalik, et linnast pooletunnise autosõidu kaugusel asuv elu ei mõjutaks elu linnas. Mõjutab, ja palju: turvalisus, vaatamisväärsuste olukord, kaubanduse ja söögikohtade olemasolu, tänavate olukord, kuid mis kõige tähtsam – see, et kõikjal Saaremaal elaks inimesi.

Olen korduvalt küsinud, kas keegi teab maailmast näidet, et tugevast linnast 40 km kaugusel on elu hääbunud. Mina ei tea. Küll aga võin tuua palju näiteid selle kohta, kuidas nõrgast linnast 20 km kaugusel on elu sisuliselt välja surnud. Selliseid näiteid on ka Eestis. Selle parim indikaator on kinnisvara hinnad ja pankade valmisolek anda nendesse piirkondadesse kinnisvara soetamiseks laenu.

Olgem ühtsed!

Ühinemislepingu koostamine niivõrd paljude osapooltega on olnud palju keerulisem kui mis tahes teiste ühinemiste puhul Eestis. Lepingu koostamisel on kõigil tulnud teha järeleandmisi, et kompromissini jõuda.

Kahju on sellest, et Pöide vald ei ole ühinemisettepanekut vastu võtnud. Seetõttu jääb Saaremaal maakonnaülese omavalitsuse moodustamise strateegiline investeering suurusjärgus 3–5 miljonit eurot praegustel andmetel saamata. Volikogu on aga oma otsustes iseseisev. Austan Saaremaa iga omavalitsuse volikogu otsust. Kui selline on Pöide valik, pole teistel õigust seda kritiseerida. Siiski ootan Pöide valda protsessiga ühinema, kasvõi akna sulgumise viimasel minutil.

Mullu pälvis palju tähelepanu “Tujurikkujas” kõlanud laul “Ei ole üksi ükski maa”, mis algab sõnadega “Jääb ikka nii, et Saaremaal ei toimu eales lõimumist”. Näitame, et me siiski suudame olla ühtsed ja elu siin edasi viia. Näitame, et suudame ainsana teha maakonnaülese (mereliste saarte erandid on lubatud) omavalitsuse. Näitame, et oleme ühtsed ja saame seda teha nii, et piirkondade identiteet jääb püsima. Jääb Kuressaares, Sõrves, Orissaares ja ka igal pool mujal Saaremaal.

28 aastat tagasi oli laulu “Ei ole üksi ükski maa” sõnum, et meil tuleb üksteist aidata ja olla ühiselt väljas meie kõigi hea käekäigu eest. Ei saa olla juhus, et Eesti kõigi aegade üks legendaarsemaid lugusid algas just Saaremaaga: Saaremaa on eriline ja meie kohus on seista tema arendamise eest.

Lõpetuseks tagasi Kuressaare juurde. Mul on valida, kas kasutada ära Kuressaare ja Saaremaa maksimaalne arenguperspektiiv, milleks on andnud võimaluse haldusreform läbi tugeva omavalitsuse moodustamise, või hoida iga hinna eest kinni linnapea ametinimetusest. Ühinemisest rääkides küsivad paljud esimesena just seda, kas pärast Saaremaa valla moodustamist jääb Kuressaare linnapea alles. Linn jääb, linnaline elukeskkond jääb, linna sildid jäävad, linna traditsioonid jäävad, linna aukodanikud jäävad, linna ajaloolise sünnipäeva tähistamine jääb, linnas asuvad ka edaspidi valitsus ja volikogu, aga linnapea praegusel kujul ei saa jääda. Minul on lihtne valikut teha: valin maksimaalse arenguperspektiivi ja loodan, et seda teevad ka kõik teised. Märgilised asjad on olulised, aga need ei saa üles kaaluda meie tulevikku.