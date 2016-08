Ökoküla erikohtlemine (1)

Möödunud aasta detsembris algatatud politseiuurimine Saaremaa Ökoküla pärandkooslustel karjatatud 200 lamba kadumise kohta pole kaheksa kuud hiljem ikka veel tulemuseni jõudnud.

Saarte Hääl võttis teemaga tegeleda kevadel pärast loomade näljutamise skandaali ning jõudis järeldusele, et Eesti Energia juhile Hando Sutterile kuuluva Saaremaa Ökoküla tegevuse kontrollimisest, rääkimata võimalikust karistamisest, hoiavad riigiasutused, nagu keskkonnaamet ja PRIA, suure kaarega eemale. Vähe sellest, et ajalehe osutatud küsitavustele laekunud kommentaarid koosnesid peaasjalikult oma tegevusetuse õigustamisest, pakkusid nad sellistena tegelikult karistamatusetunnet Ökokülale.

Seda, kui suvaliselt käib viimasel 10 aastal ligemale 1,4 miljonit eurot toetust saanud Saaremaa Ökoküla ringi oma tegevust puudutavate arvandmetega, iseloomustab järgmine näide: mullu detsembris andis Saaremaa Ökoküla tegevjuht Meelis Laido teada politseiuurimise algatamisest, kuna ettevõttel on kaduma läinud 200 lammast. Neli kuud hiljem, aprilli lõpus saatis ettevõtte omanik Hando Sutter laiali pressiteate, millest Eesti avalikkus sai teada, et 2014. aastal ja 2015. aasta suve jooksul kadus karjamaadelt teadmata asjaoludel kokku üle 1000 looma.

Kummagi mehe jutt ei klapi PRIA loomade registri andmetega, millest selgub, et möödunud aastal jäi ettevõttel kadunuks 740 looma ja 2014. aastal 75 looma. Niisiis tegi Ökoküla detsembris avalduse 200 lamba kadumise kohta, ehkki registri andmetel oli kadunud 740 lammast. Kõnekas, kuigi mitte otseselt asjassepuutuv on see, et lihaks tegi Eesti üks suuremaid lambakasvatusettevõtteid möödunud aastal vaid 98 looma.

Ebausaldusväärsust tekitab lambakasvataja ja keskkonnaameti vaheline loodushoiutööde üleandmise-vastuvõtmise akt, mille osapooled on allkirjastanud 16. novembril. Ehkki ettevõttel jäi loomade registri järgi mullu kadunuks 740 looma (lisaks 123 hukkunut), ei kajastu aktis ühegi looma kadumine. Keskkonnaamet maksis kinni nii 900 lamba saarele toomise kui ka 900 lamba äraviimise. Kokku maksis keskkonnaamet ettevõttele 30 edasi-tagasi reisi eest 4674 eurot.

Kui Saarte Hääl pidas ebausutavaks, et Saaremaa Ökoküla, mille kari asub suuremas osas Vilsandil, saab pärast 863 lamba kadumist-hukkumist tuua Vilsandilt tagasi ikkagi 900 looma, teatas keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader, et ametil puuduvad andmed, nagu oleks Ökokülal Vilsandi saarel loomi ära kadunud.

Paar päeva varem andis Ader Saarte Häälele teada, kuidas Saaremaa Ökoküla AS-i juhatuse liige Meelis Laido teavitas keskkonnaameti maahoolduse spetsialisti 2015. aasta suvel lammaste suurest suremusest Vilsandi saarel. Samas kirjas viitas Ader ka politseiuurimise algatamisele seoses 200 lamba kadumisega.

Saaremaa Ökoküla endine farmijuht Maila Valk tunnistas Saarte Hääle, et koormaid liikus kindlasti vähem, kui neid kinni maksti, sest surnud loomi ju elusate pähe tagasi ei tooda. “Minu meelest on siin nii palju ametkondi vahel, et siin ei jälgi keegi üldse mitte midagi,” möönis Valk riigipoolse kontrolli puudumist Vilsandi maahoolduse üle.

Keskkonnaamet teatas Saarte Häälele, et ettevõtja lambad ei kuulu keskkonna­ametile ning keskkonnaameti ülesanne on kontrollida vaid hooldatavate poollooduslike alade seisundit, mida tehakse PRIA etteantud valimi alusel.

Paraku selgus, et PRIA registrites loomade suure kadumisega ilma teinud Ökoküla PRIA valimisse ei kuulu.