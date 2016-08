Nordea ja DNB ühinemine ei muuda klientide jaoks midagi

Nordea ja DNB on kokku leppinud oma äritegevuse ühendamises Eestis, Lätis ja Leedus ning seeläbi Balti riikides juhtiva ja tugevate põhjamaiste juurtega iseseisva suurpanga loomises. Klientide jaoks ei tohiks see mingeid muudatusi kaasa tuua.

Nordea kommunikatsiooni projektijuht Jane-Liina Liiv ütles Saarte Häälele, et Nordea tavapärane äritegevus jätkub ja kliendid ei pea ühinemisega seoses midagi teisiti tegema.

“Kogu klienditeenindus jätkab tavapärast toimimist ja kuni uue panga asutamiseni ei tohiks klientide jaoks midagi muutuda,” kinnitas Liiv. Tehing viiakse tema sõnutsi lõpule 2017. aasta teise kvartali paiku.

Ärilehe andmeil täiendavad Nordea ja DNB äritegevus Balti riikides teineteist. Nordea on saavutanud hea positsiooni suurettevõtete segmendis, samas kui DNB on tugev väike- ja keskmise suurusega ettevõtete segmendis.

Lisaks sellele saab ühendatud pangal olema tugev geograafiline esindatus, sest Nordea on tugev Eesti turul, DNB on tugev Leedu turul ning mõlemad on tugevad Läti turul. Nordeal ja DNB-l on Balti riikides vastavalt 1300 ja 1800 töötajat ning nende varade suurus on vastavalt 8,5 miljardit ja 5,6 miljardit eurot.